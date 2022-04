Leugens die binden houden de ander buiten

Identiteiten zijn bindende leugens, stelde de filosoof Kwame Anthony Appiah al eens. Het zijn verhalen die wij elkaar vertellen om te kunnen geloven dat we bij elkaar horen. Een nationale identiteit, en ik parafraseer Appiah, is noodzakelijk om ons een gevoel van eenheid te geven. De herkenning van onszelf in de ander helpt bovendien om ons minder eenzaam te voelen, want verbonden met anderen. Appiah wees er terecht op dat het idee van een nationale identiteit hoe nuttig ook, gevaarlijk kan zijn. Het staat immers een meer universeel menselijke solidariteit in de weg.

Ik denk de laatste paar weken veel na over solidariteit, en dan vooral over de vele nuances die daarin bestaan – en hoe die botsen met het feitelijke uitgangspunt van solidariteit, namelijk dat we ons zonder voorbehoud zouden moeten bekommeren om de mensen in ons midden. En ik vraag me af: als het waar is wat Appiah stelt dat identiteiten bestaan uit bindende leugens, hoe liegen we onszelf dan voor als het gaat over onze houding ten aanzien van vluchtelingen?

De oorlog in Oekraïne heeft Europa verenigd, heet het inmiddels in de kranten. Net als onze buurlanden, lieten ook wij in Nederland zonder morren en volkomen eensgezind weten dat vluchtelingen welkom zijn. Oekraïense studenten worden geholpen hier hun studie voort te zetten, op treinstations worden lege kinderwagens neergezet voor de allerkleinste vluchtelingetjes en de koning stelt zelfs een kasteel beschikbaar. Iedereen is solidair met Oekraïne, en wie dat niet is, is een onmens. Opeens, na jaren van wat de vluchtelingencrisis is gaan heten, lijkt het vanzelfsprekend dat we solidair zijn met mensen in nood. Ik ben voor het eerst sinds lange tijd opgetogen en trots om Nederlands te zijn. En op hetzelfde moment krab ik me achter een oor. Heb ik soms iets gemist?

Hoe kan het dat we nu knuffels en verrassingseieren aan gevluchte kinderen uitdelen, terwijl we in het tentenkamp van Moria andere kinderen tegenhouden? Kinderen die uit andere oorlogen, minstens zo vernietigend, zijn gevlucht en die soms jarenlang onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven, zozeer dat sommigen van hen zelfmoord proberen te plegen, want de dood lijkt milder dan hun bestaan aan de voet van die onneembare vesting die Europa heet. Hoe komt het dat al die andere vluchtelingen verdacht worden gemaakt, gewantrouwd, zelfs gehaat? Zijn hun oorlogen minder vernietigend, is hun hongersnood niet acuut, zijn hun levens ons minder waard?

Het is de herkenbaarheid, zeggen sommigen. Mensen hebben gevoelens die ze niet altijd zouden hoeven verdedigen, en je kan nu eenmaal niet met ‘iedereen’ solidair zijn. Het is een intuïtieve beslissing, zeggen ze, om de deur voor de een dicht te houden, en voor de ander een pan soep op te zetten, en het logeerbed op te maken. En waar het dan op neerkomt, is dat het makkelijker is om ons in de ander te verplaatsen, wanneer die ander op ons lijkt. Dat is niet iets om je voor te schamen, zeggen we. Het is de menselijke aard.

Dat het op zichzelf moreel verwerpelijk is om alleen of vooral mee te leven met de mensen die op ons lijken, lijkt me vanzelfsprekend. Maar wat dat idee van herkenbaarheid, van identiteit zo je wilt, in onze tijd en in ons land een nog stekeliger kwestie maakt, is dat al die ‘andere’ vluchtelingen soms wel degelijk op ‘andere’ Nederlanders lijken – op bruine en zwarte Nederlanders, die evengoed van dit land en van deze plek zijn. De herkenbaarheid als reden om solidair te zijn met alleen witte vluchtelingen is, Appiah indachtig, niet meer dan een verhaal dat we onszelf hebben verteld. Het is een verhaal over wie dé Nederlander is, hoe hij eruitziet, in welke god hij gelooft. Een verzameling leugens die ons bindt – en die anderen buiten de deur houdt.

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week op deze plek een column. De column van Maxim Februari verschijnt voortaan op zaterdag.