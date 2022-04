Oekraïense militairen treffen tientallen dode lichamen aan in de straten van Boetsja

Na de terugtrekking van Russische militairen uit gebieden rond Kiev zijn schokkende beelden naar buiten gekomen. In Boetsja, een stad op zo’n vijfentwintig kilometer ten noordwesten van Kiev, troffen Oekraïense militairen en journalisten van internationale persbureaus tientallen dode lichamen aan op straat, te midden van verwoeste infrastructuur en achtergebleven militair materieel.

Veel slachtoffers liggen, ogenschijnlijk in burgerkledij, op hun buik, de handen op hun rug gebonden. Soms vergezeld door een fiets, of een boodschappentas. Lichaamsdelen steken uit een open massagraf, waar volgens burgemeester Anatoly Fedoroek al zeker driehonderd mensen zijn begraven.

‘Klootzakken’

Verslaggevers van persbureau Reuters spraken met ontredderde burgers die de belegering overleefden. „Klootzakken”, zegt de 66-jarige man Vasili in tranen over de Russische militairen, terwijl op de straat voor zijn huis meer dan tien lichamen ziet liggen. Een van hen is de peetoom van zijn zoon, zo zegt Vasili, die twee weken in een schuilkelder doorbracht. „Er was eten, maar geen licht of verwarming. We verwarmden ons water boven kaarsen en sliepen met onze vilten laarzen aan.”