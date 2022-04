Een mobiele telefoon kan best een keer gerepareerd worden

Gun schoenen een tweede ronde, weggooien in zonde! Met die nostalgische slagzin horen schoenmakerijen als Hoekstra uit Emmeloord of Feenstra uit Heerenveen – er zijn er meer in dit gilde – tot de schaarse ambachtelijke ondernemingen die zich nog laten voorstaan op de kunst van het repareren van producten die ooit nieuw en glimmend waren, en bij aanschaf onverwoestbaar leken.

Het contrast met het grootste deel van de moderne winkelstraat kan niet groter. Daarin winkelt een consument die, om eens één product te noemen, jaarlijks het nieuwste type mobieltje wil – sneller, sterker, met een groter geheugen, meer pixels en een nieuwe kleur. Achter de etalages gaan producenten schuil die klanten lokken met precies die verbeterde en iets duurdere versie van het vorige succesnummer. De najaarsupgrade als symbool van deze cyclische consumptiewedloop is in rijke delen van de wereld zo gewoon geworden dat een televisietoestel in het dagelijkse taalgebruik niet meer ‘gekocht’ wordt, maar ‘gehaald’.

Repareren mag een metier zijn dat herinneringen oproept aan vervlogen tijden – als het aan de Europese Commissie ligt, heeft het de toekomst. De Commissie kondigde vorige week vergaande regels aan in de strijd tegen de verspilling. De voorstellen voor duurzaamheid en tegen de wegwerpsamenleving raken nagenoeg alle producten die op Europese bodem verkocht worden. Van meubilair tot kleding, van matrassen tot laptops: producten moeten langer meegaan, ze moeten makkelijker te onderhouden en te repareren zijn en ze moeten energiezuiniger worden gemaakt. En mochten ze onverhoopt tóch kapotgaan – aan alles komt een keer een eind – dan moet het product, of onderdelen ervan, gemakkelijker kunnen worden hergebruikt. Zoals Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) zei: „Het is tijd dat er een einde komt aan het model van pakken, maken, kapotgaan en weer weggooien.”

Op voorhand lijkt de weg naar de circulaire economie even complex als ambitieus; producenten die hun waar willen verkopen op Europese bodem – ook van buiten Europa – zullen moeten voldoen aan tal van strenge regels. Onvermijdelijk betekent dit een rigoureuze ommezwaai in het denken van de industrie, die de hele keten zal moeten aanpassen, van ontwerp tot productie en van verpakking tot recyclebaarheid en repareerbaarheid.

Het zal een proces van lange adem zijn, met gevaren als overregulering en bureaucratie op de loer. Maar het uitgangspunt om te komen tot een maatschappij waarin telefoons, net als schoenen, weer herstelbaar zijn, is een nobel streven. Een maatschappij die eraan gewend is geraakt dat een apparaat van enkele honderden euro’s vervangen moet worden omdat de reparatiekosten simpelweg nog hoger zijn, heeft redenen genoeg zich te herbezinnen. De Europese afvalberg die jaarlijks groeit met 2.500 miljard kilo is al één valide argument. Verspilling van niet te repareren producten kost bovendien grote hoeveelheden energie én schaarse grondstoffen. Consumenten zullen moeten leren ‘omdenken’, maar kunnen tegelijkertijd veel geld besparen en bijdragen aan een schonere planeet.

Hoe streng de regels er na invoering – op zijn vroegst 2024 – zullen uitzien is de vraag. Zaak is dat ze werkbaar moeten zijn voor de industrie en dat ze niet de weg naar innovatie afsnijden. Het zal een enorme klus zijn, waarbij tal van praktische problemen zullen opduiken. Maar de inspanningen van de Commissie om te komen tot een zuiniger productie- én consumptiemaatschappij zijn prijzenswaardig.