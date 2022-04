Sophia Kornienko springt in de bres voor Russische journalisten: ‘Europa, geef ze een visum’

Is Europa bereid om gevluchte journalisten uit Rusland te ondersteunen? De afgelopen weken sloten Russische autoriteiten tal van onafhankelijke media en werden strenge wetten aangenomen, die onafhankelijke berichtgeving over de situatie in Oekraïne verboden. Halsoverkop ontvluchtten honderden kritische Russische journalisten het land. Zij strandden zonder geld en baan in landen als Turkije, Georgië en Kazachstan. Geluksvogels met een visum zochten hun heil in de EU, Israël of de Verenigde Staten.

Om aandacht te vragen voor hun benarde situatie schreef de Russisch-Nederlandse journalist Sophia Kornienko een persoonlijke brief aan de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Daarin vraagt zij om steun voor vervolgde en gevluchte Russische journalisten, maar ook voor mensenrechtenactivisten en werknemers in de creatieve industrie. „Westerse overheden en bedrijven lijken een belangrijke groep te vergeten: onafhankelijke Russische journalisten die zich uitspreken tegen het regime van Poetin en de waarheid blijven schrijven” over de situatie in Oekraïne, schreef ze in haar brief, die inmiddels door tientallen journalisten en opiniemakers is ondertekend. Ook de Europese Federatie voor Journalisten (EFJ) steunt het initiatief.

Sophia Kornienko Foto privécollectie

„Ik wilde met mijn brief het menselijke verhaal vertellen. Het is belangrijk dat journalisten zich persoonlijk laten horen”, vertelt Kornienko telefonisch vanuit haar woonplaats Antwerpen. Zelf verliet ze Rusland al in 2004 en werkte ze jarenlang vanuit Amsterdam als Benelux-correspondent bij nieuwssite Radio Free Europe. Ze onderhoudt veel contact met gevluchte Russische journalisten in de Baltische staten, maar ook in Turkije en elders. „Hun situatie is heel chaotisch. Sommigen moesten hun gezin achterlaten en logeren tijdelijk bij vrienden. Anderen kwamen juist met hun gezin, maar hebben geen plek om te wonen.”

Lang naïef gebleven

Veruit het belangrijkste obstakel is het gebrek aan werkvisa waarmee journalisten in de EU hun werk kunnen hervatten en geld kunnen verdienen. Daaraan is groot gebrek, omdat Russische bankpassen vanwege de sancties niet meer werken in het buitenland. Daarnaast pleit Kornienko voor de creatie van een Europees fonds om onafhankelijke Russischtalige berichtgeving in Rusland en daarbuiten structureel te steunen.

Kornienko is niet de enige die zich het lot van Russische journalisten aantrekt. Reporters Without Borders lanceert deze maand het zogenoemde JX Fonds ter ondersteuning van vervolgde en gevluchte journalisten uit Rusland en Wit-Rusland. Polen en Letland helpen al actief, ook in Frankrijk en Duitsland zijn initiatieven. Kornienko hoopt dat er op Europees niveau een langetermijn-strategie wordt bedacht. „Rusland voert al jaren een informatieoorlog, maar Europa is lang naïef gebleven. De aanpak moet nu strategischer, want het gaat ook om onze veiligheid.” Het mes snijdt wat haar betreft aan twee kanten. „Er is een enorme Russischtalige diaspora in Europa, die naar de Russische staatstelevisie kijkt en Poetin steunt. Door in het Russisch te schrijven over Nederland, België of Italië kun je ook hen beter bereiken.”

Natuurlijk zijn de Oekraïners de eersten die je moet helpen, stelt ook Kornienko. „Maar ik vind dat je hier welkom moet zijn als je tegen het regime van Poetin bent, onafhankelijk van welk paspoort je hebt. Mensen die nu in Rusland in de gevangenis worden gegooid zijn net zo goed slachtoffer. Zij zijn óók Rusland, want er is niet alleen het Rusland van Poetin.” Niet iedereen was het met haar eens, merkte ze toen ze haar brief verspreidde. „Er zijn mensen die vinden dat Russen een collectieve verantwoordelijkheid dragen voor wat er gebeurt, en dat het daarom niet ethisch zou zijn om Russen te helpen. Maar ik denk dat we in deze situatie juist moeten samenwerken. We hebben een gezamenlijk doel: dat de oorlog stopt en dat we de onafhankelijke journalistiek behouden, binnen en buiten Rusland.”