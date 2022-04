Hoogleraar genocidestudies: ‘Wat er in Boetsja lijkt te zijn gebeurd is een misdaad tegen de menselijkheid’

Daar liggen ze, op straat: de burgers van Boetsja. Mannen, sommigen met de handen op de rug gebonden, geëxecuteerd door Russische troepen die zich terugtrokken uit de omgeving van Kiev. De beelden die dit weekend de buitenwereld bereiken zijn gruwelijk – en misschien nog maar het topje van de ijsberg. De burgemeester van Boetsja spreekt van een massagraf waarin 280 lichamen zouden liggen.

Het Russische ministerie van Defensie doet het nieuws af als „nep”, maar het onafhankelijke Human Rights Watch bracht zondag naar buiten dat er in door Rusland bezet gebied sprake is geweest van meerdere oorlogsmisdaden, waaronder plundering, verkrachting en executies van burgers.

Ugur Üngör, als hoogleraar Holocaust- en genocidestudies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het NIOD, was geschokt door de beelden, zegt hij, maar niet verbaasd. „Het heeft nog lang geduurd voordat dit soort taferelen naar buiten zijn gekomen, want zulk geweld komt voor mij totaal niet onverwacht.”

Waarom niet?

Üngör: „Het Russische leger kwam met enorme ambities naar Oekraïne. Ze zouden Kiev in drie dagen wel even veroveren. Dat is compleet mislukt, en dit heeft voor grote frustratie gezorgd bij de Russische soldaten. Die hebben ze botgevierd op Oekraïense burgers. Bij een executie van krijgsgevangen zou je nog kunnen spreken van een reguliere oorlogsmisdaad, maar wat er in Boetsja lijkt te zijn gebeurd, is een massamoord, een misdaad tegen de menselijkheid.”

Hoe komen Russische soldaten ertoe om zoiets te doen?

„Stel je eens voor: je commandant zegt tegen je dat je een snelle overwinning gaat behalen, maar na een paar dagen loopt de opmars vast. Jij en je kameraden stranden in een loopgraaf, onder erbarmelijke omstandigheden. Van bovenaf word je aangevallen door drones; je moet de lichamelijke resten van je vrienden verzamelen in een emmer. Je leeft in permanente angst en wordt ook nog eens als vuil behandeld door je eigen officieren. In zo’n situatie voltrekt zich binnen een groep militairen in enkele weken een proces van brutalisering dat tot dit soort misdaden leidt. Het is een perverse manier van teambuilding.

„De lichamen zijn ook niet verstopt, maar publiekelijk tentoongesteld. De Russen wisten dat het Oekraïense leger deze plaats zou innemen en lieten op deze manier een ‘cadeautje’ achter. Zo behaal je als verliezer alsnog een ‘overwinning’. Hetzelfde mechanisme zag je aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, waar de Duitsers doorgingen met executies terwijl de geallieerden al voor de poorten van een stad stonden. Dat was de oorlog die ze wél konden winnen.

„De verkrachting van vrouwen past ook in dit patroon. Het zorgt voor groepsbinding tussen de mannen én vernedert de tegenstander. Op die manier hopen Russische soldaten de wil van hun tegenstanders te breken.”

Russen en Oekraïners zouden Slavische broedervolken zijn. Is dat geen rem op zulke excessen?

„Nee, zeker niet. In dit soort situaties treedt het narcisme van de kleine verschillen op. Je gaat je extreem focussen op de details die jou nét iets anders en beter maken dan de ander. Dat zagen we ook in Joegoslavië en Rwanda. De bevolkingsgroepen daar hadden ook meer overeenkomsten dan verschillen, maar om de grens naar massamoord over te steken, werden juist die verschillen benadrukt en uitvergroot.”

U spreekt van een proces van brutalisering. Betekent dat dat dit soort misdaden spontaan kunnen zijn gebeurd, zonder bevel van bovenaf?

„Dat zou kunnen. Maar vooropgesteld: deze executies zijn niet uitgevoerd door milities, maar door reguliere eenheden van het Russische leger. Dat betekent dat leidinggevenden als minister van Defensie Sergej Sjojgoe sowieso in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld. En doordat Poetin de term ‘denazificatie’ heeft gebruikt, waren deze daden op voorhand al min of meer geaccordeerd. In een strijd tegen nazi’s is immers alles toegestaan.”

„De komende dagen gaan we zien of deze misdaden alleen in Boetsja zijn gepleegd, of ook in andere plaatsen waaruit de Russen zich hebben teruggetrokken. Als dat laatste zo is, kun je spreken van een georkestreerde campagne. Het is in ieder geval een totale oorlog, een vernietigingsoorlog, zie ook de aanval op het ziekenhuis in Marioepol.”

Kunnen we inmiddels zeggen dat er in Oekraïne genocide plaatsvindt?

„Genocide is geen lichtknopje dat je aan- of uitzet. Het is niet zo dat één extra misdaad erbij iets een genocide maakt. Je kijkt naar een aantal factoren: worden er systematisch burgers vermoord en verkracht, vinden er deportaties van bevolkingsgroepen plaats, verdwijnen er intellectuelen en politici? Op al die antwoorden lijkt in deze oorlog het antwoord ‘ja’ te zijn.”