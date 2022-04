Herken de mediadynamiek, voel de vibe shift

In mijn derde column leek het me nuttig inzicht te geven in de gereedschapskist van een mediacolumnist. Ook wanneer mijn schrijfsel niet verschijnt, wordt u immers blootgesteld aan allerlei mediadynamieken en dient u die zelf te interpreteren.

‘Mediadynamiek’, daar gaan we al. Dat is natuurlijk een begrip met nul aantrekkingskracht. Terwijl dat wat het beschrijft van grote invloed is op u. De manier waarop journalisten elkaar beïnvloeden vormt hun berichtgeving en daarmee uw venster op de wereld.

Daarom is het zaak om terugkerende mediadynamieken van een lekker label te voorzien. Een term met zoveel aantrekkingskracht dat-ie als vanzelf te binnen schiet wanneer u het nieuws raadpleegt.

Ik deel er drie. De ‘narratieve klok’, het ‘narratieve zwarte gat’ en de ‘vibe shift’.

De narratieve klok komt uit de tech-journalistiek, maar is breder toepasbaar. Het omschrijft de mediadynamiek rond start-ups als een tikkende klok. Als het bedrijf start, slaat de klok twaalf. Om één uur neemt de vakpers notie, om drie uur heeft een grote krant de start-up bejubeld als ‘disruptor’ en om zes uur spreken alle media van ‘het interessantste bedrijf ter wereld’. Zo is het voor TikTok nét zes uur geweest. Na dat tijdstip wordt het ongezellig, met de eerste kritiek. Rond een uurtje of tien kan het bedrijf niets meer goed doen (klinkt bekend, Facebook?). Als de klok weer twaalf slaat en het bedrijf ondanks de vernietigende pers nog bestaat, volgt een wedergeboorte. Zo krijgt Twitter na jaren van kritiek nu voorzichtig complimentjes over zijn hervonden innovatiekracht. Vervang ‘start-up’ door een nieuwe bondscoach, of kabinet, en de voorspelbaarheid van de klok houdt stand.

Het narratieve zwarte gat dan. Wanneer een stevig publiek oordeel is ontstaan over een persoon, organisatie of beleid, wordt alle berichtgeving over het onderwerp het zwarte gat van dit narratief ingezogen. Dan lijkt al het nieuws het bestaande oordeel te bevestigen. In het nieuwe boek Sywerts Miljoenen kwam ik er een tegen. ‘De overheid gaat dit niet fiksen’ bleef na een ongelukkige start maandenlang ten onrechte het dominante frame over het publieke mondkapjes-inkoopbeleid. De negen miljoen gevolgen daarvan zijn bekend.

Nieuwe trend

Dan de vibe shift. Die vindt plaats als een dominante maatschappelijke opvatting opeens gedateerd aanvoelt en een nieuwe trend zich aftekent. Zo merkt Amerikaanse technologiejournalist Casey Newton op dat media tot voor kort niet uitgesproken raakten over de machtspositie van Facebook, maar nu de aandacht verleggen naar de invloed van TikTok (bijna zeven uur!). Of: eerst was de vibe ‘pas op, nepnieuws!’, nu is het ‘let op, censuur!’. Aan u als mediaconsument de taak om te bepalen of de vibe terecht verschoven is.

Zelf schuif ik lekker mee met de vibes. Afgelopen tien jaar zag ik papier als bedreiging voor digitale journalistiek. Kranten richtten hun inspanningen op een medium dat alleen nog werd gelezen door boomers en ouder, terwijl mijn generatiegenoten online copy/paste-journalistiek kregen geserveerd. Inmiddels is de dominantie van digitale journalistiek gevestigd en heeft papier zich ontwikkeld tot een ongevaarlijke en zelfs kalme aanvulling. Lekker lezen, zonder pushnotificaties. Afgeven op papier voelt niet meer salonfähig. Vibe shift!

Nu snapt u meteen waarom ik onlangs papieren mediacolumnist ben geworden.

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.