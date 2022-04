Kabinet trekt niet meer geld uit voor ‘pechgeneratie’

Er komt waarschijnlijk niet meer geld om de ‘pechgeneratie’, die onder het leenstelsel studeerde, te compenseren. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de herinvoering van de basisbeurs.

De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Vanaf september 2023 wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd. In de voorlopige plannen van het kabinet krijgen studenten 255 euro per maand als ze op kamers wonen en 91 euro als ze thuis wonen. Dat is ongeveer evenveel als vóór de invoering van het leenstelsel, terwijl de kosten van levensonderhoud, met name de huurprijzen van studentenkamers, sinds die tijd zijn gestegen.

De ruim 900.000 studenten die onder het leenstelsel vielen, en inmiddels een gemiddelde studieschuld hebben opgebouwd van 15.000 euro, zouden in de plannen van het kabinet recht hebben op een compensatie van ruim 1.400 euro. Daar komt het bedrag van de eerder aangekondigde ‘studievouchers’ mogelijk bij, waarmee de totale compensatie uitkomt op ruim 3.000 euro per ‘pechstudent’.

Meer compensatie

Te weinig, lieten studentenorganisaties ISO en LSVb al eerder weten. Ze kregen maandag bijval van een deel van de Tweede Kamer. Met name de oppositiepartijen drongen aan op meer compensatie voor de pechgeneratie. „Als er fouten zijn gemaakt, moet u die rechtzetten”, zei Lisa Westerveld (GroenLinks) tegen de minister. „Anders is precies één generatie studenten de dupe.”

Dijkgraaf sprak van een „tegemoetkoming” die binnen het door de coalitie afgesproken bedrag van 1 miljard moet blijven. „Als je nieuw beleid introduceert, kun je niet alles met terugwerkende kracht compenseren.”

Wel gaat Dijkgraaf kijken of meer studenten straks in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende beurs. In de huidige plannen is die aanvulling – 419 euro per maand – er alleen voor studenten met ouders die minder dan 53.000 euro per jaar verdienen. Door de inkomensgrens te verhogen naar 70.000 euro hebben ook studenten uit de middeninkomens er recht op. Die verhoging moet binnen het bestaande budget passen, waarschuwde de minister, wat kan betekenen dat de basisbeurs uiteindelijk lager uitvalt.