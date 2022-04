Verschrikkingen in Boetsja zijn niet de eerste oorlogsmisdaden in Oekraïne

De verschrikkelijke beelden uit Boetsja, waar de straten bezaaid waren met lichamen van doodgeschoten burgers, tonen maar een deel van de slachting. Volgens de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova zijn inmiddels in Boetsja en andere voorsteden van Kiev 410 stoffelijke overschotten geborgen – allen burgers. Venediktova spreekt van een „plaats delict” , waar opsporingsonderzoek wordt verricht.

Het zijn niet alleen de beelden die shockeren, er zijn ook horrorverhalen. De burgemeester van het naastgelegen Irpin, Oleksandr Markoesjyn, vertelde dat Russische soldaten lukraak vrouwen en meisjes neerschoten en daarna met tanks over hen heen reden.

De oorlogsmisdaden in de noord-westelijke voorsteden van Kiev kwamen aan het licht nadat Russische troepen zich hadden teruggetrokken. Inmiddels komen ook uit andere regio’s berichten over wreedheden. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) rapporteerde zondag over bewijzen voor geweld tegen burgers, waaronder verkrachting en moord rond Kiev, Tsjernihiv en Charkov. Zo werden volgens HRW in het dorpje Staryi Bykiv zes mannen (allen burgers) meegenomen en later doodgeschoten. „De zaken die we hebben gedocumenteerd komen neer op onbeschrijfelijke, doelbewuste wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers”, zei Hugh Williamson, HRW- directeur voor Europa en Centraal-Azië.

De wreedheden roepen herinneringen op aan de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2010), waar Russische troepen zich op grote schaal schuldig maakten aan verkrachting, marteling en moord. Onduidelijk is nog wie er precies verantwoordelijk is voor het geweld en of het moorden gebeurde op bevel van hogerhand. De commandant van een eenheid Russische mariniers, Aleksej Sjaboelin, liet afgelopen vrijdag weten dat zijn mannen bezig waren met de „zuivering” van verschillende bevolkingscentra rond Boetsja om ze te verdedigen tegen de oprukkende Oekraïners. Ook Russische luchtlandingseenheden waren in het gebied, zo meldde Zvezda, de tv-zender van het Russische ministerie van Defensie.

Oekraïense soldaten poseren bij een verwoeste Russische tank na herovering van de stad. Zohra Bensemra/Reuters

Getuigenissen van Oekraïense burgers bieden enig inzicht in de motieven voor de massamoord. „Je kreeg het gevoel dat er woede was omdat hun materieel was gebombardeerd, en ze wraak begonnen te nemen op de mensen”, vertelt Ihor (zijn achternaam wordt niet vermeld) tegen de onafhankelijke Russische nieuwssite Insider. Getuige Kateryna vertelt tegen Insider dat soldaten huizen binnendrongen en mobiele telefoons inspecteerden, op zoek naar vijanden. „Ze bekeken alles – berichten op websites, Telegramkanalen – en als je iets had geschreven dat hen niet beviel, was je ten dode opgeschreven.”

Het Internationaal Strafhof doet sinds begin maart onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne. Sinds de start van de oorlog op 24 februari is het oorlogsrecht op vele manieren geschonden en zijn er verboden wapens ingezet. Ook Oekraïne heeft zich daaraan mogelijk schuldig gemaakt. Enkele voorbeelden.

1 Bombarderen van burgerdoelen

Het humanitaire oorlogsrecht verplicht strijdende partijen hun geweld zoveel mogelijk te beperken en verbiedt aanvallen op niet-militaire doelen. In de afgelopen weken hebben de Russische strijdkrachten echter overal in Oekraïne massale beschietingen uitgevoerd op bevolkingscentra, zoals in Charkov en in Tsjernihiv. Marioepol is inmiddels met de grond gelijk gemaakt. In een laatste update spreekt de VN-organisatie voor mensenrechten inmiddels over 1.417 burgerdoden. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger.

2 Inzet van clusterwapens

Clusterwapens zijn projectielen die uiteenvallen in submunitie, tientallen ladingen die exploderen over een groot oppervlak. Het Verdrag inzake Clustermunitie (CCM) uit 2008 verbiedt het bezit, productie en gebruik van dit soort wapens. Ruim honderd landen zijn inmiddels betrokken bij het verdrag, Rusland en Oekraïne zijn geen partij. Uit onderzoek van Bellingcat blijkt dat de Russische strijdkrachten verschillende malen clusterwapens hebben ingezet, waaronder ongeleide vliegtuigbommen en raketten. De wapens explodeerden soms in de buurt van scholen en ziekenhuizen.

3 Deportaties

Het humanitair oorlogsrecht verbiedt de gedwongen verplaatsing van burgers. In weerwil daarvan zijn er berichten dat Rusland inmiddels tienduizenden inwoners van Marioepol heeft gedeporteerd naar de ‘Volksrepubliek’ Donetsk en Rusland. Volgens de Oekraïense ombudsvrouw Ljoedmyla Denysova zijn inmiddels al 40.000 inwoners van de stad onder dwang afgevoerd. Daarbij worden ook gezinsleden van elkaar gescheiden, aldus Denysova, en zijn zeventien kinderen uit een ziekenhuis meegenomen, zonder hun ouders.

4 Onmenselijke behandeling van krijgsgevangenen

Vanaf het begin van de oorlog zet Oekraïne ondervragingen van Russische krijgsgevangenen online. Ook gaven krijgsgevangenen persconferenties – waarschijnlijk onder dwang. Volgens Amnesty International gaat het hier om schendingen van de Verdragen van Genève. „Elke verschijning in het openbaar kan krijgsgevangenen in gevaar brengen wanneer ze terugkeren naar huis”, zei Joanne Mariner van de mensenrechtenorganisatie.

Veel ernstiger nog zijn beelden waarop is te zien hoe Russische krijgsgevangenen in de benen worden geschoten door Oekraïense militairen – misschien leden van het Azov-bataljon, dat zich eerder heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Donbas. De Oekraïense president Zelensky heeft een onderzoek aangekondigd naar het incident.