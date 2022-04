‘Wij, mensen, kunnen er niet tegen dat alles om ons heen voortdurend verandert. En al helemaal niet dat veranderingen, die we zelf veroorzaken, in feite onbeheersbaar zijn, ook al denken we dat wij de wereld naar onze hand kunnen zetten.

„Ik woon hier nu vijftien jaar aan de Waddendijk. Dit is het stilste stukje Nederland dat je nog kunt vinden, maar geen minuut staat alles hier stil. Het water, de wind, de wolken, de vogels – alles verandert, alles golft permanent heen en weer.

„In het alledaagse spraakgebrek zeggen mensen: ‘Het is dood tij.’ Maar dat bestaat niet. De zee staat nóóit stil. De Prediker, in het Oude Testament, zegt het prachtig: ‘Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol. Want het water gaat weer terug naar de plaats waar de rivier begint. En dan gaat het water opnieuw stromen.’

„Ik word betaald om aan recreanten te vertellen: ‘O, wat is het hier mooi; wat is het hier fijn!’ Dat doe ik heus, want het is hier natuurlijk prachtig. Maar ik vertel graag ook het bredere verhaal. Ik merk dat ik hierbij de laatste jaren een beetje de activistische kant op ga.

Harm Jan Wilbrink (1971) is gids voor wadlopers. Hij woont in Paesens-Moddergat (Noord-Friesland). Hij werkt voor de door hemzelf opgerichte Stichting Oan ’e dyk.

„Ten onrechte denken mensen: het land, achter de dijken, is van ons; de zee, daar aan de andere kant, zoekt het verder zelf wel uit. Dat is een misvatting. Land en zee zijn hier één. Dit is het oudste cultuurlandschap van Nederland, al zo’n drieduizend jaar. Die geschiedenis is zó rijk. De krachten die hier inwerken op de natuur zijn zó complex.

„In mijn groepen, bij het wadlopen, raak ik hierover in gesprek met allerhande mensen: biologen, geologen, historici, archeologen, sterrenkundigen. Telkens weten ze mij te verrassen met nieuwe kennis en inzichten. Zo kwam ik erachter dat het oude beeld van de eerste bewoners in dit gebied, van boertjes die op terpen zaten te bibberen uit angst voor de zee, helemaal niet klopt. Dat is propaganda van een Romeinse geschiedschrijver, die wilde opscheppen over z’n eigen cultuur. De oorspronkelijke bewoners hadden hier eerder al een flinke ontwikkeling doorgemaakt: met het verbouwen van gerst en tuinbonen, allerlei waterwerken, versierde zwaarden en bijzonder aardewerk.

Prediker is een van de boeken in de joodse Tenach en de christelijke Bijbel. Volgens de overlevering zouden de teksten zijn toe te schrijven aan Salomo, de laatste koning van het verenigde Israël (ca. 1.000 jaar vóór Chr.).

‘Inmiddels gaat de verandering hier té snel. Van dag tot dag zie je dat misschien niet direct, maar iemand die hier af en toe komt, zei het me laatst ook: het Wad wordt steeds modderiger. Een jaar of tien geleden maakte ik tochten van tien kilometer. Nu zijn de meeste mensen na zes kilometer al behoorlijk afgepeigerd, want lopen door de modder is zwaar.

„Dat dichtslibben van het Wad komt door ingrijpen van de mens. De Afsluitdijk, die zowat een eeuw geleden is aangelegd, heeft hierop nog steeds invloed. De aanleg van de tweede Maasvlakte bij Rotterdam, het bouwen van windmolenparken op zee: allemaal mensenwerk waardoor het Wad verandert.

„Natuurlijk kan Harm Jan uit Moddergat die veranderingen niet bijsturen. Maar ik wil wél dat we hierover praten met elkaar. Is dit wat we willen? Respecteren we de eigen dynamiek van de natuur? Of blijven we hangen in de illusie dat wij, mensen, boven de natuurwetten staan, om een wereld van woestijnen en modderpoelen achter te laten?”