Lockdowns smoorden ook griepstammen

Griep is niet meer wat het geweest is. Door de ingrijpende maatregelen die tijdens de pandemie genomen werden tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, heeft ook het griepvirus zich veel minder kunnen verspreiden dan normaal. Daardoor is de mondiale genetische diversiteit van virussen die seizoensgriep veroorzaken flink verminderd. Van de acht substammmen van influenza A/H3N2 zijn er drie verdwenen. Eén griepstam, bekend als de B/Yamagata-lijn, lijkt sinds april 2020 zelfs geheel van de aardbodem verdwenen.

Dat schrijft een internationaal team van grieponderzoekers in Nature Communications. De onderzoekers baseren zich op de verzamelde informatie in de databank GISAID die is opgericht om de genetische variatie van griepvirussen systematisch bij te houden.

Historisch weinig griep

Sinds april 2020 is het aantal griepgevallen wereldwijd gedaald tot historisch lage niveaus. Volgens de auteurs is dat een direct gevolg van de coronamaatregelen: met reisrestricties, quarantaineplicht bij aankomst, afstand houden, school- en kantoorsluitingen, het dragen van mondkapjes, betere naleving van handhygiëne. Vanuit een virus bekeken hadden deze maatregelen een groter effect op het griepvirus dan op het coronavirus. Ook andere infectieziekten zoals het respiratior syncytieel virus (RSV) maakten een ‘dip’ door vanwege strenge maatregelen tegen virusverspreiding.

Griepvirussen worden ingedeeld in type A en type B, en verder volgens het systeem van de moleculen op hun buitenkant H en N (hemagglutinine en neuraminidase). Al decennia circuleren er wereldwijd telkens twee influenza A- en twee influenza B-stammen. In het A-type zijn dat H1N1 en H3N2, bij het B-type heten de circulerende stammen wat prozaïscher Victoria en Yamagata.

Normaal klotst het griepvirus over de aarde heen en weer in verschillende infectiegolven. Maar de afgelopen jaren kon dat niet. Reisbeperkingen zorgden ervoor dat uitbraken van influenza A (H3N2) de afgelopen seizoenen lokaal beperkt bleven tot het zuidoosten en zuiden van Azië. Influenza B/Victoria kwam nauwelijks China uit, en de circulatie van influenza A (H1N1) bleef voornamelijk beperkt tot westelijk Afrika.

In winterse griepseizoenen worden op het noordelijk halfrond normaal gesproken 40.000 tot 60.000 besmettingen per week gemeld. Maar terwijl dat aantal in februari 2020, vlak na het uitbreken van de coronapandemie, nog 50.000 per week bedroeg, viel dat met de introductie van beperkende maatregelen terug tot minder dan 100 per week. Het aantal besmettingen bleef de hele zomer uitzonderlijk laag.

Ernstigere epidemieën

Fijn toch, geen griep. Maar pas op, waarschuwen de auteurs in Nature Communications, het langdurig wegblijven van griepinfecties kan ertoe leiden dat toekomstige griepepidemieën ernstiger zullen verlopen. De bescherming tegen een griepbesmetting (via een doorgemaakte infectie of vaccinatie) neemt in één seizoen al af. Antistoffen in het bloed nemen snel af en zijn na zes maanden weer onder het kritische niveau. De T-cellen van het immuunsysteem, die het virus ook kunnen herkennen, verliezen in 8 tot 14 jaar tijd de helft van hun werking. Zo wordt met ieder mild griepseizoen de groep kwetsbare personen groter, waardoor een volgende epidemie in potentie dodelijker wordt.

De onderzoekers wijzen erop dat het vooral voor kinderen gevolgen kan hebben als zij vroeg in hun leven niet blootgesteld worden aan de griep. Zulke vroege infecties geven levenslang immuungeheugen en kunnen daarmee de ziektegevoeligheid en viruscirculatie bij toekomstige generaties beïnvloeden. „Voortdurende onderdrukking van seizoensgriep in de komende jaren zal leiden tot een grotere gevoeligheid voor griep in de generatie die nu geboren wordt.”

Het is wel de vraag hoe lang de griep nog weg zal blijven nu de maatregelen op heel veel plekken in de wereld worden versoepeld of afgeschaft. In ieder geval is door de onderbreking van de pandemie wel de dynamiek van griepevolutie veranderd. De auteurs voorspellen dat door het wegvallen van B/Yamagata er meer ruimte zal komen voor versnelde evolutie van de andere B-stam, Victoria.

En het is ook nog spannend of de Yamagata-stam later niet toch nog ergens opduikt. Als dat in het komende jaar niet gebeurt is het volgens de onderzoekers belangrijk om extra voorzichtig met deze stam om te gaan. Het risico bestaat namelijk dat de weerstand hiertegen in de wereldbevolking geleidelijk weer zo ver afslijt dat hij extra hard zou kunnen toeslaan.

Nederland Verlate griepgolf Nederland beleeft een griepgolf. In de week van 21 tot 27 maart waren er volgens metingen van de peilstations 26 mensen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners. Ongeveer de helft daarvan bleek daadwerkelijk griep te hebben. Dat is nog altijd lager dan normaal. Desondanks spreekt het RIVM al wel van een griepepidemie, onder meer omdat het aantal mensen met griep in de ziekenhuizen vergelijkbaar is met epidemieën vóór de coronapandemie . Infecties met influenza A (H3N2) komen het meeste voor, enkele infecties werden veroorzaakt door influenza A (H1N1). Influenza B is nog niet gedetecteerd. Het griepvaccin voor dit seizoen bevat vier soorten ‘dood’ griepvirus: H1N1, H3N2, Victoria en Yamagata. Het vaccin sluit niet helemaal aan op wat er circuleert maar heeft nog een effectiviteit van 35 procent voor alle leeftijden.