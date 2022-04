O ja, ik ben niet alleen vader, ik ben ook nog steeds een zoon

Mijn moeder vraagt of ze nog een nieuwe wasmachine moet kopen. Het apparaat is kapot, ze kan geen kleren wassen, maar ja: „Is het niet zonde als ik er een koop vlak voor ik doodga?”

Ik speel de goede zoon en zeg dat ze niet doodgaat. Tenminste, niet nu.

We lopen door het ziekenhuis, ze kijkt om zich heen en zegt steeds: „Ik ben niet goed in patiënt zijn, ik hoor hier niet, tussen deze mensen. Dit is niet mijn rol in het leven.”

Ik breng haar naar huis, we zitten aan de eettafel. Al een paar weken is ze bezig met de fotoalbums. Bij al haar familieleden schrijft mijn moeder de namen ernaast, zodat ik en mijn kinderen en hun kinderen zullen weten wie iedereen was. De fotoalbums gaan honderd jaar terug. In Amerika werden toen al foto’s gemaakt.

De muur naast de eettafel wordt, niet als enige muur in het huis, volledig bedekt door een boekenkast. „Gooi niet alles weg, sommige van die boeken heb ik vertaald. Mijn verzameling joodse boeken moet je aan de LJG geven.”

De LJG is een liberale synagoge in Amsterdam. En mijn moeder is vertaalster, Nederlands-Engels. Ik zeg weer dat ze niet doodgaat. In het ziekenhuis heeft de dokter net verteld hoe goed de chemo aanslaat.

Ze wijst nog wat voorwerpen aan. Of ik die wil meenemen? Dan staat het huis straks niet zo vol meer.

Als zoon is het een wonderlijke ervaring geweest: mijn ouders scheidden toen ik een kind was, ik werd opgevoed door mijn moeder, maar heb de achternaam van mijn vader. Mensen die naar mijn jeugd vragen, beginnen altijd over mijn vader, alsof ik maar één ouder had. In werkelijkheid was hij altijd aan het werk en woonde ik bij mijn moeder. In het huis waar we nu aan de eettafel zitten.

Reve

De achternaam van mijn moeder is Gogol. Dat was de naam die stond in het vervalste Russische paspoort waarmee haar grootvader, die eigenlijk David Katz heette, meer dan honderd jaar geleden vluchtte uit het land dat nu Oekraïne heette. Ook toen werd daar al gevlucht. Alleen gebeurde het door Joden, die probeerden te ontkomen aan de pogroms. Hoe het mogelijk is dat in dit land nu een Jood als president is gekozen: op die vraag heb ik nog geen antwoord gehoord.

Als kind woonde ik een paar deuren naast de familie Gontsjarov. In de straat achter ons woonde Karel van het Reve. Iedere keer dat hij mijn moeder zag, riep hij hoe ongelooflijk het was om hier – in Amsterdam-Zuid, op honderd meter van zijn huis – niet alleen Gontsjarov op een naamplaatje te zien staan, maar een paar deuren verder ook nog Gogol.

Mijn moeder is 80. Nooit eerder is ze ziek geweest. Mijn vader ook niet. Bij het eerste gesprek in het ziekenhuis is het even omschakelen: o ja, ik ben niet alleen de vader van mijn kinderen, maar ook nog steeds een zoon. Nu is het moment gekomen waarop ik, net als leeftijdgenoten, voor mijn ouders moet gaan zorgen. Te beginnen met: mentale begeleiding bij ziekenhuisbezoek. Tegen een arts die er een paar jaar jonger uitziet dan ik, zegt mijn moeder: „Dit is mijn zoon, hij is meegekomen.”

Een vriend vertelde me ooit hoe hij jarenlang met zijn zieke vrouw de wereld over reisde, op zoek naar genezing voor haar kanker. In al die ziekenhuizen hield hij braaf haar handje vast. Een paar jaar na haar dood kreeg hij zelf een plekje op zijn huid dat moest worden onderzocht. Het kon kwaadaardig zijn, de artsen wisten het niet zeker.

Hij zat een paar weken in onzekerheid en besefte toen pas het enorme verschil. Ook al is het je vrouw, de patiënt blijft een andere persoon dan jijzelf. Wanneer het om je eigen doodsangst gaat, voel je de wanhoop pas echt. Ook nu werkt het weer zo. Als ik het huis van mijn moeder verlaat ben ik terug in mijn eigen leven. Zij blijft daar achter, in haar eentje.

Een paar maanden later. Mijn moeder is gewend geraakt aan het idee dat de chemo goed werkt, net als de nieuwe wasmachine. „Al mijn vrienden gaan dood”, zegt ze. „Maar ik wil verder. Mijn moeder is 88 geworden en mijn grootouders waren allemaal ouder dan 90.”

Ik zeg dat ze zeker de 100 moet kunnen halen.

