Wat wordt Spotify wijzer van FC Barcelona?

Vanaf volgend voetbalseizoen is audioplatform Spotify de shirtsponsor van de mannen en vrouwen van FC Barcelona én naamgevend sponsor van het stadion dat dus ‘Spotify Camp Nou’ zal heten. Het streamingplatform betaalt – naar verluidt – 280 miljoen euro voor vier seizoenen. De deal leidde tot een discussie onder media- en merkspecialisten. Is het eigenlijk wel zo’n goede deal?

Daar zijn namelijk wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Tegenwoordig willen bedrijven door te sponsoren vooral toegang tot de supportersschare van een voetbalclub verkrijgen om aan hen ‘spullen’ te verkopen. Zo hopen ze hun investering terug te verdienen. Als je de hoeveelheid fans van FC Barcelona voor het gemak even gelijkstelt aan het aantal volgers op sociale media, dan kom je volgens het meest recente Deloitte Football Money League-rapport uit op ongeveer 270 miljoen volgers over de hele wereld.

In het vierde kwartaal van 2021 had Spotify in de hele wereld 406 miljoen actieve gebruikers per maand. Daarmee is het bedrijf qua bereik groter dan FC Barcelona. En dan is het nog maar de vraag in hoeverre Spotify toegang krijgt tot de database met fans van de club. Volgens het Spaanse Sport is slechts van 1 procent van die fanbase direct een e-mail of een adres bekend. Dit zou de reden zijn dat het bedrag dat Spotify heeft betaald lager is uitgevallen. Als je geen direct contact kunt zoeken met de aanhangers om een goede aanbieding te doen, dan zul je hiervoor op een andere manier toegang moeten zoeken tot die fans. En dat kost dan weer extra geld.

Fans over de hele wereld

In het vorig jaar verschenen boek FC Barcelona, het imperium – van Simon Kuper, financieel journalist bij Financial Times – werd ook al vastgesteld dat Barcelona weliswaar veel fans heeft over de hele wereld, maar dat dit niet betekent dat je aan al deze mensen shirts, kaarten of boeken kunt verkopen. Kuper schrijft in zijn boek: „Een supporter in Mumbai, India, loopt misschien wel rond in een namaak Messi-shirt en ziet alle wedstrijden van de ploeg in de plaatselijke bar zonder dat hij een roepie aan de club betaalt (…) Als Barça erin zou slagen om van zijn supporters klanten te maken dan zou de club in de toekomst minder afhankelijk zijn van sponsoren, uitzendrechten en de kaartverkoop.”

Kuper heeft het hier over de verkoop van de eigen spullen zoals kaarten voor wedstrijden en merchandise, maar dat zou ook op kunnen gaan voor de waar van de sponsor. Is het niet lastig om een abonnement te verkopen aan fans als je hen niet direct kunt bereiken? Kuper is dan ook terughoudend. In een telefoongesprek licht hij toe: „Als je ziet dat voormalig Barcelona-sponsor Ra-kuten 55 miljoen euro betaalde voor een shirtsponsordeal, dan krijgt de club dus maar 15 miljoen extra voor [de naamgeving van ] het stadion. Bovendien is het maar de vraag of de fans zullen zeggen: ‘Ik ga naar Spotify Camp Nou’.”

In de praktijk zal het lastig zijn om die echte supporters te bereiken, denkt Kuper. „Facebook en Amazon hebben de naam en creditcardgegevens van gebruikers, en Barça heeft dat niet. Barcelona had die relatie met fans veel beter in eigen hand kunnen houden door bijvoorbeeld een veel groter e-mail bestand op te bouwen. Nu zijn ze daarbij afhankelijk van externe partijen.”

Marcel Blijlevens, manager brand partnerships bij de uitgever van onder andere Voetbal International en deskundige op het gebied van de zakelijke kant van de sport, denkt dat Spotify de Barcelona-fans over de hele wereld wel degelijk warm kan maken voor een abonnement. „Natuurlijk moet je advertentiecampagnes ontwikkelen om de link tussen de sponsor en club duidelijk te maken, maar dat lijkt me sowieso het plan. Ik heb cijfers waaruit blijkt dat er onder de fans van de club nog veel mensen zijn die geen abonnement hebben, dus er valt nog veel te winnen. En dat hoeft in dit geval echt niet – zoals Kuper stelt – via email-marketing. Ik ben een groot fan van Kupers boek, maar je moet dit partnership niet vergelijken met de wereldwijde verkoop van FC Barcelona-merchandise.”

Exclusieve content

Blijlevens gaat ervan uit dat Spotify ook exclusieve content over FC Barcelona gaat maken. „Ik denk zelfs dat ze aan de slag gaan met video. Als ze hun dienstverlening daarmee gaan uitbreiden, dan is deze deal de perfecte manier om dat te lanceren.”

Ruud van der Knaap van het Nederlandse sportmarketingbureau Triple Double vindt het ook een goede deal voor Spotify. „Spotify zal op deze manier niet alleen bekender worden in landen waar ze nog niet zoveel abonnees hebben, maar het gaat ook commercieel veel inkomsten opleveren. Er zal immers inderdaad exclusieve content, zoals podcasts, gemaakt worden en dat zal voor de fans een reden zijn om een account aan te schaffen.”

Spotify zal hoe dan ook flink de portemonnee moeten trekken, in de vorm van exclusieve verhalen én advertenties, om geld terug te verdienen. En clubs die het voorbeeld van Barcelona willen volgen, doen er goed aan zelf de gegevens van hun fans te gaan verzamelen voor een sponsor op de stoep staat.