Geen enkele NS-trein in het hele land. ‘Dit méén je niet, dit méén je niet!’

Rond het station de gebruikelijke reuring. Rennen, rollen, slenteren. Binnen op Amsterdam Centraal kon je zondag gewoon treinkaartjes kopen en klonk het, vertrouwd: „Beste reizigers, de intercity naar Alkmaar van 13.58 uur rijdt niet.” Het understatement van de maand.

Want ook de treinen van 14.03 naar Hoofddorp en van 14.05 naar Vlissingen en de 14.08 naar Breda reden niet. Sterker: zondagmiddag reed in het hele land geen enkele NS-trein. Oorzaak was een storing in het IT-systeem, waardoor actuele reisinformatie niet kon worden doorgegeven. Niet aan reizigers, via de borden of de app, maar ook niet intern. NS kon zondag niet anders dan de hele boel platleggen, zei een woordvoerder aan de telefoon.

De IT-storing die zich aan het eind van de ochtend voordeed, was aan het begin van de avond verholpen. Maar omdat alle systemen vervolgens moesten worden geüpdate en omdat alle treinen rond het middaguur lukraak waren stilgezet, zou het tot maandagochtend duren voor de normale dienstregeling „grotendeels” zou kunnen worden „opgestart”. Lees: geen garanties.

De oorzaak van de storing was zondagavond nog niet bekend, daarnaar volgt een „grondig onderzoek”. De woordvoerder kon zondagavond wel alvast zeggen dat er geen enkele aanleiding is om te denken aan een hack.

Ook wordt nog geëvalueerd hoe de communicatie is verlopen. Even na het middaguur klonk het dat „tot ten minste 17.00 uur geen treinen rijden”. Rond half vier kwam het hoopvolle bericht: „treinverkeer waarschijnlijk rond 20.00 uur opgestart”. Om 19.00 uur was het echter duidelijk: „geen treinverkeer meer”. Was het nou handig om die tijdstippen te noemen, kregen reizigers zo geen valse hoop? De NS-woordvoerder: „Het is nu nog te vroeg om te evalueren. Maar dat zijn besluiten die we niet zomaar nemen.”

Hoeveel reizigers er door de storing zijn getroffen, kon NS ook niet zeggen, want „we zitten in de opstart na corona” – er was al twee jaar geen ‘normale zondag’ meer. Het ging in elk geval om zo veel mensen, dat vervangend vervoer regelen „niet te doen” was. In een bus passen vijftig passagiers. In een intercity duizend.

Regionale treinen reden nog wel, al konden regiovervoerders hun reizigers ook geen veranderingen in hun spoorboekje doorgeven, want daarvoor maken ze gebruik van de systemen van NS. „Gelukkig rijdt Arriva gewoon volgens schema”, zei een woordvoerder zondagmiddag telefonisch. „Maar onze bussen zitten nu overvol, dus er worden wel haltes overgeslagen.”

Het is onduidelijk hoeveel mensen de nacht ongewild buiten hun woonplaats hebben doorgebracht. Gestrande reizigers met een kaartje kunnen dat geld terugvragen, via de regeling voor vertraging. Daar blijft het bij. Geen hotelvouchers, koffie of stretchers. „Het is niet leuk om te zeggen, maar we doen een enorm beroep op de zelfredzaamheid”, aldus NS.

Slaapplekken

Die zelfredzaamheid was duidelijk zichtbaar op Twitter, waar al snel meerijritjes en slaapplekken werden gevraagd en aangeboden. Die zelfredzaamheid was ook te zien op Amsterdam Centraal, waar een lange blonde vrouw binnenliep en schaterde: „Dit méén je niet, haha, dit méén je niet! Kom we gaan met de auto.”

Nog veel zichtbaarder was de verslagenheid, van de vele reizigers die hoofdschuddend op hun telefoon stonden te scrollen, op zoek naar informatie, die er niet was.

Een informatiebord liet om en om de volgende mededelingen zien: „NS-dienstregeling nagenoeg weer normaal. Plan uw reis.” „Storing: Geen NS-treinen tot in de avond. Reis niet of zoek andere reismogelijkheden.” „NS-dienstregeling nagenoeg weer normaal. Plan uw reis.” Et cetera.