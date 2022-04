‘Een expowaardig evenement als de Floriade kost geld’, zegt de directeur

‘Stop es even’, zegt Hans Bakker, directeur van de Floriade BV tegen zijn voorlichter. „Kijk, dat was hier vorige week nog niet.” Hij wijst op een houten paviljoen in aanbouw. Even verderop wijst hij op bloeiende narcissen. „De natuur schiet uit de grond. Dat zie ik ook in mijn eigen tuin.”

Behendig rijdt zijn voorlichter het golfkarretje over het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling. De tour gaat langs een tiny kerk, die meedraait met de zon („om te laten zien hoe je energie kunt besparen”). Langs acht tuinen van bekende of jonge ontwerpers, de selfie-mogelijkheden zijn al ingebouwd („je kunt hier de ideale tuin zien”). Langs het paviljoen van Qatar, dat wil laten zien hoe voedsel in de woestijn kan worden verbouwd.

Overal jonge bomen, planten in het gelid. Hijskranen nog, bouwstof, bouwplaten, druk getimmer. Over iets meer dan een week, op 13 april, gaat de Floriade open. Bakker zegt: „Toen ik directeur van de RAI Amsterdam was, leek alles de dag voor een beurs nooit af te zijn. Maar op de dag zelf was het alsof er ’s nachts een fee met toverstok was langskomen.”

Tien jaar lang is in Almere gepland, gepraat en geruzied over de Floriade. En nu gaat de wereldtuinbouwtentoonstelling open. Daarmee begint ook het moment van de waarheid: was het het allemaal waard? De miljoenenkosten, de lokale ondernemers die moesten worden onteigend, de verhitte gemeenteraadsdebatten, de bestuurders die opstapten?

Hans Bakker, directeur nummer vier van de Floriade BV, het bedrijf waarin de gemeente Almere de enige aandeelhouder is, vindt het eigenlijk een onzinvraag. De tentoonstelling is gelukt „als hier straks zoveel mogelijk bezoekers met een goed gevoel weggaan en eigentijds zijn geïnformeerd over het thema growing green cities.” Het streven is minimaal 2 miljoen bezoekers. De organisatie mikt op „mensen die ontzettend van groen houden” en op stedelingen die geïnspireerd willen worden over hoe de stad van de toekomst eruit komt te zien, en hoe zij duurzaam kunnen leven.

Bakker zegt: „Ik was president-commissaris bij het GVB [Amsterdamse vervoersbedrijf]. Never nooit had iemand één goed woord over voor de Noord/Zuidlijn. Vanaf het moment dat hij reed, las je er niets meer over.”

Tuinbouwland

Terug naar 2012, toen Almere te horen kreeg dat ze de wereldtuinbouwtentoonstelling mocht organiseren. Eens in de tien jaar vindt zo’n Floriade plaats, de vorige, in 2012, was in Venlo. Zo kan Nederland zich presenteren als innovatief tuinbouwland, is het idee van initiatiefnemer de Nederlandse Tuinbouwraad. Organiserende gemeenten willen zich ermee ‘op de kaart zetten’.

Almere wilde méér. De gemeente wilde „de groene stad van de 21ste eeuw neerzetten”, de Floriade zou werk opleveren en een nieuwe wijk. Adri Duivesteijn, toenmalig wethouder ruimtelijke ordening (PvdA) zei toen in NRC: „We willen een eigentijds vervolg op de tuinsteden van ongeveer honderd jaar geleden. De Floriade komt ook niet buiten de stad, maar vlak naast het centrum. De gebiedsontwikkeling is daar vrijwel zonder risico. Na het evenement houdt Almere een kruising over tussen het Tivoli-pretpark in Kopenhagen en het terrein van de Architectuurbiënnale in Venetië.”

Dat geen van de voorgaande Floriade-edities winst had gemaakt, schrikte de meerderheid van de Almeerse politiek niet af.

Vijf jaar later, toen er nog niets te zien was, de kosten waren opgelopen, en de voorbereidingen vooral gepaard gingen met heibel omdat een bij Almeerders geliefde jachthaven en camping moesten verdwijnen, was Duivesteijns opvolger toch even optimistisch. Volgens Tjeerd Herrema (PvdA) waren financiële risico’s voor de gemeente deels uitgebannen doordat een aparte bv het evenement organiseerde. Hij zei tegen NRC: „Het vergt een beetje lef, maar Almere is een stad van lef, anders zouden we niet zijn ontstaan.”

Pandemie

De Floriade was begroot op 77 miljoen euro, waarvan de gemeente 10 miljoen zou betalen en 7 miljoen reserve zou houden voor mogelijke risico’s. De rest kwam van het Rijk, de provincie, sponsors en uit kaartverkoop. Inmiddels zijn de kosten 125 miljoen euro, exclusief de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk na de Floriade. Een lening van de gemeente aan de BV (die pas geld verdient als het evenement wordt gehouden) is opgelopen van 30 naar 54 miljoen euro. De reservepot is dit jaar aangebroken voor onder meer tegenvallende sponsoropbrengsten, hogere personeelskosten en geld dat nodig is voor horeca op het evenemententerrein.

„Er is tussentijds niet gekeken of we nog on track zaten”, zegt directeur Hans Bakker daarover. „Op het moment dat Almere de pitch won in 2012, is de beslissing dat je er for better or for worse aan hangt. Zoals een ondernemer die zegt: ‘ik ga een business beginnen en ik ga er geld in steken’. Als het slecht gaat, ben jij de eerste die last heeft. Daar moet je je niet over beklagen.” Aan het organiseren van een evenement zit volgens hem nu eenmaal een risico, zoals „voor iedere ondernemer”.

Bakker zegt: „Hier gaat het dan over belastingcenten. Daar kunnen dan niet andere dingen mee gebeuren die belangrijk zijn voor de mensen. Ik kan je garanderen dat we als bedrijf niet meer geld uitgeven dan strikt nodig.” Maar hij zegt ook: „Uiteindelijk moet er wel een expowaardig evenement zijn. Dat kost geld.”

De organisatie van een Floriade is volgens Bakker al lastig genoeg. Hij zegt een aantal keer Covid, maar erkent dat daarvoor al problemen waren. Floriade BV „was” een bedrijf dat er „heel moeilijk voorstond: organisatorisch, politiek.” De sponsoring was bijvoorbeeld al voor 2020 „niet geslaagd” en „schier onmogelijk” tijdens de pandemie. „Als sponsor A niet lukt, probeer je B en dan C. Toen kwam Covid. We hadden een grote autofabrikant. Vervolgens is er gebrek aan componenten, en komt er een oekaze van het hoofdkantoor dat er geen enkel evenement gesponsord mag worden.”

Evenementenbusiness

Bakker zegt ook dat een evenement dat eens in de tien jaar wordt gehouden, „moeilijk” is. „Ik kom uit de evenementenbusiness. Mijn stelling is: als je geregeld een event hebt, maak je de verandering van de markt mee. Eens in het jaar, dan verandert die niet rigoureus.” Eens in de tien jaar zijn de veranderingen wel groot: grote internationale sponsors zijn zich volgens hem louter gaan concentreren op grote internationale evenementen met grote internationale media-aandacht, zoals de Formule-1.

De Floriade wás oorspronkelijk bedoeld als een internationaal evenement. In de brochure wordt gesproken over minimaal 2 miljoen bezoekers, van wie 72 procent uit Nederland, onder wie 300.000 uit de tuinbouwwereld. In de prospectus van Almere staat dat „onze internationale focus ertoe zal leiden dat veel van de bezoekers van de Floriade 2022 uit het buitenland zullen komen.” Het ministerie van Landbouw, medefinancier, heeft het in 2019 nog over „de helft” buitenlandse bezoekers.

Die bezoekers zouden, zo was de verwachting in 2015, in Flevoland overnachten (verwachte opbrengt 9 tot 11 miljoen euro), geld besteden tijdens het evenement (45 tot 50 miljoen buiten het Floriade-terrein). De Floriade zou werk opleveren (2.500 tot 2.700 directe arbeidsjaren, en 600 tot 800 indirecte).

Zachtere opbrengsten waren ook voorzien. Het imago van Almere als „innovatieve en groene stad”, zou hogeropgeleiden trekken en het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven verbeteren. Er was „een mogelijk uitstralingseffect op bijvoorbeeld de gezondheid” van de Almeerders. En de gemeente zou een „koploperspositie” hebben bij de „kennis en ervaring met stadslandbouw, de bevordering van gezonde voeding en levensstijl, en inzet op circulaire economie”. Pas ver na de zes maanden die de Floriade duurt, is te zien of de beloftes zijn waargemaakt.

De belangrijkste erfenis moet echter een hele nieuwe wijk worden, waarvan de aanleg na afloop begint. Hortus moet „het toonbeeld van duurzaamheid en leefbaarheid” worden, met 660 woningen. Hans Bakker wijst aan: de toren Flores – nu kantoren – wordt straks een appartementencomplex. Het stratenpatroon komt overeen met hoe de tentoonstelling is aangelegd, en zo is meer infrastructuur al neergezet of -gelegd.

Zijn voorlichter somt het aantal bomen op dat is geplant en blijft staan: 2.600. En verder zijn er 80.000 heesters de grond ingegaan, 200.000 vaste planten, 1 miljoen bollen. Bij de landenpaviljoens is men druk bezig met planten. „Hopelijk zijn het er uiteindelijk 31, zeer ruim voor een wereldtentoonstelling”, zegt Bakker. Die paviljoens zijn tijdelijk.

Bakker zegt: „De aanleg van de wijk was de eerste 20, 25 jaar nooit gebeurd. Je versnelt de ontwikkeling van een gebied in combinatie met de expo.”

En de erfenis zit volgens hem niet alleen in gebouwen. „Almere krijgt een mentale opkikker. Je doet mee. Mensen komen hier tijdens de Floriade. Anders rijden ze voorbij, het is een slaapstad.” De wereldtuinbouwtentoonstelling werkt volgens hem als een „kickstart”.

Hij zegt: „Je moet niet alleen boekhoudkundig gaan kijken wat het evenement sec oplevert. Het heeft veel grotere werking.” Op de vraag of de Floriade Venlo iets heeft opgeleverd, valt Bakker stil. „Poeh”, zegt hij. „Nu stel je wel een gewetensvraag. Ik zou zeggen van wel, maar kan het niet motiveren.”