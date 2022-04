Rover: NS dupeerde zondagsreiziger voor ongestoorde maandagspits

Reizigersvereniging Rover hekelt het besluit van NS om zondagmiddag en -avond helemaal geen treinen te laten rijden vanwege de urenlange storing in een automatiseringssysteem. NS schrapte zondag de complete dienstregeling om de problemen op te lossen en maandag met een schone lei te kunnen beginnen.

Rover had liever gezien dat NS minstens pendeldiensten had ingezet om treinreizigers te helpen. Nu werden de reizigers op zondag de dupe van de wens reizigers in de spits op maandagmorgen te ontlasten.

„Reizigers kunnen best begrip opbrengen voor een storing die een uurtje duurt”, zegt directeur Freek Bos van Rover. „Je wasmachine gaat ook wel eens kapot. Maar al het verkeer voor lange tijd schrappen, getuigt van te weinig herstelmorgen. Dat moet NS snel verbeteren.”

NS heeft er zondag bewust voor gekozen ook niet enkele treinen te laten rijden, zegt een woordvoerder van het spoorbedrijf. „Lukraak een aantal treinen laten rijden op zondag zou grote gevolgen hebben gehad voor de dienstregeling van maandagochtend.” Nog meer treinen dan nu het geval was, hadden dan ’s ochtends op de verkeerde plaats in het land gestaan, aldus de woordvoerder. „Maar wij beseffen dat wij zondag een heel slechte beurt hebben gemaakt bij de treinreizigers.”

Zondagmiddag werd NS duidelijk dat medewerkers van de afdeling Bijsturing niet langer konden inloggen in hun computersysteem. Via die software regelen zij centraal dat bij een technische storing, ziekmelding of andere calamiteit de dienstregeling – ‘Het Plan’ in NS-jargon – wordt hersteld. Vanuit Utrecht zorgen zij dat treinstellen, conducteurs en machinisten beschikbaar zijn om een storing te verhelpen. „Dat is een complexe puzzel”, zegt de woordvoerder. „En valt die een keer niet op te lossen, dan valt er een trein uit.”

Toen het computersysteem zondag helemaal uitviel, hadden de medewerkers van Bijsturing geen enkel zicht meer op welke trein en welke medewerkers zich waar in Nederland bevonden. Daarop is besloten het NS-treinverkeer te staken. Treinen van regionale vervoerders hadden geen last van de storing. Maandagmorgen verliep het treinverkeer weer grotendeels volgens plan.

Ernstigste verstoring dit jaar

De verstoring van het treinverkeer zondag was de ernstigste dit jaar. Zomer en najaar 2021 vielen de treinen ook enkele keren massaal uit, maar dat kwam door communicatieproblemen bij ProRail. Het interne telefoonsysteem faalde waarmee de nationale spoorbeheerder communiceert met machinisten in de trein. Ook een backup-systeem liet het destijds afweten.

Zondag lag het probleem echter bij NS zelf. Het vervoerbedrijf gaat onderzoek doen naar de oorzaken van het computerfalen. Het is nog niet bekend wanneer dat is afgerond.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) vindt dat NS met de treinstoring van zondag „een zeer slechte beurt” heeft gemaakt. De manier waarop het bedrijf met de storing is omgegaan, vindt ze onvoldoende.

Heijnen wil nu toelichting van de directie. „Ik wil van de NS precies horen waarom het hele treinverkeer plat is gelegd en waarom er geen vervangend vervoer is geregeld”, aldus de staatssecretaris in een schriftelijke reactie. „Reizigers kregen weinig informatie en geen alternatief en daarmee was de aanpak van deze storing echt onder de maat.”

Vakbondsbestuurder Henri Janssen van FNV Spoor brengt de problemen van zondag in verband met een reorganisatie van de afdeling Bijsturing. Die werkt sinds 2017 centraal vanuit Utrecht en niet langer per regio. Zo ontneem je volgens Janssen de mogelijkheid om problemen sneller regionaal op te lossen. „Storingen zijn niet te voorkomen, maar wel zo’n lange en volledige lockdown”, schrijft de FNV-bestuurder op Twitter.

De NS-woordvoerder ontkent dat de centralisatie van Bijsturing een snelle oplossing heeft belemmerd. „Medewerkers vinden het juist prettig om bij elkaar te zitten tijdens een crisis.”

Schadevergoeding

Getroffen reizigers hebben recht op een vorm van schadevergoeding. Volgens reizigersvereniging Rover verplicht Europese regelgeving NS om treinreizigers in enkele gevallen ruimhartiger te compenseren dan de gebruikelijke restitutie bij vertraging.

Wie niet heeft gereisd, maar wel een los kaartje uit de automaat of een e-ticket heeft gekocht, heeft recht op 100 procent vergoeding van het ticket. Gedupeerde reizigers moeten volgens Rover een beroep doen op een EU-verordering die de rechten van ov-reizigers beschermt, en niet op de NS-regeling. Wie zondag was begonnen aan zijn reis, heeft recht op geld terug bij vertraging, maar volgens Europese regels ook op vergoeding van gemaakte kosten zoals die van maaltijden en eventueel hotelovernachtingen. „Helaas zijn vervoerbedrijven bij wet niet verantwoordelijk voor kosten die ná vertraging ontstaan, zoals de kosten voor een ticket van een gemist concert, vliegtuig of kosten van een vervangende taxi”, aldus Rover.

NS roept gedupeerde reizigers op zich te melden bij de klantenservice. De woordvoerder sluit compensatie van bijvoorbeeld hotelovernachtingen niet uit.