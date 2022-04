Wat heb ik over voor mijn vrijheid? Kou? Armoe?

Het is een merkwaardige zin die ik soms in gedachten hoor: „I give you my son.” Hij klinkt een beetje galmend door het universum, dat komt omdat-ie uit een film komt, The Tree of Life van Terrence Malick. Daarin heeft een moeder haar zoon verloren in de Vietnam-oorlog. Ze probeert ermee in het reine te komen, ook door God aan te roepen en dingen te vragen als ‘Waar was u?’. De bekende zinloze vragen. Even zinloos als haar uiteindelijke bewering dat zij haar zoon ‘geeft’, want ze heeft niets gegeven, die zoon is omgekomen en dat is verschrikkelijk.

Toch verandert ze met die zin de dood van haar zoon: ze maakt er een offer van. Haar offer. De zoon zelf heeft, als je in diezelfde grote woorden wilt blijven denken, zijn offer al gebracht. Maar zo ging het niet, Amerikaanse jongens werden opgeroepen en moesten naar Vietnam, tenzij ze kans zagen om zich er onderuit te wriemelen. Het vaderland had al voor ze besloten dat ze een offer gingen brengen, wat ze daar zelf ook van dachten. Net als nu in Oekraïne, maar toch anders.

De laatste tijd dringt de gedachte zich op dat je zelf misschien ook een offer zal moeten brengen. Een offer wordt gebracht ten behoeve van iets groters, iets anders (vrede, verlossing, verzoening) in de hoop en het vertrouwen dat dat komt. Ook als Oekraïne er niet in zou slagen de Russen tegen te houden of terug te dringen, noemen we het offer van de jongens en mannen die dat geprobeerd hebben niet zinloos. Ze hebben gedaan wat ze konden en er blijft hoop, en misschien wel vertrouwen, dat het ooit toch goed zal komen.

Over een paar weken is het Pasen, over offer gesproken. Onze cultuur draait om een offer, niet alleen dat van Christus, maar al eerder om dat van Abraham die bereid was zijn zoon te offeren. Dat offer speelt ook in de joodse en islamitische religie een belangrijke rol. Het is een akelig verhaal: God vraagt aan de oude Abraham die op zeer hoge leeftijd eindelijk een zoon heeft gekregen om die ene zoon te offeren. En Abraham zadelt zijn ezel en gaat met zijn zoon de bergen in om het offer te voltrekken. Op het allerlaatst wordt zijn hand tegengehouden – beroemde schilderijen laten dat graag zien – en neemt een geitenbokje de plaats in van de jongen.

Ik las in Willem Jan Ottens boek Zondagmorgen, een verzameling overpeinzingen over de mis, wat hij schreef over dat offer van Abraham. Hij kiest niet voor de gebruikelijke uitweg die zegt dat dat verhaal nu juist het einde van kinder- of mensenoffers betekent: voortaan doen we dat niet meer. Nee, schrijft hij, God is immers ook daarná nog heel tevreden over Abrahams gehoorzaamheid. Dus wat moeten we daarmee? Wat is de vraag? De vraag is, zegt hij, „wat heb jij voor je geloof over?”

Al lezende maakte ik hier een sprong naar het nu. Wat heb ik over voor mijn geloof in vrijheid en democratie, die grote abstracte woorden? Kou lijden? Armoede? Verwoesting? De dood van naasten? Als je je zulke dingen écht voorstelt, een winter zonder warmte, geen vervoer meer, lege winkels, de onzekerheid over wanneer en hoe dit gaat eindigen, dan hoor ik in gedachten de Jezus-bas uit de Matthäus: „Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch von mir”. Als het niet hoeft, dan liever niet.

In het andere geval moet je misschien toch doen als die moeder, niet denken dat je iets overkomt, maar dat je iets geeft. Dat je een offer brengt.

Vanaf nu schrijft Marjoleine de Vos elke maandag een column op deze plaats. Frits Abrahams schrijft zijn columns voortaan op woensdag en vrijdag.