Orbán wint vijfde termijn in Hongarije met riante stembuszege

Viktor Orbán blijft premier van Hongarije. Bij parlementsverkiezingen op zondag stemde een flinke meerderheid van de Hongaren opnieuw op zijn conservatief-nationalistische Fidesz-partij. Toen ’s avonds 88 procent van de stemmen geteld was, stond Fidesz op een riante voorsprong: 54 procent van de stemmen. Daarmee zou de partij 135 van de 199 zetels in het parlement krijgen, meer dan twee derde.

Voor zes oppositiepartijen die zich tegen Orbán hadden verenigd liepen de verkiezingen uit op een debacle. Ze kwamen voorlopig niet verder dan 34 procent, wat zou resulteren in 57 zetels. Op zondagavond leek ook de extreem-rechtse partij Ons Thuisland met zeven zetels in het parlement te komen.

In de overwinningsrede voor zijn aanhangers noemde Orbán de zege „zo groot dat deze te zien is vanaf de maan, en zeker vanuit Brussel”, verwijzend naar de permanente ruzies waarin hij verwikkeld is met de Europese Commissie en het Europees Parlement, die zijn partij beschuldigen van corruptie.

Honderden waarnemers

Orbán, die van 1998 tot 2002 al premier was, kwam in 2010 aan de macht. Zijn conservatieve en nationalistische beleid wat betreft migratie, de Europese Unie en het traditionele gezin is onmiskenbaar populair in Hongarije. Maar hij morrelde ook aan de onafhankelijkheid van de rechtspraak, hertekende de kiesdistricten en maakte onafhankelijke journalistiek voor een breed publiek praktisch onmogelijk. Vier jaar geleden bestempelden internationale waarnemers de verkiezingen daarom al als ‘vrij’, maar niet ‘eerlijk’. Zondag waren honderden waarnemers in touw om op het stemproces toe te zien. Maar onregelmatigheden die gemeld werden, van mensen die naar hun stemlokaal gebracht werden tot de vondst van verbrande stembiljetten, duiden niet op uitslagbepalende fraude.

‘Oorlog of vrede? Kies maar!’, de propagandamachine van Orbán

De verenigde oppositie hoopte na twaalf jaar een vuist te kunnen maken tegen Orbán en het door zijn partij bedachte kiesstelsel. Maar na een voorverkiezing waarbij de zes partijen zich achter de conservatieve katholiek Péter Márki-Zay schaarden, verloor hun campagne snel momentum. Zeker toen Orbán de Russische invasie in Oekraïne wist te gebruiken om de verkiezingen te presenteren als een keuze tussen de oorlog ingesleept worden door de oppositie of vrede onder zijn leiding.

Ook in buurland Servië waren zondag verkiezingen. Zittend president Aleksandar Vucic leek daar eveneens eenvoudig te worden herkozen.

Dit artikel is om 23.00u op 3 april geüpdate na de overwinningstoespraak van Viktor Orbán.