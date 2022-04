Nederland en Spanje stellen versoepeling voor van Europese begrotingsregels

Nederland en Spanje willen dat de Europese regels voor overheidsfinanciën aanzienlijk worden versoepeld. Tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep – de ministers van Financiën van de eurolanden – eerder op maandag hebben minister Sigrid Kaag (D66) en haar Spaanse ambtgenoot Nadia Calviño een voorstel hiertoe gepresenteerd aan hun Europese collega-ministers.

EU-landen moeten zich normaal gesproken houden aan op papier strenge regels voor hun begrotingen en schulden, die ‘gezonde’ overheidsfinanciën moeten waarborgen. Zo mag het begrotingstekort niet meer bedragen dan 3 procent van het bbp en de staatsschuld niet meer dan 60 procent daarvan.

Nederland en Spanje willen niet morrelen aan die kernregels van het ‘Stabiliteitspact’, maar ze willen wel dat indien een land in overtreding is, er langer de tijd genomen mag worden om weer terug op het afgesproken niveau te komen.

Nu is het zo dat lidstaten elk jaar 5 procent van het teveel aan schuld of begrotingstekort moeten wegwerken. Dat vergt vaak rigoureuze bezuinigingen. Met name Zuid-Europese landen, die door de pandemie hun schulden nog verder hebben zien oplopen, vrezen dat het wankele economische herstel daarmee de das wordt omgedaan.

Nederland en Spanje pleiten daarom voor een meer „realistische” en „landspecifieke” aanpak, waarbij lidstaten zelf een meer op maat gesneden plan maken. Daarnaast willen ze dat er sancties volgen als een EU-land zijn aflosafspraken alsnog niet nakomt. Nu is de handhaving van de stabiliteitsregels vaak niet bijster streng. Ook moeten er „minimum-vereisten” komen voor de nationale plannen.

Opvallende samenwerking

Dat juist Nederland en Spanje op dit dossier samen optrekken, is opvallend. Den Haag en Madrid stonden tot nu toe recht tegenover elkaar in het al jaren voortslepende debat over het ‘updaten’ van de Europese fiscale regels, waarbij Nederland als havik gold en Spanje juist als duif.

De opstelling van Kaag verschilt ook van die van haar voorganger Wopke Hoekstra (CDA), die het in Brussel vaak aan de stok had met zuidelijke lidstaten over hun gebrekkige begrotingsdiscipline en daar de bijnaam ‘vrek’ kreeg. Hoekstra keerde zich naar verluidt tegen de aanstelling van Calviño als voorzitter van de Eurogroep.

Lees ook: Denk nu na over ander stabiliteitspact

Het voorstel van Nederland en Spanje kan ook gezien worden als keerpunt in die discussie. Sinds de pandemie waren de regels al tijdelijk opgeschort, om overheden de ruimte te geven ruimhartig hulp te verlenen aan door de crisis getroffen bedrijven en burgers. Begin volgend jaar zouden de begrotingsregels officieel weer in werking treden, maar lidstaten bakkeleiden de afgelopen maanden of ze niet langer opgeschort moeten worden, en of investeringen in bijvoorbeeld vergroening, defensie en – sinds de oorlog in Oekraïne – ook het verminderen van de energieafhankelijkheid van Rusland niet buiten de regels moeten worden gehouden. Volgens sommige Europese leiders, onder wie de Italiaanse premier Mario Draghi, gaat dit om zulke grote omwentelingen dat individuele landen die anders niet meer kunnen betalen.

Op het uitzonderen van bepaalde investeringen gaat het Spaans-Nederlandse voorstel niet concreet in. Ook wordt er niet gerept over de verkoop van nieuwe EU-obligaties, gedekt door alle lidstaten, om geld op te halen voor de komende transitie. De andere regeringsleiders evenals het Europees Parlement moeten zich nu buigen over het voorstel. Dat kan zo een paar jaar duren.