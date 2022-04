Elon Musk koopt aandelen Twitter, is nu grootste aandeelhouder

Tesla-topman Elon Musk heeft afgelopen maand aandelen in het sociale mediabedrijf Twitter gekocht. Dat blijkt maandag uit documenten die ingediend zijn bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC en waarover persbureau Bloomberg schrijft. Musk heeft 9,2 procent van de aandelen van Twitter in handen, wat hem de grootste aandeelhouder van het bedrijf maakt. De voormalige eigenaar en mede-oprichter Jack Dorsey bezit 2,25 procent van de aandelen. Het aandeel Twitter steeg na het nieuws voorbeurs met ruim een kwart.

De stap van Musk is opvallend. Onlangs zei hij een sociale mediabedrijf op te willen zetten. Hij bekritiseert Twitter regelmatig vanaf z’n account, onder meer over het vermeende gebrek aan „vrijheid van meningsuiting” op het platform.

Koersschommelingen

Beurswaakhond SEC tikte Musk op de vingers, omdat hij met tweets over onder meer zijn bedrijf Tesla en cryptomunt Bitcoin voor koersschommelingen zorgde. De beurswaakhond dwong hem zijn tweets vooraf door juristen te laten controleren. Volgens Musk beperkt SEC hem daarmee in zijn vrijheid van meningsuiting.

Afgelopen maand hield Musk nog een stemming onder zijn volgers, waarin hij vroeg of ze geloofden dat Twitter zich „strikt aan dit principe [vrijheid van meningsuiting] houdt”. „De consequenties van deze stemming zullen belangrijk zijn”, voegde hij daaraan toe.

Wat de aankoop van de aandelen door Musk voor de koers van Twitter betekent is nog onduidelijk. De nieuwe Twitter-topman Parag Agrawal, die Dorsey afgelopen november opvolgde, beloofde bij zijn aantreden meer transparantie en zei in te zetten op 315 miljoen dagelijkse gebruikers aan het eind van 2023. Nadat Agrawal in december aantrad, plaatste Musk een bewerkte afbeelding waarop Agrawal als de voormalige Sovjet-dictator Jozef Stalin was afgebeeld. Hoofd van de geheime politie Nikolaj Jezjov is op de afbeelding in het water gevallen.