Servische president Aleksandar Vucic claimt ruime verkiezingsoverwinning

Zittend president Aleksandar Vucic van Servië claimt een ruime overwinning te hebben behaald bij de presidentsverkiezingen van zondag, meldt persbureau Reuters. De populistische centrumrechtse leider zei zondagavond in een televisietoespraak bijna 60 procent van de stemmen te hebben behaald in de eerste ronde, waardoor een tweede ronde overbodig is.

Zijn claim wordt bevestigd door voorlopige tellingen van peilingbureau Ipsos en de onafhankelijke organisatie Centrum voor Vrije Verkiezingen en Democratie. De nummer twee, de pro-Europese centrumkandidaat Zdravko Ponos, blijft volgens de voorlopige tellingen steken op zo’n 17 procent van de stemmen. De officiële uitslag wordt maandag pas bekend gemaakt.

In het parlement haalt de Servische Progressieve Partij (SNS) van Vucic geen absolute meerderheid, maar blijft het volgens de voorlopige tellingen wel de grootste met 43,6 procent van de stemmen.

Banden met Rusland

De 52-jarige Aleksandar Vucic is sinds 2017 president van Servië en daarvoor was hij al drie jaar premier van het land. In zijn campagne, die zich afspeelde tijdens de Russische invasie van Oekraïne, beloofde hij vrede en stabiliteit.

Het Westen zet Servië onder druk te kiezen tussen de traditionele banden met Rusland en de ambitie om lid te worden van de Europese Unie, maar dat is de herkozen president niet van plan. „We zullen een beleid blijven voeren dat belangrijk is voor zowel Europeanen als Russen en Amerikanen en dat is…militaire neutraliteit.” Hoewel het vrijwel geheel van gas uit Rusland afhankelijke Servië de twee VN-resoluties steunde die de Russische inval veroordeelden, weigert Vucic sancties in te stellen tegen Moskou.

Zijn tegenstrever Ponos beschuldigde hem er volgens Reuters tijdens de campagne van de oorlog te misbruiken en in te spelen op de angst onder de bevolking. Daardoor werd de aandacht afgeleid van belangrijke thema’s als milieu, corruptie en mensenrechten.

Tijdens de eerste regeertermijn van Vucic vonden er regelmatig felle protesten plaats tegen zijn autoritaire leiderschap en zwalkende coronabeleid.