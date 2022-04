Silk Sonic wint Grammy voor beste nummer, Foo Fighters driemaal onderscheiden

Het nummer ‘Leave The Door Open’ van Silk Sonic heeft de Grammy voor Song van het Jaar gewonnen. In die prestigieuze categorie versloeg het gezamenlijke R&B-project van Bruno Mars en Anderson .Paak onder meer de zangeressen Billie Eilish en Olivia Rodrigo. Rockband Foo Fighters won ruim een week na het plotselinge overlijden van drummer Taylor Hawkins drie Grammy’s, in de categorieën beste rockalbum, beste rocksong en beste rockoptreden.

De belangrijkste muziekprijzen ter wereld werden zondagavond lokale tijd uitgereikt in de MGM Grand in Las Vegas, voor het eerst in twee jaar weer voor een volle zaal. De Nederlandse genomineerden Afrojack, Tiësto en de vorig jaar overleden componist Louis Andriessen vielen niet in de prijzen.

Toespraak Zelensky

De avond werd gepresenteerd door talkshowhost en komiek Trevor Noah en opgeluisterd door een videotoespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. „Onze muzikanten dragen kogelvrije vesten in plaats van smokings”, zei hij. „We vechten tegen Rusland, dat met zijn bommen een verschrikkelijke stilte brengt. Doodse stilte. Vul de stilte met jullie muziek.”

De Amerikaanse komiek Louis C.K. was de meest opvallende winaar. Hij lag enkele jaren geleden nog zwaar onder vuur vanwege seksueel wangedrag, maar kreeg zondagavond de Grammy voor het beste comedy-album. Olivia Rodrigo won de prijs voor beste nieuwkomer en beste solo-optreden pop.