Rapport over Limburgse bestuur is wel degelijk kritisch

Het rapport over de ‘Limburgse bestuurscultuur’ heeft bij NRC beroering veroorzaakt. Blijkbaar heeft de commissie niet de wenselijke conclusies getrokken.

Paul Frissen is bestuurskundige. Hij was lid van de commissie die de Limburgse bestuurscultuur onderzocht.

Mijn veronderstelling is: als we hadden opgeschreven dat in Limburg sprake is van een verderfelijke bestuurscultuur met een systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen en dat er ook strafrechtelijk vervolgbare handelingen zijn aangetroffen, dan zouden het rapport en de onafhankelijkheid van de commissie zijn geprezen. Niemand had zich afgevraagd met welke methode we tot die conclusie zijn gekomen. Want Limburg is uniek en zijn geografische ligging brengt een bestuurlijke geslotenheid met zich mee. En dan liggen „vriendjespolitiek, fraude en corruptie”, zoals NRC het vorig jaar nog noemde, altijd op de loer.

Maar een dergelijk feitencomplex dook niet op. Er dient blijkbaar bewezen te worden dat iets niet is gevonden. Opmerkelijk. Evenals het feit dat zorgwekkende waarnemingen over het functioneren van de democratie uit ons rapport worden beschreven met de conclusie dat er niet zoveel aan de hand zou zijn.

In Limburg wordt soms intimiderend bestuurd, is te weinig tegenspraak, ontbreekt regelmatig tegenmacht tegenover macht en is de burger vaak machteloos tegenover onbegrijpelijke regelgeving, grimmige uitvoering en zwakke rechtsbescherming. Dat getuigt van een „zwak ontwikkelde praktijk van betekenisvolle en effectieve ‘checks and balances’ binnen bestuursorganen en tussen bestuursorganen en daaraan verbonden partijen”. Deze zeer ambitieuze provincie met royale financiële mogelijkheden komt dan al snel in rolconflicten terecht en heeft de neiging zich als ‘pinautomaat’ te gedragen. Dat voedt het wantrouwen.

Trial by media

Het staat er allemaal, voor wie het wil lezen. Dat de commissie betoogt dat Limburg daarmee niet afwijkt van de rest van Nederland is allerminst een geruststellende conclusie.

De commissie heeft kennelijk nog een zonde begaan. In een rapport van zo’n tachtig pagina’s zijn er vijf gewijd aan de rol van de media en een paar zinnen aan NRC. Dat de media een cruciale rol hebben vervuld heeft de commissie in vrijwel alle gesprekken – en niet louter bij een beperkt aantal verbolgen oud-bestuurders, zoals wel beweerd – kunnen optekenen. Dat mag dus niet buiten een onderzoeksrapport worden gehouden. De beoordeling van die rol is zeer kritisch: „trial by media”, vermoedens publiceren zonder bewijs, negatieve framing, journalistiek activisme.

De titel van het rapport, ‘Engelen bestaan niet’, is ontleend aan een tekst uit 1788, geschreven in aanloop naar de Amerikaanse Constitutie.

Kort gezegd: als mensen engelen waren, was geen democratisch ingebed bestuur nodig. En omdat bestuurlijke macht wordt uitgeoefend door mensen zijn er zware ‘checks and balances’ nodig. Tegenover elke macht is tegenmacht nodig. Integriteit is in dat krachtenspel helemaal geen eenduidig begrip, maar afhankelijk van de culturele context en van politieke oordeelsvorming. Vandaar ook dat beschuldigingen van integriteitsschendingen steeds vaker politiek instrument zijn.

Dat engelen niet bestaan, ook niet in Limburg, is allerminst een bagatellisering. Wie het rapport wél goed leest, kan dat ook onmogelijk betogen. Politiek is het maken van ‘vuile handen’. De staat moet soms nare dingen doen. Dan ligt moralisering minder voor de hand dan het inrichten van tegenmacht die liefst ook hindermacht is. Dat is wat politiek te doen staat, ook in Limburg.

