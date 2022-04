Bouw infrastructuur kan stilvallen door hoge energieprijzen

Het is nog niet eens de prijs van het zand zelf die de kosten zo laat stijgen. Het dekzand dat civieltechnisch aannemersbedrijf De Kuiper Groep gebruikt wordt deels in het IJsselmeer gewonnen en moet per schip en vrachtwagen richting de werkplaatsen worden vervoerd. „En dat kost heel wat liters brandstof”, merkt projectleider Richard Velis droogjes op. „De transportkosten van sommige leveranciers zijn sinds de oorlog met 20 tot 30 procent gestegen. We krijgen wekelijks updates met de nieuwe prijzen.”

Al sinds de coronacrisis hebben bouwbedrijven te maken met forse kostenstijgingen. Aanvankelijk kwam dat door wereldwijde tekorten aan bouwmaterialen, het gevolg van verstoorde aanleveringsketens tijdens de lockdowns. Nu komt daar de fors gestegen olieprijs overheen na de Russische inval in Oekraïne. De sterke kostenstijgingen zorgen voor grote problemen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), waar veel met zware machines en grote hoeveelheden grondstoffen als zand, grond en granulaat wordt gewerkt.

Disproportioneel

Velis is bij De Kuiper Groep (80 werknemers, zo'n 20 miljoen omzet) medeverantwoordelijk voor de grondwerkdivisie, waar onder meer baggerwerkzaamheden en grondverplaatsing worden uitgevoerd. De opdrachtgevers voor wie hij werkt zijn meestal overheidsinstellingen, zoals waterschappen, gemeenten of provincies. „Voor nieuwe contracten berekenen wij de prijzen door, maar voor alle contracten die sinds vorig jaar lopen, komen de kostenstijgingen bij ons terecht”, aldus Velis. „Inflatierisico van 2 tot 3 procent hou je altijd, maar dit is disproportioneel. Er zijn grenzen aan wat je als ondernemersrisico kunt zien.”

Als wegenbouwer voelt ReintenInfra uit het Twentse Borne (800 werknemers, circa 240 miljoen euro omzet) de gestegen energieprijzen dubbel. De asfaltcentrales waarin als bindmiddel bitumen wordt gebruikt, werken op aardgas. Daarnaast draait het transport van de grondstoffen en het zware materieel dat nodig is voor wegenbouw op diesel, dat met 2,20 euro per liter op een recordhoogte staat. Directeur Herman Reinten: „Er is nog geen echt goed alternatief voor bitumen, maar zelfs als dat er wel is zitten we nog met de dieselprijs. Het materieel waarmee wij werken, verbruikt nou eenmaal veel energie.”

Bij meerjarige projecten leggen infrabedrijven vaak contractueel vast dat prijsstijgingen volgens een index van het CBS worden verrekend. Bij contracten waarbij dit niet is geregeld, komt de prijsstijging op het bord van de aannemer. Voor Reinten loopt de gehele kostenstijging op tot zo’n 6 procent. „Kijk de marges van de bouwbedrijven in Nederland er maar op na, en dan weet je dat er grote urgentie is om hier een oplossing voor te vinden. Dit is niet lang houdbaar zo.”

Naast de transport- en productiekosten blijven ook de materiaalkosten onverminderd hoog, ziet Velis’ collega Martin van Pelt. Bij De Kuiper verzorgt hij de inkoop en planning van de divisie die wegen onderhoudt en gemalen, bruggen en waterwerken aanlegt. Van Pelt zag de afgelopen maanden de prijs van PVC met 30 procent stijgen, en de staalprijs met 50 procent. „Vroeger kon je bij een aanbesteding je materiaalkosten redelijk inschatten, maar deze dagen stijgen de prijzen van bouwmaterialen zo hard dat sommige leveranciers alleen nog weekprijzen willen geven. Het moment tussen inschrijving en de gunning kan zo acht tot negen weken duren, dus heb je geen idee wat je voor kosten moet rekenen.”

Dagkoersen

Ook merkt Van Pelt dat sommige leveranciers helemaal geen prijzen meer afgeven en met dagkoersen werken. Dit zorgt voor vertragingen, want als leveranciers geen prijzen meer willen voorrekenen, lopen bouwbedrijven risico bij het intekenen op aanbestedingen. Ook stellen opdrachtgevers werken uit om intern te overleggen hoe om te gaan met de prijsstijgingen van materialen.

Op deze manier kunnen de prijsstijgingen ervoor zorgen dat de bouw stil komt te liggen, zo waarschuwde ABN Amro onlangs in een rapport. De bank berekende de prijsstijgingen van verschillende bouwmaterialen ten opzichte van een jaar eerder. IJzer en staal waren 70 procent duurder dan in februari 2021, de totale bouwkosten liggen volgens de bank ruim 10 procent hoger.

Als aannemer en opdrachtgever er niet samen uitkomen wie de hogere kosten draagt, is er volgens de onderzoekers van ABN Amro risico op uitstel of het stilvallen van bouwprojecten. Een problematische situatie, omdat veel bruggen en wegen aan onderhoud toe zijn en nieuwe woonwijken ‘ontsloten’ moeten worden door wegen en bruggen. Daarbij komt dat er al forse achterstanden zijn door het stikstofprobleem en gebrek aan personeel bij de bouwbedrijven.

Gesprekken

Om ervoor te zorgen dat de prijsstijgingen niet tot een bouwstop leiden, adviseert brancheorganisatie Aannemers Federatie Nederland (AFNL) haar leden in gesprek te gaan met hun opdrachtgevers. De AFNL vertegenwoordigt in totaal 1.200 mkb-bedrijven in de bouw en infrastructuur. Voorzitter Riek Siertsema roept opdrachtgevers op coulance te tonen bij nieuwe contracten. „Als deze crisis niet al te lang duurt, dan kunnen we het als algehele bouwsector wel hebben. Er is nog meer dan genoeg werk in de bouw van bedrijfspanden en woningen – de opgave daar is enorm.” Bij de ‘infrabedrijven’ is het volgens Siertsema echter een ander verhaal als de prijzen niet snel naar een lager niveau bijtrekken. „Dan kan het voor veel bedrijven vervelend aflopen.”

De gesprekken tussen aannemers en opdrachtgevers zijn nu volop gaande. De hoofdvraag: in hoeverre valt een geopolitieke gebeurtenis als een oorlog nog onder ‘ondernemersrisico’ te scharen? Hoe moeten de lasten verdeeld worden? De gesprekken tussen opdrachtgevers en aannemers lopen bij De Kuiper Groep en ReintenInfra in een sfeer van goed begrip en vertrouwen. Reinten: „Ook aan de andere kant van de tafel kennen ze de problemen. De opdrachtgever heeft ook een huis en een gasrekening, dus zal niet snel zeggen dat deze hoge kosten uit de lucht komen vallen.” Volgens Reinten is het zaak dat er sectorbrede afspraken komen tussen infrabedrijven en hun opdrachtgevers als het Rijk. „Nu zit elke aannemer per project met de opdrachtgever zelf het wiel uit te vinden, terwijl er juist behoefte bestaat aan duidelijkheid. Ook bij opdrachtgevers.”

Niet het mes op de keel

Volgens Richard Velis zal De Kuiper Groep de discussie over indexering van prijzen niet op de spits drijven door het werk stil te leggen, maar zal het bedrijf het probleem bespreekbaar maken. „We zijn een familiebedrijf en zetten een opdrachtgever ook niet het mes op de keel. Als het een klus is die bijna is afgerond, neem je soms je verlies. Bij langlopende werken moeten we toch echt om tafel. Wij hebben ook zeventig à tachtig gezinnen die gevoed moeten worden.”

Ook voorzitter Siertsema van de AFNL gelooft wel dat de partijen er uiteindelijk samen uit zullen komen. „Niet alleen de aannemers, ook de opdrachtgevers hebben er belang bij dat de bouw niet stilvalt. Bij Rijkswaterstaat willen ze ook door: er komen pas nieuwe huizen als er een schop de grond in gaat, als er toegangswegen worden aangelegd en er riolering is.”