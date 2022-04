Staatssecretaris vindt aanpak treinstoring ‘onder de maat’ en eist uitleg

De NS heeft de treinstoring van zondag „onder de maat” aangepakt, vindt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA). In een verklaring stelt Heijnen maandag dat de storing, die treinverkeer vanaf even na het middaguur nagenoeg onmogelijk maakte, een „zeer slechte beurt van NS” was. Ook zegt ze van de spoorvervoerder te willen horen waarom geen enkele trein kon rijden en „hoe zij ervoor gaan zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt”.

Volgens de staatssecretaris kregen reizigers weinig informatie en geen alternatieve reismogelijkheden ten tijde van de storing. Zo was er geen vervangend vervoer geregeld. „Deze storing was heel erg vervelend voor reizigers”, aldus Heijnen. De staatssecretaris heeft niet bekendgemaakt wanneer zij met de NS-top aan tafel wil om te praten over de storing en de aanpak daarvan.

De spoorvervoerder stelde te maken hebben gehad met een technische storing, al is niet duidelijk wat deze veroorzaakte. Rond 12.00 uur op zondagmiddag maakte de NS bekend dat tot 17.00 uur geen enkele trein zou rijden. Later kondigde NS aan dat het verkeer rond 20.00 uur weer zou beginnen - om nog geen uur voor die tijd bekend te maken dat er heel zondag geen treinen meer zouden rijden. Op vragen van NRC of het handig was die tijdstippen te noemen, zei een woordvoerder van de NS: „Het is nu nog te vroeg om te evalueren. Maar dat zijn besluiten die we niet zomaar nemen.”

Het regelen van vervangend vervoer zou voor de NS „niet te doen” zijn geweest vanwege de hoeveelheid reizigers op zondag. Desalniettemin zei de NS niet te weten hoeveel reizigers door de storing getroffen waren. Vanwege de pandemie kent de NS al twee jaar geen gebruikelijke zondag meer, waardoor het aantal reizigers zich moeilijk liet schatten, aldus de woordvoerder: „we zitten in de opstartfase na corona”.