Orbán heeft een nieuw mandaat om internationaal dwars te liggen

De eerste publiekelijke gelukwensen van een buitenlands staatshoofd die Viktor Orbán na zijn monsterzege zondag mocht ontvangen kwamen uit Moskou. President Vladimir Poetin, zo tekende het Russische persbureau Tass op, feliciteerde Orbán met het wederom winnen van de Hongaarse parlementsverkiezingen en voegde toe dat „ondanks de moeilijke internationale situatie, de verdere ontwikkeling van bilaterale partnerschappen volledig beantwoordt aan de belangen van de volkeren van Rusland en Hongarije”.

In het weekeinde dat Europese leiders tegen elkaar opboden in hun afschuw van de beelden van op straat geëxecuteerde burgers in het Oekraïense Boetsja en de roep om hardere sancties over het continent schalde, herkozen Hongaren de enige EU-premier die weigert de Russische invasie te veroordelen. En die campagne voerde tegen wapenleveranties aan Oekraïne en collectieve maatregelen die ook de Hongaarse economie kunnen raken, zoals het staken van de import van Russisch gas.

Orbán, opgeteld al zestien jaar premier, consolideerde zijn macht voor nog eens vier jaar met een verkiezingszege waarvan de omvang zelfs zijn eigen Fidesz-partij verraste. Bij een opkomst van bijna 70 procent kreeg Fidesz 53 procent van de stemmen, wat in het Hongaarse kiessysteem met een landelijke lijst en districtskandidaten 135 van de 199 parlementszetels oplevert. De samenwerking van zes oppositiepartijen die met één gezamenlijke lijst Orbáns regime hoopten te breken, donderde zondagavond onmiddellijk ineen. Verschillende politici distantieerden zich van de verliezende oppositieleider Péter Márki-Zay.

Grote internationale krachten

De oppositie en internationale waarnemers betwijfelen of de verkiezingen helemaal eerlijk verliepen. Maar de uitkomst bevestigt hoe dan ook dat Orbáns internationale opstandigheid hem binnenlands populair houdt. In zijn overwinningstoespraak in Boedapest somde hij de „grote internationale krachten” op die hij had overwonnen: „Internationaal links, Brusselse bureaucraten, het geld en de organisaties van het [filantroop George] Soros-imperium, de internationale mainstream media en zelfs de Oekraïense president.” In de laatste dagen van de campagne had hij de Hongaarse oppositie ervan beschuldigd met Volodymyr Zelensky te heulen in een poging de macht in Hongarije over te nemen.

De omvang van de zege verraste zelfs Orbáns eigen Fidesz-partij

Het verbijstert de rest van Europa dat de Hongaren in een parallel universum lijken te leven waarin Orbán een vredestichter is, Poetin een prima vent en Oekraïne een land dat de oorlog aan zichzelf te wijten heeft. Dit door staatspropaganda en de enorme hoeveelheid aan Fidesz gelieerde media gevoede narratief heeft de verkiezingsuitslag beïnvloed. Maar bovenal plaatst het de EU – en in mindere mate de NAVO – voor een probleem: de Hongaarse leider heeft een nieuw mandaat om internationaal dwars te liggen, juist op een moment dat eensgezindheid essentieel lijkt. Orbán noemde zijn zege zondag „zo groot dat deze te zien is vanaf de maan, en zeker vanuit Brussel”.

Als Orbán blijft, raakt Hongarije verder geïsoleerd

De Hongaarse leider ligt al jaren in de clinch met de Europese Commissie en het Europees Parlement die zijn partij beschuldigen van corruptie en het uithollen van de rechtsstaat en mediavrijheid. Dankzij conservatief-nationalistische medestanders in de Poolse regering heeft dat nooit consequenties voor Orbán gehad, maar sinds vorig jaar zijn Europese fondsen voor beide landen bevroren. Nu Polen voorop loopt in diplomatieke, militaire en humanitaire steun aan Oekraïne én bereid lijkt tot een compromis wat betreft de eigen rechtsstaat, drijven de bondgenoten uit elkaar.

In Brussel gaan stemmen op om het geld voor Polen, dat ongeveer twee miljoen Oekraïense vluchtelingen opvangt, te ontdooien. De vraag is of voor Hongarije ook voor afkopingspolitiek wordt gekozen in de hoop dat Orbán toch verdere maatregelen tegen Rusland steunt, of hem juist strengere voorwaarden worden gesteld aan het uitkeren van Europees belastinggeld.

Tekenend was dat formele felicitaties uit Polen zondag en maandag achterwege bleven. De enige regeringsleider die Poetin voor was met een jubeltweet voor Orbán, was de Sloveense premier Janez Jansa. Deze populistische nationalist wachten over drie weken verkiezingen.