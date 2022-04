Amsterdam: afname criminaliteit, groei openlijk geweld

Het aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam is in 2021 opnieuw afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor, met 9 procent. Tegelijk nam het aantal gevallen van openlijke geweldpleging flink toe. Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van 2021 die deze maandag zijn gepresenteerd door de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie.

Beide trends vallen grotendeels te verklaren uit de coronacrisis, aldus burgemeester Femke Halsema in een toelichting. Vanwege de beperkende maatregelen waren mensen veel meer thuis, waardoor er zich veel minder gelegenheden voordeden voor diefstal (min 34 procent) en woninginbraak (min 30 procent). Het wegblijven van toeristen (60 procent minder dan in het laatste ‘gewone’ jaar 2019) zorgde voor een fikse krimp van het aantal straatroven (min 25 procent). Deze trend was ook al zichtbaar in 2020, het eerste coronajaar. Het aantal gevallen van gedigitaliseerde criminaliteit nam wel toe.

Geweld bij demonstraties

De forse toename van openbare geweldpleging in Amsterdam en omstreken (plus 75 procent) komt door de vele demonstraties tegen het coronabeleid op het Museumplein, waarbij betogers regelmatig in aanvaring kwamen met de politie. Politiechef Frank Paauw wees erop dat het aantal demonstraties sinds de pandemie verdrievoudigd is: in 2021 waren er meer dan 1.600 aangemelde protesten in Amsterdam. „En het lijkt er niet op dat dat minder gaat worden.” De groepen die tegen de coronamaatregelen demonstreren zijn volgens de driehoek bereid om doelbewust geweld te gebruiken tegen de politie.

Het aantal overvallen bleef in Amsterdam gelijk, terwijl er landelijk in 2021 juist een daling te zien was. Enkele daarvan waren extreem gewelddadig, zoals de overval op edelmetaalbedrijf Schöne in mei van vorig jaar, die resulteerde in een wilde achtervolging en een schietpartij in een weiland bij Broek in Waterland.

Georganiseerde misdaad

De grootste zorg van de Amsterdamse driehoek is „onverminderd en onveranderd” de georganiseerde misdaad, aldus Halsema – en dan met name de cocainehandel. De „scharnierfunctie” van Amsterdam in de internationale drugscriminaliteit leidt niet alleen tot liquidaties, het zorgt ook voor een groei in de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van drugscriminaliteit op jongeren volgens Halsema tot „maatschappelijke ontwrichting” in Amsterdamse wijken. „In de stad dwalen duizenden straatdealers rond.” Hoofdofficier van Justitie René de Beukelaer wees op de verdrievoudiging van het aantal minderjarigen dat in 2021 verdacht werd van moord.

De driehoek luidde opnieuw de noodklok over het capaciteitsgebrek bij de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie. De situatie is volgens Halsema „zeer alarmerend”. In Amsterdam is een tekort van zo’n 300 agenten, terwijl de werkdruk voor de politie opnieuw is toegenomen, onder meer door de toename aan demonstraties en het bewaken en beveiligen van bedreigde gezagsdragers.