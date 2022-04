Hit him hard

Het is niet het filmpje dat je in je hoofd wilt hebben, vooral niet omdat het zich eindeloos herhaalt. Je wou dat het ongezien was gebleven, dat je er nooit aan was begonnen en niet drie, vier keer had bekeken. Zeg maar rustig: bestudeerd.

En nu heb ik mijn fascinatie zo vertaald: de klap die Will Smith toebracht aan presentator Chris Rock van de Oscars, is eigenlijk de klap van Zelensky die bedoeld was voor Poetin. Had de man in het militair-groene T-shirt zo uitgehaald naar de Russische president, er was een diepe tevredenheid over de mensen neergedaald, in ieder geval over het westerse deel van de wereld.

Maar het was een Hollywood-akkefietje, een staaltje machogedrag, waarbij de vrouw annex echtgenote dienst deed als onderpand om de eigen agressie te rechtvaardigen. De vrouw heet Jada Pinkett Smith, is zelf een actrice en het is maar zeer de vraag of zij het idee had dat haar eer werd gered.

Dat ik zo onstuitbaar naar dat filmpje werd getrokken, had zeker te maken met een poging tot ontsnapping; even weg van het aanhoudende oorlogsnieuws en de verschrikkingen.

Maar dat klinkt nog te nobel. Je kijkt ook als man naar een andere man, een anachronistische en tegelijkertijd supersonische versie van jezelf: dat krankzinnig beheerste loopje van Smith, in dat belachelijk scherp gesneden pak, hoofd een beetje omlaag, en dan die uithaal vanuit het niets, geen waarschuwing, geen dreigement, maar meteen die hengst, zo vliegensvlug, alsof-ie nooit is aangekomen.

Zelden zal een acteur zo levensecht hebben geacteerd.

Ik hoop dat alle mannen de Will Smith in zichzelf in toom weten te houden, maar denk ook dat veel mannen dromen van een verborgen Smith die binnen in hen huist, verstopt achter de deur van hun middenklasse-opvoeding en hun publiekelijk beleden afkeer van haantjesgedrag.

Terwijl we ons zonder enig schuldbesef Volodymyr Zelensky als actieheld mogen voorstellen. Ook Zelensky is een acteur, ook hij kent zijn publiek en bovendien staat deze man voor een zaak van leven en dood. Hij ziet er inmiddels ook zo uit, hij heeft zijn driedelig afgedankt, de das opgeborgen en als kijker heb je het idee dat je het zweet van zijn shirt kunt ruiken door je tv-scherm heen.

De held van de tv en het toneel is naar de echte wereld afgedaald, hij heeft het grote gelijk aan zijn kant en moet zich verdedigen tegen de vijand met het uitgestreken gezicht.

Daar kunnen onze Mark en Wopke nog wat van leren. Als dat noodzaak wordt, gaat het trouwens bar slecht met Nederland.

Vooralsnog kijken we naar een western: Go, Zelensky, hit him hard.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.