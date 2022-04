‘Russische schepen onder andere vlag om sancties te ontlopen’

Achttien schepen die tot voor kort onder Russische vlag voeren, hebben vorige maand hun registratie gewijzigd naar een andere vlagstaat. Dat is drie keer zoveel als gemiddeld in een maand, stelt maritiem adviesbureau Windward. Het Israëlische bedrijf vermoedt dat scheepseigenaren registraties wijzigen om onder de sancties tegen Russische bedrijven uit te komen.

Zo laten havens in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk geen schepen meer toe van Russische eigenaren of schepen die zijn gecharterd door Russische eigenaren. Dat betreft niet alleen vrachtschepen maar ook bijvoorbeeld superjachten van oligarchen. Ook weigeren zij de invoer van olie en gas uit Rusland.

De achttien voorheen onder Russische vlag varende schepen hebben nu een registratie van de Marshall Eilanden of de Caribische eilandstaat St. Kitts en Nevis. Volgens Windward gaat het onder meer om enkele olietankers.

Het wijzigen van een vlag is niet ongewoon, benadrukt Windward tegen persbureau Bloomberg. Als een rederij wordt overgenomen of zijn werkveld verlegt naar een ander deel van de wereld, kan een schip van registratie wisselen. Dat nu meer dan een gemiddeld aantal in Rusland geregistreerde schepen wordt ‘omgekat’ naar een ander land is opvallend.

In de luchtvaart vond de afgelopen weken een omgekeerde beweging plaats. Russische maatschappijen zetten de vliegtuigen die zij hebben geleased van buitenlandse verhuurders massaal om op Russische kentekens. Zij proberen te voorkomen dat leasemaatschappijen hun toestellen terugkrijgen. De verhuurders spreken van het kidnappen van toestellen en claimen miljarden euro’s schade bij verzekeraars.

Omvlaggen is niet de enige manier waarop scheepseigenaren proberen de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te ontlopen. Vorige week meldde Windward dat Russische tankers die olieproducten en -chemicaliën vervoeren, vaker dan voorheen stoppen met het uitzenden van hun locatiegegevens. Zo zouden Russische schepen ongezien lading kunnen overhevelen naar schepen die niet onder de handelsbeperkingen vallen.

De commerciële scheepvaart is volgens internationale maritieme regelgeving verplicht om een automatisch identificatiesysteem (AIS) aan te hebben staan als een schip op zee is. Het uitschakelen of manipuleren van het identificatiesysteem wordt door de VS genoemd als de belangrijkste manier om sancties te omzeilen.