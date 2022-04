Gas: de ultieme sanctie wordt duur betaald

Na de ontdekking van in koelen bloede vermoorde burgers in Oekraïense steden waaruit het Russische leger zich heeft teruggetrokken, zwol in Europa onmiddellijk de roep aan om extra maatregelen. Met de levering van zwaardere wapens aan Kiev en extra sancties voor Moskou zou de Russische oorlogsmachine sneller gestopt moeten worden, heette het. De Oekraïense president Zelensky hekelde het gebrek aan Europese daadkracht, nu en in het verleden.

In Brussel wordt niet verwacht dat de NAVO haar aanpak – steun op afstand – na de moordpartij in Boetsja fundamenteel zal wijzigen als de ministers van Buitenlandse Zaken van het bondgenootschap deze week voor de zoveelste top bijeenkomen. Wel kondigde de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, aan dat er meer EU-sancties komen, al was niet meteen duidelijk welke maatregelen hij op het oog had. De VS kondigden aan Rusland uit de Mensenrechtenraad van de VN te willen zetten.

Zelensky hekelde de Europese Unie omdat ze volgens hem nog steeds niet genoeg heeft gedaan om hem en zijn land te steunen tegen de Russische agressie. In een videoboodschap haalde hij ook uit naar de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy en oud-kanselier Angela Merkel, die in 2008 verhinderden dat Oekraïne lid kon worden van de NAVO, zoals de VS hadden voorgesteld. „Ik nodig mevrouw Merkel en de heer Sarkozy uit voor een bezoek aan Boetsja om te zien waartoe veertien jaar concessies doen aan Rusland heeft geleid. […] Zie met uw eigen ogen gemartelde en vermoorde Oekraïners.”

Economische rampspoed

De Europese Unie heeft sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak in hoog tempo vier sanctiepakketten afgekondigd en werkt aan een ‘vijfde pakket’. Dat zou grotendeels het dichten van ‘sluipwegen’ behelzen die na eerdere pakketten openbleven. Zo is het sanctioneren van familieleden van mensen op de sanctielijst juridisch geen eenvoudige kwestie, terwijl het wel eenvoudig is om bezittingen via familieleden juridisch in veiligheid te brengen.

Splijtzwam in het Europese sanctiedebat is al weken een importverbod op fossiele brandstof. De EU maakt volgens de laatste gegevens dagelijks 689 miljoen euro over aan Rusland om haar energiebehoefte te dekken. Poetin financiert de oorlog deels uit die opbrengst – een opbrengst die alleen maar steeg doordat hij een oorlog begon.

Oost-Europese lidstaten hameren daarom al weken op een energie-embargo. Een aantal landen, waaronder Nederland en België, zou zich niet tegen maatregelen op energiegebied verzetten. Maar een onmiddellijke importstop ligt in de EU moeilijk, omdat een aantal landen in hoge mate afhankelijk is van Russisch gas. In Duitsland houden kanselier Olaf Scholz (SPD) en minister van Economie en Milieu Robert Habeck (Groenen) een energie-embargo daarom af, maar ze komen wel steeds meer onder druk te staan. In het Duitse debat staat nu de vraag centraal of een embargo inderdaad leidt tot economische rampspoed, zoals de regering beweert.

Er zijn al scenario’s geschreven voor de mogelijkheid dat Rusland zijn export van olie en gas naar de EU volledig stopzet. Diezelfde doorrekeningen kunnen uit de kast worden gehaald als Europa hier nu zelf toe overgaat. De resultaten zijn samen te vatten onder de noemer: wees voorzichtig met wat je wenst.

Inflatiepiek

Bij een volledige energieboycot voor Rusland kan de prijs van een vat ruwe olie volgens zakenbank Goldman Sachs oplopen tot 175 dollar. Toch is olie het grootste probleem niet. Een onderzoek van de Duitse denktank ECONtribute van vorige maand naar de gevolgen van volledige stopzetting van de Duitse energie-import uit Rusland stelt dat er voor olie, net als voor steenkool, voldoende alternatieven zijn. Ze worden wel een stuk duurder, maar kunnen geleverd worden. Een boycot van olie en steenkool is dus te doen, hoewel ook dan de schade groot wordt.

Gas is complexer, omdat het grootste deel via pijpleidingen komt. Europa is op dit moment hard bezig de infrastructuur te bouwen om meer vloeibaar gas te importeren. Litouwen is daar al mee klaar. Dat was in 2015 nog volledig afhankelijk van Russisch gas, maar bracht de invoer uit Rusland al terug tot een kwart en verklaarde maandag geen gas meer te importeren.

Voor veel andere landen is die weg nog veel langer. Een boycot van Russisch gas kan dan ook forse gevolgen hebben. Allereerst voor de prijs. Gas piekte op de termijnmarkt kort na het begin van de inval van Rusland al heel even op bijna 350 euro per megawattuur – het twintigvoudige van nog maar een jaar geleden: de prijs was op 5 april 2021 nog geen 17 euro.

Bank ING houdt er rekening mee dat we het record van een maand geleden bij een boycot wederom gaan meemaken – zeker bij aanvang van de komende winter. En dat terwijl de huidige gasprijs, die inmiddels wat is gedaald naar rond de 110 euro, al bijdraagt aan een inflatiepiek van in Nederland bijna 12 procent.

Het Duitse scenario lijkt veel op het Nederlandse, al is Duitsland nóg afhankelijker van Rusland. Op de korte termijn zal het wegvallen van gas moeten worden gecompenseerd met andere energieopwekking. Maar zelfs dan komt het land 30 procent gas tekort – goed voor 8 procent van de totale energiebehoefte. De vergelijking met Japan ligt voor de hand: na de ramp bij Fukushima werd daar in korte tijd alle kernenergie afgeschakeld, goed voor 30 procent van de elektriciteitsvoorziening. De stroomprijs steeg met tegen de 40 procent.

ECONtribute gaat voor Duitsland uit van een verlies van 2,2 procent van het bruto binnenlands product indien 30 procent van het gas wegvalt. En dan gaat de Duitse denktank er nog van uit dat overheid en Europese Centrale Bank met economisch en rentebeleid de schok absorberen. Maar een complicatie wordt daarbij dan hoe de ECB het benodigde stimulerende geldbeleid moet gaan voeren, nu de inflatie die zij behoort te bevechten al zo hoog is, en nog hoger wordt.

Een recessie valt dan geenszins uit te sluiten, en voor Nederland zal het niet veel anders zijn. Zo goed als dat geldt voor Italië en tal van andere Europese landen die zich afhankelijk hebben gemaakt van Russisch gas. Vooral dat verklaart de politieke terughoudendheid om, ondanks grote morele druk, in de landen waar de afhankelijkheid van Russisch gas het grootst is, over te gaan tot de ultieme sanctie.