Politieke crisis Pakistan escaleert na omstreden ontbinding parlement

Imran Khan, de premier van Pakistan, gebruikte dit weekend een oude truc om zijn loopbaan te redden: de Amerikanen de schuld geven. De VS zouden gedreigd hebben hun handen van Pakistan af te trekken als hij aanbleef. Hij had een document waar dit allemaal uit zou blijken, zei hij zaterdag, maar helaas kon hij de inhoud niet met het volk delen.

Washington had dit vorige week al ontkend, maar de premier (69) hield vol dat Washington „een samenzwering” zou zijn aangegaan met de oppositie in Islamabad. De oppositiepartijen hadden vorige week een motie van wantrouwen aangekondigd, die afgelopen zondag in stemming zou worden gebracht in het parlement. Er was genoeg steun om Khan weg te stemmen: zeker twaalf parlementsleden van zijn eigen partij PTI waren overgelopen, en een coalitiepartner had hem laten vallen.

Toen de samenzweringstheorie onvoldoende weerklank vond, haalde de premier een nieuwe truc uit: vóórdat het parlement over de motie kon stemmen, liet hij het parlement ontbinden en kondigde hij nieuwe verkiezingen aan.

De oppositie tekende direct bezwaar aan tegen de ontbinding van het parlement bij het Hooggerechtshof. Dat buigt zich dinsdag over de stap. Khans belangrijkste rivaal, Shehbaz Sharif van de partij PML-N, sprak van „hoogverraad” – waarop de doodstraf staat. De andere oppositieleider, Bilawal Bhutto Zardari, maakte de politieke chaos compleet door een bezetting van het parlementsgebouw aan te kondigen.

Voedingsmiddelen onbetaalbaar

Aanleiding voor de motie van wantrouwen was de slechte staat van de Pakistaanse economie. Net als in veel andere lage- en middeninkomenslanden zijn burgers inkomsten kwijtgeraakt door de coronapandemie en stijgen de prijzen hard als gevolg van zowel de pandemie als de oorlog in Oekraïne. In Pakistan, dat met 240 miljoen inwoners de op vier na grootste bevolking van alle landen heeft, zijn basale voedingsmiddelen voor veel mensen onbetaalbaar geworden.

In de Pakistaanse politiek is meestal echter niet de mening van het volk doorslaggevend, maar die van het leger, dat in het verleden meermaals staatsgrepen heeft gepleegd. In het land heerst het idee dat Khan in 2018 de verkiezingen heeft kunnen winnen door een deal met het leger. Nu zou de premier die steun kwijt zijn. De reden: in oktober heeft hij bezwaar gemaakt tegen de man die legerleider Bajwa had voorgedragen als nieuw hoofd van de machtige inlichtingendienst ISI.

Bajwa bevestigde de vermoedens van meningsverschillen met de premier toen hij zaterdag verklaarde de banden met de VS juist te willen aanhalen, én de Russische invasie van Oekraïne veroordeelde. „Rusland heeft terechte zorgen om zijn veiligheid, maar zijn agressie tegen een kleiner land kan niet worden goedgekeurd”, aldus de legerleider. Khan was juist ostentatief neutraal geweest toen hij op de dag van de inval een bezoek bracht aan het Kremlin en met Poetin poseerde alsof er niets aan de hand was.

Islamitische welvaartsstaat

Imran Khan won in 2018 de verkiezingen met populistische beloftes over een einde aan de corruptie en het stichten van een „islamitische welvaartsstaat”. Een deel van zijn plannen is inderdaad geslaagd. Zo hebben miljoenen arme Pakistanen nu toegang tot gezondheidszorg. Maar de overheidsfinanciën heeft hij niet op orde gekregen. In 2019 moest hij het Internationaal Monetair Fonds om een noodlening van 6 miljard dollar vragen, de 22ste reddingsactie sinds 1950. Het geld wordt met vertraging overgemaakt, omdat de bezuinigingen en belastinghervormingen die het IMF als tegenprestatie eist niet van de grond komen.

Als er verkiezingen komen, zal Khan opnieuw de strijd moeten aanbinden met de twee familiedynastieën die de politiek al decennia domineren: de Sharifs en de Bhutto’s. Shehbaz Sharif, broer van de voor corruptie veroordeelde drievoudig oud-premier Nawaz, wordt als kansrijke kandidaat gezien. De partij van Bilawal Bhutto, zoon van de in 2007 vermoorde oud-premier Benazir Bhutto en oud-president Asif Ali Zardari (tegen wie meerdere corruptie-onderzoeken lopen), blijft tot nu toe achter in de peilingen.