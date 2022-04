Zangeres Karsu is een muzikale kameleon

Het begint met donderslagen en lichtflitsen. Dan staan Karsu en haar zes muzikanten op het podium. Even lijken ze onwennig maar binnen een halve minuut verandert de stemming van tam naar tomeloos. Met gulle stem en enthousiaste gebaren verlicht zangeres Karsu het toneel. Ze is zowel bandleider als zangeres en muzikant.

Terwijl drie blazers ondersteunend brommen en de drummer en gitarist de Turkse reggae spelen van ‘Inadina’ en daarna de bedwelmende klanken van ‘Itiraf’, wervelt Karsu om de microfoon. Even later zit ze achter de vleugel en laat zien dat ze kan zingen, piano spelen en dansen tegelijk. Elk muzikaal accent vertaalt ze in beweging.

Karsu en haar band vieren de afsluiting van hun clubtournee, die deze zomer nog wordt vervolgd. Dit is het concert waarover Karsu al „tien jaar heeft gedroomd”: in een uitverkocht Paradiso, Amsterdam, enkele straten van het restaurant van haar vader, waar de van afkomst Turkse zangeres als veertienjarige haar carrière begon.

Het publiek is deze avond opvallend gemengd, van oud naar jong, Turks publiek dat de woorden van bijvoorbeeld ‘Domates Biber Patlican’ meezingt en publiek dat Karsu kent door haar deelname aan het televisieprogramma ‘Beste Zangers’, afgelopen najaar.

Muzikaal is Karsu een kameleon. Ze kan betoverend klinken in haar eentje achter de piano, zoals vorig jaar tijdens een live-stream. Nu was ze ontroerend in ‘Sorry’ van André Hazes (mede door de oprechte woorden over eenzaamheid tijdens de lockdown), solo aan het klavier. In het samenspel met haar muzikanten ontstond een mix aan genres: van de soul van ‘Last Heat’ tot het Achterhoeks van ‘An De Kant’ (van Bennie Jolink), tot de glamour van ‘Hollywood Seven’ en het schrijnende ‘Hijo De Luna’. Ze zingt liedjes van anderen en van zichzelf, in het Spaans, Engels, Turks, Nederlands, ze overtuigt in alle stijlen. De vraag is: waar ligt voor Karsu de muzikale essentie?

Pop Karsu. Gehoord: 2/4 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 3/6 Caprera, Bloemendaal; 18/6 Cabrio, Soest; 20/8 Burgerweeshuis, Deventer. Inl: karsu.nl ●●●●●