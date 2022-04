Willem Engel opnieuw aangehouden voor schenden voorwaarden vrijlating

Viruswaarheid-voorman Willem Engel is zondag opnieuw aangehouden, omdat hij zich niet aan zijn opgelegde schorsingsvoorwaarden heeft gehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Engel werd afgelopen woensdag vrijgelaten nadat hij eerder was aangehouden vanwege „opruiing op Twitter en Facebook”, meldde de rechtbank van Rotterdam.

Engel kwam op vrije voeten onder de voorwaarde dat hij geen uitingen meer zou doen op sociale media. Die voorwaarde droeg hij volgens de rechtbank zelf aan. Vrijdagavond was de prominente coronascepticus echter te zien in een uitzending van het Youtube-kanaal Café Weltschmerz. Daarin ging hij in gesprek met jurist Jeroen Pols en praatte hij onder meer over zijn arrestatie.

Opruiende berichten

Een woordvoerder van het OM kan aan NRC niet bevestigen of de aanhouding van Engel te maken heeft met zijn optreden in de video. Wel laat hij weten dat het zelf niet mogen plaatsen van online berichten slechts één van de negen schorsingsvoorwaarden is.

Engel leverde in de volgens het OM opruiende berichten gedurende een lange periode kritiek op het coronabeleid. Ook deelde hij complottheorieën over het virus en de bijwerkingen van coronavaccins. Volgens het OM hebben deze berichten anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten.