In Zwolle gaat veel mis, ook in de IJsselderby tegen Go Ahead

‘Muntjes komen best hard aan”, zegt Andries Noppert. De slierterige doelman van Go Ahead Eagles is zojuist triomfantelijk de perskamer in Zwolle binnengekomen. „Maar ik denk dat ik toch wel tien euro bij elkaar heb verzameld. Stuk of veertig aanstekers ook. En ik heb nog oordopjes voorbij zien komen.”

Noppert lacht om alles wat er naar hem is gegooid. De stadionspeaker van PEC Zwolle kon dat tien minuten eerder niet. Middenin de blessuretijd had hij het publiek voor de zoveelste keer moeten vragen om „a.u.b.” niks op het veld te gooien. „We hebben nog vijf minuten om te juichen voor PEC Zwolle”, zei hij erbij.

Maar hoe graag hij ook had gewild dat blijdschap het geknal van nitraatbommen zou overstemmen, gejuicht werd er niet deze zondagmiddag in Zwolle. Niet in de blessuretijd, noch in de negentig minuten ervoor. Als doelman Noppert laconiek zijn verhaal doet, uit de harde kern van PEC buiten het stadion zijn frustratie tegenover de Mobiele Enheid. Een slotscène die was voorzien als de Zwolse hekkensluiter voor de zoveelste keer dit seizoen niet zou winnen.

Zwolse ambtenaren

Een kleine vier uur eerder heeft in Zwolle nog niemand zijn capuchon op. Terwijl de kerkbanken in de stad nog moeten leeglopen, gaan om 11 uur de eerste biertjes van hand tot hand. „En wie niet springt, die is voor Eagles, en wie niet springt, die is voor Eagles”, klinkt het bij de buitenbar van het supportershome.

De derby is in aantocht. PEC tegen Go Ahead. De strijd aan de IJssel. De volksclub uit Deventer op bezoek bij de ambtenaren, zoals ze dat zeggen. Daar waar de ChristenUnie de grootste partij is, tegen een van oudsher PvdA-bolwerk. „Zwolle is toch de gegoede burgerij’’, weet clubhistoricus Herman Starink van Go Ahead. „Deventer is van de arbeid.”

Tot zover de strijd aan de IJssel in een notendop. Hoewel strijd? In de vorige eeuw gingen decennia voorbij zonder dat beide clubs naar elkaar kraaiden. Tot eind jaren zeventig speelde Go Ahead altijd hoger dan PEC. Go Ahead had wel een rivaal, maar dat was FC Twente. Later zou die regionale kift vervagen omdat Go Ahead voor lange tijd afzakte naar de Eerste Divisie en FC Twente juist een stabiele club was in de Eredivisie. Zo verschoof het vizier in Deventer naar Zwolle, 40 kilometer noordwaarts.

Starink: „De term IJsselderby kwam ik in de landelijke pers voor het eerst tegen in 1983. Maar toen dat jaar onze cultspits Kees van Kooten van Go Ahead naar PEC ging, viel niemand over die transfer. Hooguit vond men het jammer.”

Tegenwoordig ligt een overstap gevoeliger. Toen trainer John Stegeman in 2019 zijn baan in Deventer verruilde voor het hoofdtrainerschap in Zwolle, één dag na het mislopen van promotie met Go Ahead, was er nauwelijks begrip. Starink: „Ik ben niet zo van de uitwassen, maar ook ik dacht toen: dit doe je niet.”

Bij wedstrijden zoeken supporters graag de randjes op. De Wilhelminabrug in Deventer is door Zwolse supporters een keer blauw-wit geverfd en Eagles-fans ontvreemdden ooit een kampioensschaal bij PEC. Toen PEC in 2014 een Europees duel in Praag speelde, werd een kaartje gestuurd naar Go Ahead. „Hoi buurman, het is hier heel mooi, goed weer en veel bier (...) We zullen zwaaien. Kijken jullie wel?” Ook een klassieker: het spandoek ‘Boer zoekt vinger’ van Go Ahead-fans. Een plaagstootje naar voormalig PEC-doelman Diederik Boer die maar negen vingers heeft.

De editie van zondagmiddag kent minder gekkigheid. ‘Time to show your teeth’, staat op een groot spandoek dat de Zwolse aanhang voor de aftrap onthult. Uit de speakers klinkt rapper Eminem: Loose Yourself.

Goed gaat het bepaald niet in Zwolle. PEC, dat sinds 2012 in de Eredivisie speelt, kende begin dit jaar even een opleving, maar staat al maandenlang op de laatste plaats. Het team speelt met hart en ziel tegen Eagles, maar dat kan niet verbloemen waarom de club er zo slecht voor staat. Er gaat nogal veel mis.

Vuurwerk in het stadion van Zwolle. Foto Vincent Jannink/ANP

Aanvallen stokken

Controleert middenvelder Sai van Wermeskerken de bal schitterend op zijn borst, levert hij vervolgens een voorzet af die zo makkelijk wordt onderschept dat je eigenlijk niet van een voorzet kunt spreken. Spits Oussama Darfalou, gehaald van Vitesse waar hij bankzitter was, staat op cruciale momenten buitenspel. Zo duidelijk dat de grensrechter hem niet eens het voordeel van de twijfel geeft, terwijl dat tegenwoordig gebruikelijk is. En zo stokken wel meer aanvallen.

Soms kan het thuispubliek er ook om lachen, zoals halverwege de eerste helft. Twee spelers van PEC nemen een hoekschop. De een legt hem opzij, maar zijn medespeler twijfelt en tikt de bal weer terug naar zijn teamgenoot die nog altijd op de achterlijn staat: buitenspel. Een sketch van een hoekschop.

Go Ahead kan iets meer als het aan de bal is, maar doet het niet veel beter dan PEC. „Het was allemaal een beetje voorzichtig”, erkent trainer Kees van Wonderen na afloop. Hij had zijn spelers voorgehouden dat dit de duels zijn „die je wilt spelen”, maar ongeremd voetballen was er niet bij. Had hij zelf ook als hij uit tegen Ajax moest toen hij nog bij Feyenoord speelde. „Je speelt minder vrijuit.”

Lang stevent de wedstrijd op 0-0 af, waardoor vooral de thuisploeg kan blijven hopen op drie punten, die het zo hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie. Als de vierde man na negentig minuten de extra speeltijd doorgeeft, klinkt de speaker opgetogen: „Nog zeven minuten Zwolle”, roept hij in zijn microfoon. Zou het dan toch gaan gebeuren?

Maar dan, terwijl PEC een laatste offensief in gedachte heeft, slaat het onheil toe. De bal vliegt er schitterend in, vlak voor de neus van de paar honderd meegereisde fans van Eagles: 0-1. Doelpuntenmaker is de Belg Philippe Rommens.

Het is alsof ze getuige zijn geweest van een groot ongeluk, zo stil en ingetogen schuifelen de Zwolse supporters een paar minuten later door de trappenhuizen naar buiten. Wanneer het brandalarm afgaat, zegt iemand met een blauw-witte sjaal: „Ook dat nog.”

De wedstrijd is dan voorbij, de onrust nog niet. Buiten zullen supporters de politie nog lang bezighouden met het uiten van hun frustratie. Weer geen punten. Weer een nederlaag dichter bij degradatie.