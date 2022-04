Met ‘Boetsja’ heeft Europa er een groot trauma bij

De gruwelijke aard van de Russische invasie in Oekraïne heeft afgelopen weekend een gezicht gekregen. Zaterdag kwamen er beelden naar buiten van de straten in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, die bezaaid zijn met tientallen lichamen, vaak met de handen achter de rug gebonden. Het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt op Twitter van ‘een nieuw Srebrenica’, een verwijzing naar de genocide op duizenden Bosnische moslims in 1995. Duidelijk is dat Europa er met ‘Boetsja’ een groot trauma bijgekregen heeft.

Vanuit de internationale gemeenschap is er met afschuw gereageerd. Premier Mark Rutte is „geschokt”, schrijft hij op Twitter, door de berichten van „afschuwelijke misdaden uit gebieden waar Rusland zich uit terugtrekt”. Hij pleit voor een onderzoek en stelt dat „Nederland en onze partners niet zullen rusten tot de daders van oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn gehouden”.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemt de beelden van Boetsja in een interview met CNN „een stomp in de maag”. Zijn Britse evenknie Liz Truss is eveneens geschokt over „de wreedheden” in Boetsja en roept net als Rutte op tot een „onderzoek naar oorlogsmisdaden”. Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad schrijft op Twitter dat nieuwe Russische sancties „onderweg zijn”, zonder dat te specificeren. De EU gaat Oekraïne volgens hem helpen bij het verzamelen van „bewijs voor vervolging in de internationale rechtbanken”.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft „meerdere gevallen van schendingen van het oorlogsrecht door Russische strijdkrachten” vastgesteld in door Rusland gecontroleerde regio’s, zoals Tsjernihiv, Charkov en Kiev. De organisatie spreekt over „onbeschrijfelijke, doelbewuste wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers”.

Geëxecuteerd

Na de terugtrekking van Russische militairen uit gebieden rond Kiev troffen Oekraïense militairen en journalisten van internationale persbureaus tientallen dode lichamen aan op straat, te midden van verwoeste infrastructuur en achtergebleven militair materieel.

Veel slachtoffers liggen, ogenschijnlijk in burgerkledij, op hun buik, de handen op hun rug gebonden. Soms vergezeld door een fiets, of een boodschappentas. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn de slachtoffers door de Russische strijdkrachten geëxecuteerd vlak voordat de Russen uit de stad vertrokken, melden internationale persbureaus. Ook is er in Boetsja een open massagraf gevonden, waar lichaamsdelen uitsteken van tientallen mensen.

Volgens burgemeester Anatoli Fedoroek van Boetsja zijn alle slachtoffers om het leven gekomen door schotwonden. Tegen persbureau AFP zegt hij dat er al zeker 280 lichamen zijn aangetroffen. Deze informatie is voor NRC niet te verifiëren.

‘Klootzakken’

Verslaggevers van persbureau Reuters spraken met ontredderde burgers die de belegering overleefden. „Klootzakken”, zegt de 66-jarige Vasili in tranen over de Russische militairen, terwijl er in zijn straat meer dan tien lichamen liggen. Een van hen is de peetoom van zijn zoon, zegt Vasili, die twee weken in een schuilkelder doorbracht. „Er was eten, maar geen licht of verwarming. We verwarmden ons water boven kaarsen en sliepen met onze vilten laarzen aan.”

Kiev werd de afgelopen weken omsingeld door het Russische leger, dat de hoofdstad via omliggende steden als Boetsja wilde binnentrekken. Op 29 maart liet het Russische ministerie van Defensie weten de militaire activiteiten rondom Kiev „drastisch” te willen „verminderen”. Door de Oekraïense herovering van de gebieden komen nu de gevolgen van het grootschalige geweld aan het licht.

