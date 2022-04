Grofgebekte outsider Chaves wil stabiel Costa Rica opruimen

Ook Costa Rica – het gelukkigste land van Latijns-Amerika en een oase van welvaart, veiligheid en stabiliteit in een woelige regio –is gevallen voor de lokroep van de populistische buitenstaander.

De conservatief Rodrigo Chaves werd zondag verkozen tot president met bijna 53 procent van de stemmen. Hij versloeg zijn centristische rivaal José Maria Figueres, die van 1994 tot 1998 al president was en als telg van een van de rijkste families de elite vertegenwoordigde.

Chaves (60), die na een halfjaar al opstapte als minister van Financiën onder de uitgaande president, presenteerde zich in de campagne als een outsider die orde op zaken zal stellen. Door zich fel en bij vlagen grofgebekt af te zetten tegen de oude politiek, maakte hij uit het niets een snelle opmars in de peilingen en binnen zijn jonge partij, de PPSD.

Verkiezingsdag „3 april wordt een echte revolutie in de geschiedenis van ons land”, beloofde Chaves. „We gaan het huis opruimen.”

Met zijn anti-establishmentretoriek leidde Chaves de aandacht af van een schandaal rond zijn persoon. Als directeur bij de Wereldbank klaagden vrouwelijke collega’s over handtastelijkheden en seksuele toespelingen. Chaves ontkent de aantijgingen, maar werd berispt en teruggezet in een lagere functie.

Zijn felle toon viel in vruchtbare aarde bij veel ticas, nu hun land opkrabbelt na corona. Costa Rica bestaat voor de helft uit natuurparken en lokt daarmee veel buitenlandse toeristen. Tijdens de pandemie viel deze belangrijke inkomstenbron weg. De buitenlandse schuld is opgelopen tot 70 procent van het bbp, de werkloosheid bedraagt 14 procent en bijna een kwart van de bevolking lijdt armoede. Chaves heeft beloofd de prijzen van basisgoederen laag te houden nu ook in Costa Rica de inflatie oploopt.

Keuze tussen twee kwaden

Voor veel kiezers was de keuze in de tweede ronde er een tussen twee kwaden. De opkomst van 57 procent was een van de laagste in decennia.

Ook Chaves’ tegenstander maakte weinig enthousiasme los. Aan deze ex-president kleefde eveneens een schandaal: begin deze eeuw onderzocht Justitie of hij 900.000 dollar aan steekpenningen ontving van het Franse bedrijf Alcatel. Figueres vluchtte naar Europa en keerde pas terug toen de zaak verjaard was.

Chaves zei in de campagne dat hij om de oude politieke klasse heen zal werken via referenda. Toch zal hij ook met de oppositie moeten samenwerken: zijn PPSD bekleedt slechts tien van de 57 zetels in het Congres.

Na zijn zege klonk Chaves zondagavond al milder „Laten we de partijkleuren die ons zo makkelijk kunnen verdelen, vergeten. Ik vraag u nederig om u te verenigen rond het blauw, wit en rood van de nationale vlag.”