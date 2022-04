Oorlog duiden op tv: waar Mart de Kruif & co. hun kennis vandaan halen

Menig oud-militair, oud-diplomaat en oud-Ruslandcorrespondent schuift dezer dagen aan in actualiteitenrubrieken, talkshows en radioprogramma’s, om kijkers en luisteraars bij te praten over de oorlog in Oekraïne. NRC vroeg vijf van hen hoe zij zich voorbereiden op zulke media-optredens. Als kenner keren zij regelmatig terug in uitzendingen, hoe blijven ze zelf op de hoogte? Wat is hun ‘mediadieet’, welke contacten raadplegen ze? En: hoe bepalen zij hun rol tussen andere experts?

Mart de Kruif: Voorspellen

Luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten, geeft in Nieuwsuur regelmatig zijn kijk op de militaire kant van de oorlog. „Ik probeer te voorspellen waar het heen kan gaan. En ik probeer het simpel te houden, ook al is het dat niet.

„’s Morgens kijk ik altijd een rondje televisie: NOS Teletekst, CNN en BBC World. En ook even Al Jazeera, die hebben vaak net even een andere blik. Bij de Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, de opleiding voor militair topkader waar ik ooit een leergang volgde, is een club mensen die de operaties in Oekraïne goed volgt. Een Nederlandse overste die daarbij zit geeft mij elke twee of drie dagen een update.

„Verder maakt ik gebruik van de website van RUSI (het Royal United Services Institute in Londen), een van de meest betrouwbare denktanks. Door mijn loopbaan heb ik wat vrienden in en om het Pentagon, die ook een soort denktankje hebben gevormd en me meteen de eerste dag al belden: zet je televisie maar aan. Sommigen van hen ken ik uit Afghanistan [waar De Kruif commandant was van het Regional Command South van de internationale troepenmacht ISAF] en ik heb een jaar gestudeerd aan het US Army War College in Pennsylvania. Ook daar houd je een netwerk aan over. Pas als ál die bronnen een bepaald beeld bevestigen, neem ik het mee in mijn presentatie. Niet eerder, anders vlieg je uit de bocht.

„Op televisie probeer ik met een helikopterblik te kijken naar wat er gebeurt – daarvoor heb je militaire ervaring nodig. Ik heb veertig jaar ervaring met het Russische optreden en hun doctrine, in Afghanistan gaf ik leiding aan 45.000 mensen. Daardoor heb je een bepaalde intuïtie, denk je dat je dingen ziet aankomen. Vervolgens ga ik op zoek naar bronnen die dat kunnen bevestigen.

„Nog een bron: gewoon eens kijken waar in de Tweede Wereldoorlog is gevochten in Oekraïne. Het terrein dicteert militaire operaties, en het terrein is niet zo veel veranderd.”

In de media worden overigens ook veel onzinverhalen verteld, waarschuwt De Kruif. „Over tanks die zich in de modder hebben vastgereden bijvoorbeeld. Kom op: Russische tanks zijn gemáákt om in de modder te rijden.”

Laura Starink: Vrienden en kennissen in rouw

Laura Starink was van 1987 tot 1991 NRC-correspondent in Moskou en in 2016 een van de oprichters van journalistiek platform Raam op Rusland, waarvoor zij nog dagelijks werkzaam is. In maart verscheen ze in uitzendingen van BNR Nieuwsradio, NPO Radio1 en in EenVandaag.

Haar dag begint met Twitter en eindigt met Twitter, zegt ze. „Dat is voor mij de levenslijn. Ik volg zeshonderd accounts: Russen, Oekraïners, Kremlin-watchers, politiek analisten, militair specialisten, kranten, tijdschriften – zo krijg ik het hele internationale spectrum mee. Het interessantst vind ik de gedetailleerde oorlogsverslagen van mensen ter plaatse.

„Zo’n Twitter-bombardement kan soms ook onrustig zijn, het raast maar door. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn persoonlijke contacten, hoewel mijn Russische vrienden en kennissen momenteel volledig van slag zijn. Praten met hen is moeilijk, ze zijn in rouw. En mijn Oekraïense vrienden en kennissen hebben het razend druk met de oorlog.

„Je kunt nooit alles weten. Er is een fog of war – niemand weet wat er echt gebeurt. De leden van de Russische delegatie bij de onderhandelingen met Oekraïne brengen tegenstrijdige geluiden naar buiten, en zelfs de experts, op wie je vertrouwt, kunnen ernaast zitten. Zo had niemand verwacht dat Oekraïne zo lang zou standhouden en moet Rusland opeens constateren dat ze nog dertig jaar nodig hebben om Oekraïne onder controle te krijgen. Met alle lijntjes die je hebt, alle kennis die je vergaart, kun je toch verkeerd zitten.

„Ik heb een hekel aan praten in soundbites. Hoe meer ik weet, hoe moeilijker ik het vind. Als ik een uur krijg op BNR, kan ik een goed genuanceerd verhaal vertellen. Maar op televisie een eigen invulling geven vind ik niet makkelijk. De beelden zijn vaak al zo overweldigend – je bent dan niet meer dan een bijschrift bij de plaatjes.

„Uiteindelijk is het vooral mijn doel de mentaliteit van de Russen en Oekraïners te doorgronden en hun handelingen te verklaren. Zo probeer ik de ontwikkelingen die ik voorbij zie komen op sociale media en in kranten te interpreteren en te duiden. Ik wil het raadsel ontrafelen.”

Jaap de Hoop Scheffer: Een dagtaak

Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO (2004-2009), schuift alleen aan bij wat hij ‘de Eredivisie’ noemt, „Buitenhof, Nieuwsuur, Sven Kockelman op NPO Radio1, Bernard Hammelburg en Diana Matroos op BNR Nieuwsradio. En ik doe veel buitenlandse media, van Al Jazeera tot Japanse kranten.”

Hij heeft „een dagtaak” aan het verzamelen van informatie en achtergronden. „Sinds deze oorlog is begonnen heeft het prioriteit. Als je pretendeert dat je er een publiek oordeel over hebt, dan moet je je ook adequaat informeren.

„Bij het scheren luister ik naar BBC Worldservice. Ik lees zes kranten – op papier. Dat kost me twee tot drie uur: NRC, Volkskrant, Telegraaf, Het Financieele Dagblad, de Financial Times en The New York Times. Plus The Economist en, mijn vrouw is lerares Frans, Le Point. Ik kijk naar de BBC en naar CNN, en ik luister naar NPO Radio1. Daarnaast heb ik een abonnement op de analyses van de Duitse analist Ulrich Speck, volg ik Politico en een aantal denktanks. Maar je moet oppassen dat je niet overvoerd raakt, je kunt 24 uur per dag blijven lezen. Twitter en Facebook, daar doe ik niet aan.”

Lees ook: Jaap de Hoop Scheffer: ‘Poetin vindt onze samenleving verrot’

De Hoop Scheffer is lid van de Trilaterale Commissie, waarin (oud-)politici, zakenlieden en academici uit de Verenigde Staten, Europa en Azië elkaar treffen. „Er worden webinars georganiseerd met sprekers die ik hoog acht, zoals Fiona Hill, een van de beste Ruslanddeskundigen. Het zijn meestal have-beens, zoals ik, maar wel interessante have-beens.

„Iedere duider heeft z’n persoonlijke netwerk. Bij de NAVO heb ik natuurlijk nog connecties, al veroudert dat wel. Maar waar we onder Trump allemaal van onze ankers waren losgeslagen, is met Biden een groot aantal mij bekende gezichten terug. Als ik informatie wil, kan ik die daar krijgen.

Lees ook: Derk Sauer: 'Mentaal zitten we nog in Rusland'

„Ik heb nu de luxepositie dat ik alleen namens mezelf spreek. Ik ben geen doorwrocht militair expert, maar een geopolitiek duider, en spreek over de bredere verbanden.”

Renée Jones-Bos: Historische context

„Ik ben geen Ruslandexpert, die de hele dag met niets anders bezig is dan Rusland”, zegt oud-diplomaat Renée Jones-Bos, die van 2016 tot 2019 ambassadeur in Moskou was. „Maar ik ken het land, ik spreek de taal en ik heb er veel gereisd.

„Door mijn ervaring kan ik politieke en diplomatieke inschattingen maken, vertellen hoe de Russische economie, politiek en maatschappij functioneren. Wat het beleid van Nederland was en of dat effectief was. En omdat ik ook in Amerika heb gezeten [als ambassadeur van 2008 tot 2012, red.] kan ik iets zeggen over hoe die twee landen naar elkaar kijken.

„Elke dag kijk ik wel een paar keer op Twitter, daar is altijd wel iemand die zegt: dit moet je even lezen. Ik volg denktanks en kijk naar BBC en CNN, maar volg ook de NOS, NRC, De Groene Amsterdammer, de website Raam op Rusland en The Moscow Times, die heel lang manhaftig het hoofd boven water heeft gehouden. Via mijn man, die Brits is, lees ik Britse kranten enThe Spectator.

„Contacten in Rusland wil ik niet in problemen brengen door ze iets te vragen. Maar er zitten nu veel Russische journalisten in de omringende landen die als bron nog steeds interessant zijn.

„Om de context te begrijpen zijn boeken voor mij ook belangrijk. Ik heb net een geschiedenis van Oekraïne gelezen, The Gates of Europe van Serhii Plokhy. Als Poetin zo’n speech met historische verwijzingen houdt, wil je toch even weten: hoe zat het ook alweer precies met de geschiedenis, voor je van alles gaat interpreteren.

„Verder probeer ik te volgen wat er in Azië, Afrika en Latijns-Amerika gebeurt. Daar kijken ze anders naar de invasie, Rusland heeft er de afgelopen decennia veel geïnvesteerd.”

Pieter Cobelens: Oud-collega’s van de CIA

Pieter Cobelens, voormalig hoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en voormalig hoofd operaties bij Defensie, schoof afgelopen weken regelmatig aan in talkshows Op1 en Vandaag Inside en praatte luisteraars van Sven op 1 en kijkers van EenVandaag bij. Cobelens spreekt gemakkelijk, niet zelden in oneliners, en dat maakt hem een graag geziene gast. Al weigert hij mediaverzoeken naar eigen zeggen wanneer hij te weinig van het „gewenste” onderwerp af weet. „Ik ga niet De Telegraaf lezen, dat door elkaar husselen en er een eigen verhaaltje van maken – ik wil wel een nieuwe invalshoek kunnen geven.”

Zijn dag begint met een vast riedeltje: wakker worden met WNL op televisie, vanuit bed in ochtendjas achter de computer om de dagbladen te scannen. Het rondje teletekst, BBC World, Radio 1 en NU.nl zit al sinds zijn MIVD-tijd in zijn systeem, en gaat de hele dag door. „Na zo’n dagbladenronde zie ik waar de nuanceverschillen in het nieuws van die dag liggen. Daar probeer ik dieper in te duiken: kan ik, vanuit mijn vakkennis, iets bijdragen aan de discussie.

„Ik spreek met Amerikaanse oud-collega’s van de CIA, die nu net als ik advies geven op het gebied van cybersecurity. Ook met oud-bazen van de Israëlische geheime dienst heb ik nog contact, zij kijken vaak heel anders tegen dingen aan dan wij – ze zijn wat minder voorzichtig. Zo probeer ik bijvoorbeeld een mening te vormen over wat de NAVO nu zou moeten doen.

„Ik praat ook met mensen van Defensie. Ik vraag gericht, soms krijg ik antwoord, soms niet. En af en toe zijn ze blij dat ik iets kan overbrengen. Neem het gedoe om herrie bij militaire oefeningen, oud hartzeer bij de luchtmacht. Als ik mensen kan laten zien: het heeft nut dat we militaire oefeningen als Frisian Flag doen, we móéten zorgen dat er dreiging van ons uitgaat, dan helpt dat Defensie.

„Ik bel hén op. Alles -is te achterhalen tegenwoordig, ik wil niet dat een journalist straks zegt: hij is een spreekbuis. Maar ik wil in ieder geval voorkomen dat ze de televisie aanzetten en denken: zit die ouwe lul met z’n informatie uit de jaren negentig.”