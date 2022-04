Inter Miami, het 'project' van mede-eigenaar Beckham, moet zich na twee jaar MLS nog volledig bewijzen

David Beckham kijkt vanaf de tribune ernstig voor zich uit. In het Lockhart Stadium, op zo’n 50 kilometer van downtown Miami, ziet hij Inter Miami zaterdagavond verliezen van Houston Dynamo (1-3). De vaak goedlachse Engelsman heeft als mede-eigenaar grote ambities met zijn team in de Major League Soccer (MLS), maar voorlopig zijn de resultaten slecht: nul overwinningen, één gelijkspel, vijf nederlagen.

De eerste jaren in het bestaan van Inter Miami verliepen ook al moeizaam. In 2020 eindigde de club op de tiende plaats in de Eastern Conference en liep het deelname mis aan de play-offs om het kampioenschap. In de hoop op betere prestaties stelde de club Beckhams vriend en voormalig ploeggenoot bij Manchester United Phil Neville aan als hoofdtrainer. Ook maakten Blaise Matuidi en Gonzalo Higuaín de overstap van de Italiaanse kampioen Juventus. Tevergeefs, vorig jaar werd Inter Miami elfde.

De voetbalclub uit Florida kent niet alleen sportief een valse start. Vorig jaar was er een boete van twee miljoen dollar (zo’n 1,8 miljoen euro) omdat de inmiddels vertrokken Matuidi en Andrés Reyes niet waren opgegeven als designated players; per club mogen drie spelers meer verdienen dan het salarisplafond van de MLS toestaat. Inter Miami kreeg het, mede door de boete, financieel moeilijk en moest talentvolle spelers verkopen.

Het salarisprobleem bleek „slechts het laatste hoofdstuk in een van de meest rommelige lanceringen van een MLS-team ooit”, zoals The Athletic vorig jaar schreef. Elf anonieme bronnen binnen en rondom de club bekritiseerden in een artikel het „gebrek aan beleidsmatige en voetbaltechnische ervaring” bij Inter Miami. „We hebben een merk opgericht, geen team”, was de belangrijkste kritiek.

25 miljoen dollar

Bij de presentatie van Inter Miami in 2018 waren de plannen veelbelovend. De MLS pakte op zijn Amerikaans uit in een chique concertzaal in Miami, waar een stralende Beckham – MLS-sjaal om zijn nek – tussen de dreunende dancemuziek, confetti en gelikte felicitatievideo's met celebrities door vertelde dat zijn „droom uitkomt”. De Britse superster had voor 25 miljoen dollar het recht gekocht om een MLS-club op te richten. Een koopje, vergeleken met de 150 miljoen dollar die investeerders tegenwoordig moeten neerleggen.

De gedachte van de MLS: glamourboy Beckham (46) zou de competitie sportief en commercieel nieuw leven inblazen. Dat hij koos voor het tropische, multiculturele Miami met hagelwitte stranden en peperdure auto’s, verbaasde weinigen.

Maar bij de uitvoering van ‘project-Beckham’ kwamen moeilijkheden. Diverse plannen voor een nieuw stadion, onder meer in de haven en in de wijk Little Havana, stuitten op weerstand bij bewoners en vooral de lokale politiek. De zoektocht naar een geschikte stadionlocatie is een hoofdpijndossier; nog altijd heeft Inter Miami geen groen licht voor de bouw van het Miami Freedom Park, dat plaats moet bieden aan 25.000 toeschouwers. De club speelt nog zeker twee seizoenen ver buiten Miami.

Toch ziet Jonathan Bosch, een Nederlander met kennis van de commerciële kant van de Amerikaanse sportwereld, voldoende perspectief voor Inter Miami. Hij wijst op de voetbalgekke Spaanstalige gemeenschap en de stijgende tv-gelden – een nieuwe deal van 300 miljoen dollar per seizoen voor de MLS zou in de maak zijn. Ook de groeiende tech-markt in Miami en samenwerkingen met Europese clubs bieden kansen, zegt Bosch. „Het WK van 2026 in de VS kan bovendien een grote boost geven aan de MLS, en daarmee ook aan Inter Miami.”

Volgens Bosch, die werkte voor onder meer de Amerikaanse tak van FC Barcelona en basketbalclub Utah Jazz, is het wel een uitdaging om in Miami voldoende fans te vinden. „In Amerika is sport entertainment, én je moet winnen. Maar voetbalclubs concurreren in Miami niet alleen met de NFL en NBA. Er is zó veel amusement, dat inwoners overhalen om naar het stadion te komen, gigantisch moeilijk is.” Bosch zegt dat het belangrijk is voor Inter Miami om de lokale bevolking echt te leren kennen. „Ze zouden bijvoorbeeld potentiële fans met een lager inkomen gratis kaartjes voor een wedstrijd kunnen geven.”

Selectiebeleid

Tot nu toe heeft Inter Miami geen grote supportersschare. Dat heeft wellicht ook te maken met de resultaten, die het gevolg lijken te zijn van het steeds veranderende selectiebeleid. Wilde de club eerst bouwen aan een team met jonge, onbekende spelers, vorig jaar ging de blik op grote namen en ervaren voetballers, zoals de 31-jarige Nederlandse doelman Nick Marsman van Feyenoord. Een opvallende wending, omdat veel clubs in de MLS juist succes hebben met talenten en de tijd van (top)spelers op leeftijd, zoals Andrea Pirlo, Kaká en Zlatan Ibrahimovic, voorbij lijkt.

Volgens Bosch, die in zijn Amerikaanse jaren veel nieuwe sportfranchises opgericht zag worden, betaalt de investering in een profteam zich op lange termijn bijna altijd uit. „Grote financiële problemen hebben clubs vrijwel nooit, want eigenaren moeten veel geld hebben om een franchise te mogen beginnen. Je kunt ook niet degraderen, en nieuwe teams worden vaak geholpen door andere clubs. Ook Inter Miami zal over een paar jaar een stabiele club zijn.”

Beckham riep in februari andermaal op tot „geduld”, maar zei ook dat dit seizoen „big" moet worden. Het Spaanse dagblad Marca meldde dat Inter Miami interesse zou hebben in Lionel Messi. Ook Luís Suarez en de FC Barcelona-spelers Sergio Busquets en Jordi Alba zouden naar Miami moeten komen. De ambities van Beckham lijken onverminderd groot, maar vooralsnog is Inter Miami een club die zich op het veld nog moet bewijzen.