Jon Batiste grote winnaar op inclusieve 64ste Grammy Awards

Hij was de outsider met de meeste Grammy-nominaties van allemaal: elf, in categorieën van pop, jazz en klassiek tot roots. De Amerikaanse zanger Jon Batiste ging bij de 64ste editie van de Grammy Awards met vijf gouden grammofoontjes naar huis. Van popster Lenny Kravitz kreeg hij de belangrijkste prijs (album van het jaar) voor We Are: geen bestseller, wel een uitblinker die de muzikale roots en tradities van zwart Amerika versmelt. De titel refereert aan de track die Batiste vorig jaar rondom Black Lives Matter uitbracht en het protest dat hij organiseerde. Ook zijn liedjes ‘Freedom’ en ‘Cry’ en zijn bijdrage aan de film Soul wonnen. De uit New Orleans afkomstige Batiste heeft jazz als eerste liefde, maar op We Are sloeg hij een nieuwe weg in, met invloeden van soul en pop.

Vol ongeloof omhelsde Batiste vannacht een van de mede-genomineerden, zangeres Billie Eilish. Batiste’s ernstig zieke echtgenote, schrijfster Suleika Jaouad, kon de uitreiking niet bijwonen. In zijn speech memoreerde hij dat hij muziek niet ziet als entertainment, maar als een „spirituele” aangelegenheid.

De Grammy’s werden zondagnacht uitgereikt in Las Vegas, voor het eerst sinds twee jaar weer in een volle zaal en live op televisie. De ruim drie uur durende show bood ook een eerbetoon aan zangeres Joni Mitchell (78), die normaal zelden bij dit soort feestavonden present is. En zo sprankelde de avond van de optredens. Daarbij was de show ook inclusiever dan ooit: er waren meer zwarte artiesten in de show, presentatie en nominaties (Jon Batiste, Nas, Doja Cat, Lenny Kravitz, Megan Thee Stallion), diverse queerartiesten (Lil Nas X, Brandi Carlile, T.J. Osborne) en een rol voor niet-Engelstalige muziek (BTS, J Balvin and Maria Becerra). De kritiek op de (te geringe) diversiteit bij de Grammy’s is al jaren stevig.

Honingzoete soul

Host Trevor Noah hoedde zich ervoor zich scherp uit te laten over iemand in de zaal. In zijn opening scheerde hij wel lichtjes langs het genante moment bij de Oscars, toen acteur Will Smith een klap uitdeelde aan komiek Chris Rock: „We nemen deze avond zeker niemands naam in de mond”. Comedian Nate Bargate droeg een helm bij de pre-ceremonieshow – waar het gros van de winnaars in 70 categorieën in dertig genres de prijzen krijgt. Zo was het publiek alvast gewaarschuwd „de handen bij zich te houden”.

Bij de andere belangrijke genre-overstijgende prijzen (Record of the year, Song of the Year) won Silk Sonic, het honingzoete vintage soulpact van drummer-rapper Anderson .Paak en zanger Bruno Mars. Zij dansten het podium op. ‘Leave The Door Open’ versloeg Billie Eilish en Olivia Rodrigo. De 19-jarige Rodrigo werd wel ‘beste nieuwe artiest’.

Jazzprijzen gingen postuum naar de vorig jaar overleden Chick Corea en Lyle Mays. Esperanza Spalding was beste jazzvocalist. Nederlandse genomineerden – componist Louis Andriessen (1939-2021) en dj’s Afrojack en Tiësto – wonnen niet, anders dan de Nederlandse producers Roselilah en Outtatown met ‘Family Ties’ (voor Baby Keem en Kendrick Lamar: ‘best rap performance’). De Nederlandse producer Tearce Kizzo droeg wel bij aan Jon Batiste’s hit ‘I Need You’.

Kogelvrije vesten

De Oekraïense president Zelensky sprak de zaal toe in een vooraf opgenomen video. „Onze muzikanten dragen kogelvrije vesten in plaats van smokings”, zei hij. „We vechten tegen Rusland, dat met zijn bommen een verschrikkelijke stilte brengt. Doodse stilte. Vul de stilte met jullie muziek.” Daarop zong John Legend ‘Free’, samen met Oekraïense performers.

Traditioneel regende het verder eerbetonen, onder meer aan de in november overleden componist Stephen Sondheim en aan de 95-jarige Tony Bennett – geëerd met een jazzy optreden van Lady Gaga, met wie hij twee prijzen won voor hun tweede album samen, Love for Sale. De aan alzheimer leidende Bennett zingt niet meer. Tegen het einde van de ballade ‘Do I love You?’ werd Gaga, met op haar schouder een speciale Bennett-tatoeage, overmand door emoties.

Drie prijzen (Beste rockalbum, rocksong en rockoptreden) gingen naar de Foo Fighters, maar frontman Dave Grohl en zijn band waren niet aanwezig. Hun vorige week overleden drummer Taylor Hawkins werd wel herdacht in een videocompilatie.

Billie Eilish verzilverde geen van haar zeven nominaties, maar had wel een spectaculair optreden. Eerst zong ze het rustige gedeelte van ‘Happier Than Ever’ in een met water ondergelopen huis. Daarna rockte ze met broer Finneas, tevens haar producer, verder op het dak van dat huis, omringd door gutsende regen.