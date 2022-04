Overvolle geschiedenisles overtuigt vooral in dans en muziek

Theater is een hachelijk vak. Vanwege het livekarakter van de kunstvorm leg je je lot in handen van een publiek dat er op ieder moment voor kan kiezen de zorgvuldig opgebouwde sfeer te torpederen. Het gebeurde bij de première van Queen of Disco van urban productiehuis RightAboutNow: een verward ogende man moest uiteindelijk de zaal uit worden gezet omdat hij steeds door de voorstelling heen bleef roepen, uiteindelijk zelfs met racistische leuzen. Hulde aan de spelers is op zijn plaats – ze herpakten zich met de steun van het solidaire publiek snel, en maakten de grimmige sfeer zo onschadelijk.

De voorstelling heeft echter ook met structurelere problemen te kampen. Queen of disco vertelt het verhaal van de queer discolegende Sylvester, die als emancipatoir icoon voor de lgbtqi+-community van de jaren tachtig gold. Auteur Maarten van Hinte wil echter zo veel historische onderwerpen in zijn tekst onderbrengen dat het script eronder bezwijkt: omdat de spelers zich vooral rechtstreeks tot het publiek richten om al die informatie over te brengen, blijft er niet veel ruimte over voor de dramatische ontwikkeling van de personages, die erg schematisch blijven.

In de momenten dat de dans en de muziek het overnemen, wint de voorstelling aan diepgang. Danser Robeathy Corea weet in zijn choreografieën perfect de bevrijding voelbaar te maken die Sylvester in zijn muziek en self-styling vond – dat laatste wordt nog eens benadrukt door de fantasierijke, genderfluïde kostuums van Iris Elströdt en Stef Krull. En met zijn indrukwekkende falsetto zangstem overtuigt Urvin Monte in de hoofdrol, zeker in een prachtscène waarin hij heen en weer schakelt tussen een uitzinnig optreden en het verlies van zijn geliefde aan aids. Zo wordt Queen of disco alsnog een ontroerend portret van een man voor wie de discocultuur zowel een emancipatieplatform als een vluchtkelder voor de harde realiteit was.

Theater Queen of disco. Door: RightAboutNow Inc.. Gezien: 02/04, DeLaMar West, Amsterdam. Tour t/m 6/8. Inl: rightaboutnowinc.com ●●●●●