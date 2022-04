OM seponeert zaak tegen jongen die dronken man voor tram duwde

Een 15-jarige jongen die vorig jaar in Den Haag een 39-jarige Poolse man duwde die daarna onder een tram kwam, wordt niet vervolgd voor doodslag. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak omdat uit onderzoek is gebleken dat de jongen een afwerende beweging maakte naar de man, die hem herhaaldelijk lastig viel. Er is geen bewijs dat de jongen hem opzettelijk voor de tram wilde duwen. Dat heeft het OM maandag bekendgemaakt. De Poolse man kwam bij het incident om het leven.

Het ongeluk vond op 18 oktober vorig jaar plaats bij de tramhalte aan de Anthony Fokkersingel in Den Haag. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de man vlak voor het ongeluk een beweging maakte naar de jongen, waarop deze reageerde door de man met één hand van zich af te duwen. Hierbij verloor de man zijn balans, deed een aantal stappen achteruit en viel op de tramrails. Vervolgens werd hij aangereden door de tram, met de dood als gevolg.

Volgens het OM hadden de Poolse man en de jongen vlak voor de tram arriveerde al een woordenwisseling. De jongen zou hebben geprobeerd de man te negeren door weg te lopen, maar de man bleef de confrontatie zoeken. Volgens getuigen maakte hij een agressieve indruk. Na zijn dood bleek de Poolse man een hoog alcoholpromillage in zijn bloed te hebben.

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat er geen bewijs is dat de jongen de man met opzet voor de tram duwde. Op basis van de beelden stelt het OM dat de duw „alleen gericht was op het creëren van afstand”. Om die reden komt de zaak niet voor de rechter.