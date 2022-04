Opeens stond haar naam in een Russische krant

„Goh, Anna, wanneer heb je een interview gegeven aan Moskovski Komsomolets?”

„Moskovski Komsomolets?” Anna Azernikova, die al bijna 25 jaar in Nederland woont, reageert verbaasd op het telefoontje van een Russische vriendin uit Duitsland. „Nooit in mijn leven.”

„Jaha”, zegt de vriendin, „want mijn schoonvader in Moskou belde net en die had het artikel gelezen. Daarin staat dat de Russen heel erg gepest worden in het Westen.”

Azernikova krijgt een link doorgestuurd en opent het artikel, gedateerd op 14 maart. Moskovski Komsomolets (MK) is volgens ingevoerden een Moskouse krant met een lange journalistieke traditie, maar ook met ditjes en datjes, roddels, horoscopen. De papieren oplage is volgens Wikipedia zo’n zevenhonderdduizend exemplaren.

‘In Nederland worden de Russen massaal lastiggevallen: Russische orthodoxe kerk wordt gesloten’, luidt de kop. Azernikova, zangeres en artistiek directeur van een Russisch kamermuziekfestival, leest verder. Een van de auteurs van het artikel schrijft: „We maken ons zorgen om Russen die in het buitenland wonen. Nu pas wordt pijnlijk duidelijk dat ze nooit echt deel hebben uitgemaakt van de plaatselijke bevolking.”

En dan begrijpt Anna Azernikova de naamsverwarring. De Russische krant citeert een artikel in NRC van 10 maart waaraan ze wél heeft meegewerkt. Daarin werden zij en vier andere Russische Nederlanders geïnterviewd over de zorgen die ze hebben sinds de invasie in Oekraïne. MK heeft delen van de tekst vervlecht met eigen observaties over hoe het Russen in Nederland vergaat. Een van de twee auteurs van het MK-artikel is een in Nederland wonende Russin, die óók Anna heet.

Beide artikelen gaan over hetzelfde, maar de strekking is heel anders.

In het NRC-artikel uiten de vijf geïnterviewden hun zorgen over Oekraïne en over Russen die nu onder Poetin moeten leven terwijl ze tegen de oorlog zijn, maar nergens heen kunnen. Ook vertelden ze te vrezen voor een culturele boycot en een gepolariseerd klimaat. In het begin van de invasie waren enkele winkelruiten van Russische winkels gesneuveld, en nadat de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam zich openlijk van de invasie had gedistantieerd, werd het hek beklad met de letter Z – het teken van de Russische strijdkrachten.

Maar dat waren incidenten en zelf heeft Anna Azernikova nóóit vervelende ervaringen heeft gehad. Haar Russische vrienden en kennissen evenmin.

Lees hier het artikel uit NRC: Schaamte, ongeloof en verbijstering bij Russische Nederlanders

De ‘Anna’ in MK schetst een heel ander beeld. Ze vertelt dat ze hier ooit is komen wonen vanwege het werk van haar man, die Russisch is, maar dat ze zich nooit helemaal Nederlander is gaan voelen. De ‘Anna’ in MK zit veel op sociale media en heeft nog nooit zo vaak de blokkeerknop gebruikt als de afgelopen dagen. „Wij, mijn gezin, zijn weer geïsoleerd, gehaat, alleen vanwege onze nationaliteit”, zegt ze in het artikel. „Ik kijk naar die lieve en intelligente gezichten van mijn kennissen, maar ik begrijp het niet. Waarom?”

Het artikel vervolgt met verschillende bedreigingen van Russen in Nederland, waaronder die van de Russisch-orthodoxe kerk. Maar de bekladding met de letter ‘Z’ wordt niet genoemd. „De Russische ambassade heeft een klachtenlijn geopend voor bedreigingen en geweld, maar het zijn er zo veel dat niemand weet wat ze ermee aan moeten. Velen proberen de media te bereiken om, dan maar anoniem, hun standpunt kenbaar te maken. Velen vragen de politie om hulp – maar tevergeefs”.

Over de situatie in Nederland zegt de ‘Anna’ in MK: „Het klinkt misschien belachelijk, maar mensen leren nu al gebarentaal – om maar geen Russisch te hoeven spreken. Kennissen van mij kregen een dreigbrief. Een ander stel wordt overal lastiggevallen door hun voormalige Oekraïense schoonmaakster (...). Nu sluit ik de gordijnen thuis, hoewel dat hier niet gebruikelijk is, omdat ik bang ben.”

Tegen de bedreigingen valt volgens de auteurs van MK weinig te beginnen: „De massamedia hebben al op grote schaal het idee ingeplant dat elke vorm van agressie tegen de Russen gerechtvaardigd is.”

Die observatie wordt niet gedeeld door de politie. Ja, er zijn incidenten geweest, zoals de ingeslagen ruiten, maar zowel de landelijke politie als die in Amsterdam en Den Haag – waar veel Russische Nederlanders wonen – heeft „geen signalen” dat Russische Nederlanders momenteel vaker worden gediscrimineerd.

Correspondent tulpenland

Hoe is het beeld in MK tot stand gekomen? De ‘Anna’ die in het artikel in MK het meest aan het woord komt is Anna Fitisova. Ze woont in Nederland en heeft als ‘correspondent tulpenland’ vaker voor MK geschreven, zoals over de Nederlandse euthanasiepraktijk en de in haar ogen falende corona-aanpak. Ze post regelmatig op Facebook over haar ervaringen in Nederland. Gevraagd naar de totstandkoming van dit artikel geeft ze ook via dat platform een toelichting. Fitisova laat weten dat ze in het artikel heeft gepoogd „mijn ideeën en mijn gevoelens te beschrijven”. Ze is tegen de oorlog, maar ook tegen agressie jegens Russen in Nederland. Voorbeelden heeft ze verzameld „via kennissen, Google en uit kranten”.

Van het NRC-artikel had ze een vertaling gemaakt „voor mijn Russische vrienden”. Ze zegt alleen verantwoordelijk te zijn voor het deel van het artikel waarin zijzelf aan het woord komt.

De andere auteur van het MK-artikel, Ekaterina Sazhneva, reageert per mail. Ze schrijft als journalist wekelijks voor Moskovsky Komsomolets. Ze laat weten dat ze het NRC-artikel onder ogen kreeg via Anna Fitisova en dat het beeld van Nederland, waar Russen massaal worden gepest, inderdaad niet overeenkomt met het beeld uit het NRC-artikel. „De visie van Anna [de medewerker van MK, red.] was heel anders.”

Anna Azernikova, de zangeres, vond het vervelend dat lezers haar citaten konden verwarren met die van die van de ándere Anna [Fitisova, red.]. Maar ze vond het ook wel „interessant” om het artikel in MK te lezen. Het toont hoe de Moskouse lezer Nederland voorgeschoteld krijgt, al komt de beschrijving niet overeen met haar eigen ervaringen. Integendeel – ze ervaart juist steun en oprechte interesse.