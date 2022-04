‘80 procent in aandelen, 20 procent in cash’

in

‘Ik kom uit een gezin waar onafhankelijk zijn erg belangrijk is. Allebei mijn ouders zijn Joods; hun families zijn in de oorlog aan de dood ontsnapt. Dus kregen mijn twee zusjes, broertje en ik van jongs af aan mee: pluk de dag en zorg dat je van niemand afhankelijk bent.

„Op mijn vijfentwintigste ben ik naar New York vertrokken: mijn toenmalige vriendin woonde daar en ik was wel in voor een avontuur. Met wat geluk vond ik een eerste baantje en kwam daarna bij een start-up terecht die software verkocht aan restaurants. Mijn baas gaf me steeds meer vertrouwen: zo mocht ik zelf de bonusstructuur ontwikkelen en de commissies bepalen. Daarmee verdubbelde telkens mijn salaris. Verder verhuurde ik het kleine slaapkamertje in mijn appartement voor extra inkomsten. Daardoor kon ik op een gegeven moment de helft van mijn inkomen investeren in aandelen.

„Door die investeringen kon ik vorig jaar stoppen met de salesbaan die ik intussen in Amsterdam had, en hoef ik de komende paar jaar niet meer voor een werkgever te werken. De meeste tijd woon ik in Athene, met mijn vriendin.

„Ik probeer nu mijn bedrijf Primal Soles op te bouwen, zodat ik daar de rest van mijn leven mee vooruit kan. Ik kwam erachter dat schoenzooltjes qua duurzaamheid onder de radar blijven. Voor T-shirts of schoenen zijn allemaal duurzame alternatieven, maar inlegzooltjes bestaan altijd uit neongele, synthetische troep die op de vuilnisbelt belandt. Ik heb een inlegzool ontwikkeld van kurk, die je ook nog eens volledig kunt recyclen. Eind april ga ik ‘live’ op Kickstarter, een crowfundingsplatform voor beginnende bedrijven.”

uit

‘Momenteel heb ik nul inkomsten, dat klopt. Eens in de zoveel tijd maak ik een bedrag over van mijn spaarrekening. Mijn geld zit voor 80 procent in aandelen en 20 procent in cash. Laatst heb ik een grote investering gedaan voor mijn eigen bedrijf, voor onder meer de digitale marketing, fotografie en productontwikkeling. Ik heb vertrouwen dat het lukt, en zo niet, dan heb ik het geprobeerd.

„Dat ik me met mijn bedrijf bezighoud met iets waarop je loopt, waarop je ontdekt en beweegt, is voor mij de perfecte metafoor voor het leven. Ik heb altijd veel gereisd en zal dat altijd blijven doen. Ik ben net terug van twee weken backpacken door Thailand met mijn broertje. Daar voel ik me zo... alive! Ontdekken van nieuwe culturen geeft me een gevoel van vrijheid, energie, adrenaline.

„Dat al dat vliegen niet goed is voor onze wereld, dat weet ik. Iedereen heeft zijn guilty pleasure, en de mijne is in een vliegtuig stappen. Dat doe ik toch zeker tien keer per jaar. Maar niemand is perfect en ik leef op mijn manier duurzaam: zo heb ik nooit een auto gehad en hoop nu op een duurzame manier miljoenen wegwerpzooltjes te vervangen.”

Netto-inkomen: 0 euro Lasten: huur, g/w/l 500 euro; mobiel/internet 16 euro; verzekeringen 35 euro per jaar (wereldwijde reis- en zorgkostenpolis); boodschappen 250 euro; abonnementen (Netflix, Spotify) 8 euro; zelf opgezet project voor weeskind Yves in Rwanda 20 euro; reizen gemiddeld 500 euro. Sparen: niks Laatste grote uitgave: Investering in opstart eigen bedrijf, 20.000 euro.