Onlangs overleed mijn echtgenoot in Thailand. De schoonmaaksters van ons gebouw vroegen mij hoe oud ‘papa’ was geworden. Ik zei 92. Daarna bleken zij allemaal een loterijticket met nummer 92 gekocht te hebben. Sommigen kozen voor de nummerplaat van de ambulance waarin mijn echtgenoot werd vervoerd: 334.

De dag van de trekking was daar en iedereen had prijs.

De kist ging nog éénmaal open voor een laatste afscheid. Ook de meisjes keken in de kist, naar het nummer op de enkel van mijn man, aangebracht door het forensisch lab. Dat nummer kochten ze voor de volgende loterij.

Niemand had prijs.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl