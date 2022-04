Oud-minister Stef Blok nieuwe sanctiecoördinator

Oud-minister Stef Blok (VVD) wordt de nationaal coördinator die de uitvoering van de sancties tegen Rusland moet leiden. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Blok was in het Kabinet-Rutte III achtereenvolgens minister van Buitenlandse Zaken en minister van Economische Zaken en Klimaat.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een sanctiecoördinator moet komen. Die moet volgens minister Hoekstra zorgen voor afstemming tussen alle betrokken departementen en hen „aanspreken en aanjagen”.

De bekendmaking volgt op kritiek in de Tweede Kamer richting Hoekstra, die de internationaal afgesproken sancties te traag zou hebben doorgevoerd. Vooral de fracties van PvdA, GroenLinks, D66, SP, Volt en Omtzigt toonden zich uiterst ontevreden over de inspanningen van het kabinet tot nu toe. „Genant en onacceptabel”, zo oordeelde GroenLinks-leider Jesse Klaver over de uitleg van de minister.

