Le Pen klimt in peilingen door hoge prijzen – ‘het is niet leven, maar overleven’

Marktkoopman Tony Perez (50) en zijn gezin gaan niet meer naar de bioscoop. Ook avondjes uit naar een restaurant gaan niet door, en een trip met de auto die binnenkort op de planning stond is afgelast.

Ze kunnen het niet meer betalen, door de inflatie en prijsstijgingen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. „Álles is duurder geworden”, zegt Perez na een bezoek aan een grote supermarkt in het plaatsje Saint-Astier in de Dordogne, ruim honderd kilometer ten noordoosten van Bordeaux.

Perez – zijn naam verraadt zijn Spaanse afkomst – is een gezette man met een warrige baard en borstelige wenkbrauwen; hij kan lezen noch schrijven. „De stijging van de benzineprijzen merken we enorm, want wij gebruiken de auto iedere dag om naar markten te rijden. Maar ook basisproducten als pasta zijn duurder geworden”, zegt hij met een rauwe stem. Zijn vrouw, een kleine blonde dame met vier stokbroden van een budgetmerk in haar armen, voegt toe dat hun consumptiepatroon drastisch moest veranderen om hun drie kinderen te kunnen blijven voeden. „Het is niet leven, het is overleven.”

De familie Perez is niet de enige die de prijsstijgingen op dagelijkse basis voelt. Veel mensen in Saint-Astier – een plaats met zo’n 5.400 inwoners waar iedereen elkaar lijkt te kennen – zeggen hun uitgavenpatroon de laatste weken te hebben veranderd. Ze gaan naar de hypermarché in plaats van naar de markt, ze laten de auto vaker staan of drinken kraanwater in plaats van frisdrank.

Lees ook dit opiniestuk: Pas op met getouwtrek om inflatie in Europa

Verkiezingsthema

De verminderde koopkracht – consumentenprijzen lagen in Frankrijk in maart 4,5 procent hoger dan een jaar eerder – is het belangrijkste thema geworden van de presidentsverkiezingen die aanstaand weekend beginnen. Vooral in plaatsen als Saint-Astier, waar het gemiddelde opleidingsniveau laag ligt en veel mensen van een klein budget leven, ligt het onderwerp op ieders lippen.

De financiële zorgen beïnvloeden de politieke keuzes van de Fransen. Zo vertelt Perez dat hij vijf jaar geleden op de huidige president Emmanuel Macron heeft gestemd, „en als de prijzen niet zo waren gestegen, had ik misschien wel weer op hem gestemd”. Maar op 10 april gaat zijn stem naar Marine Le Pen van het nationalistisch-populistische Rassemblement National, vanwege haar voorstel om de belasting op eerste levensbehoeften en energie te verlagen. „Veel erger kan het niet worden”, zegt Perez. Zijn vrouw knikt instemmend.

Even verderop vertelt de 53-jarige Sophie Moyer – ze mist een hoektand, heeft een grauwe huid en ruikt naar tabak – na een bezoek aan de hypermarché „helaas geen vlees meer te eten”, omdat dat te duur is geworden. „Heel soms koop ik een klein beetje vlees voor mijn dochter van vijftien. En verder zijn alle producten die ik koop van [budgetmerk] Eco+”, vertelt Moyer, die in de ziektewet zit. Uitjes naar bijvoorbeeld de bioscoop of een nachtclub zitten er voor Moyer en haar dochter ook niet meer in. „We kunnen geen plezier meer maken.” Net als Perez zegt ze de aanvoerder van het Rassemblement National te steunen. „Marine Le Pen kan het land een grote schoonmaak geven.”

Minder bevoorrechte klassen

De antwoorden van de Astériens zijn typerend voor wat zich in de laatste dagen voor de presidentsverkiezingen aftekent. Marine Le Pen klimt sinds de oorlog in Oekraïne in de peilingen en nadert president Macron tot op een paar procentpunt. „Al heel lang krijgt Le Pen veel stemmen uit de minder bevoorrechte klassen in Frankrijk”, legt politicoloog Olivier Rouquan telefonisch uit. „En de afgelopen jaren heeft ze zich meer gepositioneerd op het thema koopkracht, waardoor haar electorale basis is verstevigd. Vroeger dachten we als we over koopkracht en salarissen praatten automatisch aan linkse partijen, maar dat is niet meer zo.”

Ook speelt mee dat Le Pen zich de afgelopen tijd heeft kunnen opwerpen als een stabiele politicus, die weerstand biedt aan haar grootste concurrent op de radicaal-rechtse flank: wervelwind Éric Zemmour. „Le Pen heeft zich nooit paniekerig getoond, zelfs niet toen prominente politici van haar partij overstapten naar Zemmour”, zegt Rouquan. „Ze heeft het geïncasseerd zonder er al te veel over te praten en daarmee het stabiele, gematigde imago waar ze al langer aan werkt, geconsolideerd.” Ook oogt Le Pen minder radicaal op het vlak van bijvoorbeeld immigratie, omdat Zemmours ideeën nóg extremer zijn. Hoewel beide kandidaten een zeer streng immigratiebeleid voorstaan – ze willen onder meer veroordeelde migranten uitzetten en sociale hulp aan immigranten beëindigen – gaat Zemmour nog een stapje verder, met de wens voor een „ministerie voor Remigratie” en het propageren van de complottheorie van „de grote omvolking” van Frankrijk.

Lees ook: Franse presidentsverkiezingen op de kop door oorlog in Oekraïne

Niet alleen Le Pen profiteert van de koopkracht als verkiezingsthema. Ook Jean-Luc Mélenchon van de radicaal-linkse partij La France Insoumise stijgt de afgelopen weken in de peilingen, hoewel hij nog altijd ver achterloopt op Le Pen en Macron. Zijn standpunten over onder meer migratie en klimaatbeleid liggen mijlenver van die van Le Pen. Maar de kandidaten delen dezelfde woede over de gevestigde orde en sommige ideeën over het bevorderen van de koopkracht.

Verhoging van het minimumloon

In Saint-Astier vertelt de 58-jarige brandveiligheidsmedewerker en vader van vier kinderen Djamel Belmiloud, terwijl hij restjes supermarktbrood „voor de vissen” in een riviertje gooit, dat hij dit jaar voor Mélenchon gaat vanwege diens plannen voor de verhoging van het minimumloon en het vastzetten van de prijzen van eerste levensbehoeften. „Hij kan een president zijn die mensen samenbrengt, menselijk is, eerlijk”, zegt Belmiloud, die vijf jaar geleden op Macron stemde. Ook denkt hij dat Mélenchon, anders dan zijn rechtse concurrenten Le Pen en Zemmour, „de geesten kan kalmeren” in Frankrijk. „Dit is niet het moment om haat aan te wakkeren.”

Rouquan zegt over Mélenchons klim in de peilingen dat hij sterk profiteert van het uitblijven van sterke linkse concurrenten en van zijn jarenlange ervaring: het is de derde keer dat de zeventigjarige parlementariër presidentskandidaat is. „Mélenchon is een soort pedagoog: hij legt problemen helder uit en is een goede spreker.” De politicus wordt een tortue sagace (een wijze schildpad) genoemd. „Dat kan zeker mensen aantrekken die wat verwijderd zijn van de politiek of twijfelen.”

Als de groei van Mélenchon en vooral Le Pen doorzet, mag Macron, die zich maandenlang verzekerd zag van de winst, zich ernstig zorgen gaan maken. En als hij wél wint – de kans is nog altijd het grootst dat hij in de tweede ronde Le Pen verslaat – krijgt hij een land onder hoogspanning te bestieren. Kiezer Sophie Moyer: „Er moet nú iets veranderen, ze moeten niet wachten tot de dag dat het ontploft en er nog een oorlog uitbreekt.”