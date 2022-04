Bioboer Jan Wieringa: ‘Vijftig melkkoeien kennen elkaar nog, zestig niet meer’

Zijn boerderij staat op een heuvelrand, beneden stroomt de Rijn. Jan Wieringa (1961) houdt van dit uitzicht: over de uiterwaarden, de oude steenfabrieken en de kleiputten die vol water staan. Dan kijkt hij als vanzelf ook naar het verleden. Tot aan de voorlaatste ijstijd, meer dan honderdduizend jaar geleden, toen deze rug werd opgestuwd aan de zuidrand van wat nu de Veluwe is. En naar een oudere Rijn die breed meanderend zijn weg zoekt richting zee, ooibos meeslepend, de stuwwal uitslijpend, waardoor er stukken verzakken die je nu nog als een terras, vijf of tien meter lager op de helling, terugvindt.

En hij ziet de boeren die hem in de afgelopen eeuwen voorgingen met hun gemengde bedrijfjes. „Mozaïeklandbouw”, zegt hij. „Akkers en stukjes weide die elkaar afwisselden. De koemest uit hun potstal brachten ze dicht bij de boerderij op het land, zodat daar de vruchtbaarste grond was om granen en bonen te telen. Hoe verder weg, hoe schraler.”

Misschien, zegt Wieringa, is er niet zoveel verschil met Veld en Beek, de biologisch-dynamische boerderij bij Doorwerth die hij sinds 1999 jaar runt. Zij het dat de zuivel, het vlees en de groenten van Veld en Beek hun weg vinden naar duizenden consumenten in de omgeving.

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Achter zijn huis lopen vijftig blaarkoppen in een open stal – het is een week voordat ze de wei in zullen gaan. Zij zijn het melkvee; naast de stal is de kaasmakerij. In natuurgebieden in de Veluwezoom lopen nog eens vijftig ossen, ook blaarkoppen, die na een paar jaar slachtrijp zijn. En dan teelt hij nog tarwe, aardappelen, uien, bieten en bladgroenten. Kunstmest is taboe, de koeien eten alleen voer van eigen grond. Als je de diesel voor de trekker en het leidingwater voor de zuivelproductie wegdenkt, kun je Veld en Beek nagenoeg „circulair” noemen. „Het is een systeem van dieren en planten dat we in een natuurlijke omgeving in balans proberen te houden en dat genoeg voedsel oplevert.”

Met 3.300 vaste afnemers is Veld en Beek de grootste consumentenboerderij van Nederland. Klanten worden voor een klein bedrag lid van de vereniging, krijgen een sleutel en kunnen daarmee 24/7 zelf in vijf onbemande winkeltjes in dorpen en stadjes in de omgeving producten uitzoeken. Registratie via de app, aan het eind van de maand afrekenen. „Ja, je kunt een ossenhaas stelen, of overjarige kaas. Maar als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug”, zegt Wieringa. „Natuurlijk trekken we een bepaald publiek. Mensen die ons willen steunen. Mensen die het doen voor de smaak van ons brood. En voor het het idee dat alles uit hun eigen omgeving komt: het graan wordt hier verbouwd, gemalen in het dorp, bij onze bakker gebakken en hier verkocht. Precies zoals ik 23 jaar geleden hoopte toen ik als boer begon.”

Hoe bent u boer geworden?

„Mijn grootouders en ooms waren het en ik wilde het ook van kinds af aan. Maar het heeft even geduurd. Tijdens mijn studie, aan de toenmalige Landbouwuniversiteit in Wageningen en daarna een MBA in Rotterdam, bedacht ik een keurmerk voor milieuvriendelijke producten. Daar ben ik in Den Haag voor gaan lobbyen en het Milieukeur is er gekomen. Het was, met het Duitse Umweltzeichen, een nationale voorloper van het Europese groene label, dat nu op 71.000 producten zit.”

Is dat veel?

„Het marktaandeel is beperkt, want duurzame producten zijn relatief duurder. Zuinige koelkasten, de Fairphone, FSC-hout, duurzame voeding – moeten dus goedkoper worden.”

Hoe dan?

„Door producten die we als samenleving niet willen, duurder te maken. Met accijnzen. Loodvrije benzine is er ook op die manier gekomen: met een hoger accijns op loodhoudend. Als je nu zegt dat de A-koelkasten over een jaar goedkoper zijn dan het B- tot en met G-label, weten producenten dat ze die dan niet meer kwijtraken. Wij lobbyen hiervoor met de Sustainabilism Foundation.”

En wat houdt dit tegen?

„Mensen die zeggen dat je niet met belastingen moet sturen. De lobby voor gangbare producten. Angst voor verandering. Alles wat nieuw is, is moeilijk, maar het kan wel. Mijn vrienden deden ook lacherig toen ik het Milieukeur bedacht.”

Nederland, Doorwerth, 23-03-22 Bio boer Jan Wieringa. © Photo Merlin Daleman

Merlin Daleman

Als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug

Hoe bent u toch boer geworden?

„Ik was directeur van Biologica, de koepel van de biologische landbouw [nu Bionext], en dacht na een paar jaar: wat wil ik nu echt? Toen ben ik op zoek gegaan naar grond. Én naar afnemers. Ik heb een enquête gehouden onder vierhonderd gezinnen; tachtig zeiden dat ze mijn producten wel wilden kopen, nog voordat ik een liter melk of kilo vlees had geproduceerd.

„Ik kocht een Portakabin waarin we konden verzuivelen, de koelcel was ook de koelwagen waarmee we melk rondbrachten, en een Pipokar als kantoor en schaftruimte. Ik had contracten voor een jaar, voor grond, gebouwen. Zo begon ik, met acht koetjes en tachtig consumenten. Dat was vier boerderijen geleden.”

Voor zijn nieuwste project liep hij niet meteen warm: bomenlandbouw, rijen bomen met landbouw ertussen. Agroforestry, populairder in andere EU-landen en in Latijns-Amerika, „voelde niet goed”, zegt Wieringa. „Je legt je vast als je een boom plant, die kun je niet even verplaatsen als je je bedenkt. En ik dacht dat met bomen de opbrengst van mijn grond zou dalen. Maar na drie droge jaren – 2018, 2019 en 2020 – kon het niet slechter, dus ben ik bomen gaan neerzetten. Je schept een microklimaat, ze temperen de wind, ze houden water vast. En over de opbrengst heb ik me laten overtuigen door de wetenschap: dichter bij de boom produceer je minder, verder weg juist iets meer dan normaal.” Al moet dat nog blijken.

Omdat hij het, zoals vaker, breed ziet, is Wieringa nu bezig de ‘100 percent Agroforestry Foundation’ op te richten. Want bomenlandbouw helpt CO 2 vast te leggen en laat de temperatuur dalen, zegt hij, en niet alleen tussen de bomen zelf. „Je zou het dus Europees moeten aanpakken. Met heel veel bomen kun je klimaatopwarming temperen.”

Hoeveel bomen?

„Acht miljard. Het doel van de Europese Commissie is nu al om er tot 2030 drie miljard te planten. Genoeg hobbels. Zoals een collega zei: ‘Ik geloof je gewoon niet. Fake news.’ Er moet nog hard worden gelobbyd. En toch is het een ijzersterk voorstel omdat de boer er niet slechter van wordt en we er met zijn allen beter van worden. Het is geen nulsom.”

Hoe blijft u optimistisch?

„Dat zit wel in mijn karakter, anders word je geen ondernemer. Wat helpt is dat veel mensen plezier beleven aan onze boerderij, ons aan het werk te zien, over het erf wandelen, tussen de bomen, en genieten van de dieren en het gewas, naar de kalfjes kijken. Sommige koeien weiden we hier in de buurt en mensen vragen dan: ‘Zijn dat ónze koeien?’ Dat is toch geweldig! En ja, het zíjn ook hun koetjes, zij hebben ze mede gefinancierd.”

Die koetjes lopen op de Veluwe sinds kort een nieuw risico, dat ze delen met herten, reeën en schapen: de wolf. Eind vorig jaar vond Wieringa een van zijn kalveren dood en „aangevroten”. Intussen staat – door DNA-onderzoek – vast dat het inderdaad om een wolf ging en heeft Wieringa een schadevergoeding ontvangen. „Ze hebben er echt rekening mee gehouden dat dat kalf een koe had kunnen worden en dat ik zo inkomsten ben misgelopen. Ik heb op zichzelf niets tegen wolven. Maar als we als samenleving wolven willen, moet de schade netjes vergoed worden. Dat geldt ook voor ganzen. Maar voor de vergoeding daarvan is er in sommige provincies een ‘eigen risico’. Hoezo? Ik snap dat boeren giftig zijn en denken: ho ho ho, wie wil hier nu ganzen?”

De Grote Boze Wolf van de een is het knuffeldier van de ander.

„Hij is natuur. En ja, zo was het hier ooit. Herten, wolven, schapen, weinig mensen, geen hekken. Toen had je trouwens honderd procent eigen risico. Het is een keuze om ze nu te willen.”

Om ondernemer te worden moet je wel een optimist zijn

De wolf staat ook voor ‘rewilding’.

„Ja, en dat heeft ook wel wat. Zeker als het echte ‘verwildering’ is. Er is nu een beweging gaande om rijke grond in de uiterwaarden van de IJssel en andere rivieren massaal te verschralen. Gras maaien en afvoeren, dan krijg je armere grond en geef je allerlei zeldzame kruiden en plantjes die nu op de rode lijst staan een kans. Dat wordt natuur genoemd, en dat klinkt goed, maar het is geen natuur.”

Waarom niet?

„Omdat het cultuur is. Verschraling is geen natuur, de natuur verrijkt zich bijna overal. Die verschraalde graslanden lijken op de weides uit de tijd van mozaïeklandbouw. En ik vermoed dat de rodelijstplantjes ook zijn ontstaan in tiendduizend jaar landbouw; daar ga ik onderzoek naar laten doen. Het is geen natuur, maar historische cultuur.

„Zoals je een Rijksmuseum hebt voor cultuur, zo kun je ook best historische landbouw in stand houden. De genenbank in Wageningen bewaart oude granen, oude bonenrassen, oude koeienrassen. Die schrale plantjes, die kruiden, worden daar niet bewaard. Eigenlijk een schande. Maar wel duizenden hectares grasland verschralen om die cultuurplantjes daar in stand te houden en zeggen dat het natuur is. Die verhouding is scheef. Een paar hectare, prima. Maar op de rest van de grond kun je beter andere dingen doen. Bos neerzetten bijvoorbeeld, dat is echte en nuttige natuur.”

Wat denkt u als u de balans opmaakt?

„Moet je voorstellen: de mensen die lid zijn van Veld en Beek leven letterlijk fysiek mee met de boerderij, omdat ze regelmatig brood en kaas en vlees van ons eten.

„En ik kick op het regelen. In onze VOF zitten acht ondernemers die koeien melken, verzuivelen, meel bij de bakker brengen, broden ophalen, de distributie naar de vijf winkels regelen. Die mensen moeten het naar de zin hebben, de koeien ook en de kaas moet op de plank liggen. Als dat allemaal lukt, ben ik blij.”

Wilt u groeien, meer winkels, meer omzet?

„Nee, we zijn ongeveer beland waar de menselijke maat, de dierlijke maat, de fysieke maat klopt. Als we groter willen worden, moeten we verder rijden. Vijftig melkkoeien kennen elkaar nog, zestig niet meer. Dan zijn onze pasteurketels, waarin we melk en yoghurt en karnemelk maken, net te klein. Al die dingen spelen mee. Ik ben nog opgegroeid met het idee dat het steeds groter moest worden. Mijn kinderen denken: kan het niet kleiner? Dan denk ik: we hebben wel een inkomen nodig en dan is vijftig koeien toch wel handig. Je kunt ook zeggen: het is nog niet optimaal, want ik denk dat de meeste van onze leden per uur meer verdienen dan wij. Maar ik woon hier goed, dus ik moet niet zeuren.”

Wat als u met pensioen gaat?

„De Stichting BD Groenbeheer koopt al decennia landbouwgrond op en stelt die beschikbaar voor biologische landbouw. Zo kun je als beginnende boer grond voor een redelijke prijs pachten, zonder krom te hoeven liggen voor een lening. Zoiets willen we hier ook opzetten.”

Ik leerde nog dat alles steeds groter moest. Mijn kinderen denken: kan het niet kleiner?

Bent u nu koeienman of gewassenman?

„Toch wel het eerste. Ik hou van koeien. Je kunt ermee fokken. Dan denk ik: die ene stier zet ik op die koe want dat past helemaal en levert een geweldige nakomeling op. En dat de inspecteur van het stamboek dan al van een afstandje ‘wow!’ roept. Maar ik geniet net zo goed van een andere veehouder die een mooie koe heeft.

„Ik fok blaarkoppen: dubbeldoelkoeien, goed in vlees en melk, maar niet extreem het een of het ander. Voordeel is dat ze veel minder krachtvoer nodig hebben. Maar dat ik bioboer ben, wil niet zeggen dat ik weinig melk wil produceren, dat zou waanzin zijn. En daarin komt alles samen: genen, genoeg water, goede stal, goed voer en mineralen – dat is het spel dat we spelen. Dus als de melkcontrole is geweest en uit het vet en eiwit in de monsters blijkt dat we toch weer beter hebben geproduceerd dan eerst – daar geniet ik van. En zonder roofbouw of veel stikstof in de lucht te hebben gebracht.

„Maar ik realiseer me ook: wat ik met deze boerderij bereik is leuk, maar daar gaan we de wereld niet mee redden. En de wereld moet wel gered worden.”

Correctie 5 april: In een eerdere versie stond de achternaam van de geïnterviewde per ongeluk gespeld als ‘Wieringen’. Dit moest natuurlijk Wieringa zijn.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven