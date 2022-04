Derk Sauer: 'Mentaal zitten we nog in Rusland'

Derk Sauer , uitgever van The Moscow Times, in het gebouw van DPG Media in Amsterdam, waar de krant onderdak heeft gekregen.

Het jaar was 2012. Na de frauduleuze verkiezingen, de protesten en de terugkeer van Vladimir Poetin als president „schuurde het natuurlijk aan alle kanten”, zegt Derk Sauer. En toch was er op het twintigjarige jubileum van de door hem opgerichte Moscow Times in het Baltsjoeg Kempinskihotel een uiteenlopend gezelschap afgekomen. Zakenlieden, kunstenaars, journalisten en de Amerikaanse ambassadeur.

Oppositiepoliticus Boris Nemtsov, die in 2015 vermoord zou worden, was op het galadiner, net als de in spijkerbroek geklede anti-corruptieactivist Aleksej Navalny. In één ruimte met Kremlin-perschef Dmitri Peskov en Poetins latere adjunct-stafchef Sergej Kirijenko, voor wie EU-sancties gelden sinds de vergiftiging van Navalny in 2020. „Al die mensen door elkaar, dat was toen al redelijk uniek”, zegt Sauer. „Het had ook wel een historische symboliek, want daarna is het helemaal van de rails gegaan.”

Tien jaar later zitten we in het Amsterdamse kantoorgebouw van uitgever DPG Media, waar The Moscow Times sinds een paar weken onderdak heeft. Ook voor deze internationaal georiënteerde titel is het ronduit gevaarlijk geworden om in het Rusland van president Poetin te schrijven over een oorlog en invasie in Oekraïne, twee bij wet verboden termen. Het dertigjarige bestaan van de krant, afgelopen maand, trok in soberheid voorbij.

Zijn thee blijft het hele uur onaangeroerd. Na het gesprek vertrekt Sauer naar Hilversum, waar hij in een talkshow de aandacht wil vestigen op de veroordeling van Navalny. Na een schijnproces over malversaties met donaties was het vonnis negen jaar strafkamp. „Als je ziet hoe slecht hij er uitziet, is dat een doodvonnis.”

Censor

Vier jaar geleden kocht Sauer The Moscow Times terug, de Engelstalige expatkrant die hij in 2012 had verlaten en in 2005 al had verkocht. Formeel is de krant van een Rus, want als buitenlander mag Sauer niet meer dan 19 procent bezitten. Dit jaar begon The Moscow Times een Russischtalige editie, waardoor ook de censor alert is geworden. De webhosting zat al in Amsterdam, buiten bereik van de autoriteiten.

Nu komen ook de journalisten die Rusland ontvluchten deze kant op, een handvol inmiddels. Onder wie Marina, die uit veiligheidsoverwegingen niet met achternaam genoemd wil worden. „De ene dag denk ik: ik doe enorm belangrijk werk, we kunnen iets veranderen en dan komt alles goed. De dag erop denk ik: waar zijn we eigenlijk voor nodig? Voor wie doen we dit, we veranderen niets. En toch is het iets wezenlijks om gewoon je werk te doen. Doen wat je kan.”

Ondergronds

De overige twintig medewerkers zijn ‘ondergronds’ gegaan. Sauers middelste zoon Pjotr, die ook voor The Guardian schrijft, werkt nog in Rusland. „Mentaal zitten we nog daar”, zegt Sauer senior, die zijn organisatie in Moskou nog niet wil ontmantelen. „We zijn ontzettend dankbaar dat we hier mogen zijn, dat de mensen hier aardig voor ons zijn. Maar uiteindelijk willen we hier niet zijn.”

Van de titels die hij en zijn vrouw Ellen Verbeek voerden bij Independent Media, het bedrijf dat ze in 2005 voor ruim 140 miljoen euro verkochten, is weinig over. Het Amerikaanse concern Hearst verbrak vorige maand de banden met de Russische uitgever van titels als Cosmopolitan en Men’s Health, terwijl zakenkrant Vedomosti in 2020 werd ingekapseld door een aan het Kremlin verwante zakenman. Redacties zijn opgekocht, gestopt, of nu: ondergedoken. „Dat klinkt wel als een heel droevig verhaal”, appte Sauer toen NRC vroeg om een interview.

In Poetin heeft Sauer zich al die jaren het meest vergist, zegt hij. Twee keer schudde hij hem de hand. Ze schelen drie weken. Talloze keren maakte hij Poetin mee, sprekend op een gelegenheid waar hij dan ook was. Er was een interne logica in wat hij deed, meent Sauer. „Het contract met de Russen was: hij heeft nare kanten, maar wij houden onze kop en hij zorgt dat het leven beter wordt.” Wat hij nu in Oekraïne doet „tart elke logica”.

Foto: Roger Cremers

Al kon je in 2014 al wel spreken van minachting voor het begrip staatssoevereiniteit. Sauer zei kort na de annexatie van de Krim in het programma College Tour dat hij Poetin begreep. „Ik heb niet gezegd ‘het is goed’, maar ik kon het wel een plaats geven”, zegt hij. Hij doelt op de pro-Russische meerderheid op het schiereiland en de geschiedenis. „Ik bedoel: Navalny vond het ook prima. Van links tot rechts, liberaal tot communisten, iedereen in Rusland stond erachter. Niemand kon vermoeden dat-ie zoals nu het land ging bombarderen. Achteraf misschien dom dat we dat niet inzagen.”

Lees ook: Sophia Kornienko springt in de bres voor Russische journalisten: ‘Europa, geef ze een visum’

Poetin knevelde de media vanaf zijn aantreden, zegt Sauer, maar dat gold lange tijd vooral voor televisie. Kranten, en zeker websites, werden redelijk ongemoeid gelaten. „Wie geïnformeerd wilde worden, kon geïnformeerd worden”, zegt hij. Hij somt op: tv-zender Dozhd, Meduza, Novaja Gazeta, radiostation Echo Moskvy. En RBK, het multimediabedrijf dat Sauer leidde van 2012 tot 2015.

De ontmanteling van deze nieuwsorganisatie was een kantelpunt, volgens Sauer. RBK bestond uit een grote nieuwssite, een tv-zender en een hostingbedrijf en was eigendom van één van de rijkste Russen, nikkelmiljardair Michail Prochorov. Deze oligarch, die het in 2012 tegen Poetin opnam in de verkiezingen en met acht procent derde werd, „stond pal voor onafhankelijke journalistiek”, zegt Sauer.

Als directeur van RBK beleefde hij „veruit” zijn meest invloedrijke jaren, zegt hij. RBK publiceerde het Panama Papers-verhaal over Poetins cellist die een enorm vermogen beheerde. Na een onthulling over het vastgoed van Poetins dochter en schoonzoon begon het gedonder. Sauer kwam onder vuur van nationalisten in het parlement. De bedrijven van Prochorov werden binnengevallen. Zo werd de oligarch gedwongen het mediabedrijf op te geven, zegt Sauer. Tekenend voor zijn omvangrijke netwerk is dat hij ook de Kremlin-vazal kende die de boel vervolgens ging runnen. „Heel aardige man verder. Die krijgt dan een telefoontje: jij gaat vanaf morgen RBK leiden. Zo gaat dat.”

Sauer moest er „even van bekomen”. Hij ging varen met zijn vrouw en hield de steeds verder afgeknepen Russische journalistiek voor gezien, tot hem in 2017 ‘zijn’ Moscow Times werd aangeboden.

Tiran van deze tijd

Hij schaamt zich, schreef hij laatst in zijn column in Het Parool, dat hij niet harder heeft gewaarschuwd voor „de tiran van deze tijd”, Poetin. Maar dat betekent niet dat hij zichzelf verwijt contacten te hebben onderhouden in de hogere echelons van de macht. Heeft hij altijd de juiste koers gevaren? „Journalistiek natuurlijk wel.” Maar als ondernemer? „Er is geen ‘maar’. Ik moest contacten onderhouden, ook met de pers-tsaar van Poetin, ja. Ik sprak met adverteerders, kwam op evenementen, dat is je werk. Bij ons thuis was de basisregel juist dat we afstand namen op het moment dat iemand hoge politieke functie kreeg. Onze vrienden zijn zakenmensen, ondernemers, die types.”

Ze kennen Kremlin-mensen, zeker. Alexej Gromov, jarenlang de buurman van de Sauers en latere stafchef van Poetin. Ook „een aardige man”, volgens Sauer, „zijn zoontje zat bij Pjotr in de klas. Hij hoort niet tot onze vriendenkring, maar ja: wij kennen hem al 25 jaar.” In het boek Moscow Times (2013), de biografie over Sauer en Verbeek van Dido Michielsen, is sprake van een ‘handige kruiwagen’ bij het op touw zetten van het evenement City Racing Moskou. ‘Pers-tsaar’ Dmitri Peskov „ is een enorme racefan”, zegt Sauer. „We hadden weet ik hoeveel vergunningen nodig. Je moet toch naar iemand toe?” Vijf jaar lang kregen Sauer en zijn Russische compagnon bij de race-organisatie steun uit het Kremlin. „Maar dat had geen enkele invloed op onze journalistiek. Voor zover ik invloed uitoefende, was het juist om aan te sporen moediger en scherper te zijn.”

De meeste morele afkeuring riepen de Sauers op toen zoon Tom in 2011 met Ruud Gullit naar Tsjetsjenië ging, om te tolken voor de Nederlandse voetbalcoach bij Terek Grozny. Dat is de club van Ramzan Kadyrov, die met steun van het Kremlin met ijzeren vuist heerst in de gepacificeerde regio in de Kaukasus. „Wat moet ik daar in godsnaam over zeggen?”, zei Sauer senior toen NRC hem er in 2011 naar vroeg in het Sultan Bilimkhanov-stadion. Nu zegt hij: „Je kan Tom gewoon bellen.”

Die zegt dat hij als 21-jarige student „geen nee kon zeggen tegen zo’n voetbalheld”, maar „als ik had geweten welke koers de geschiedenis zou nemen, had ik het niet gedaan”. Tom Sauer betoogt dat in Rusland onder president Dmitri Medvedev in 2011 „nog nooit zo westers” was en dat Kadyrov daarin leek mee te gaan. Hij noemt de Tsjetjseen, wiens militie nu in Oekraïne vecht, „een van de meest verschrikkelijke leiders op aarde”, maar „ik werkte niet voor hem”. De ondernemer, die nu vanuit Nederland zijn Russische bedrijf in voetbalhallen leidt, bestrijdt dat hij in vijf maanden tolken voor Gullit binnenliep. „Het ging om 3.500 euro per maand.”

Dat de Sauers in de hoogste kringen verkeerden wil niet zeggen dat ze in de Russische elite zijn opgegaan, zegt hoogleraar Ilya Jablokov. „Derk heeft zich altijd tot de macht kunnen verhouden zonder zijn geweten geweld aan te hoeven doen.” Jablokov doceert Journalistiek en Digitale Media aan de Sheffield University en schrijft een boek over de mediakopstukken die opkwamen na de val van de Sovjet-Unie. Sauer voedde „een generatie journalisten” op met principes van onafhankelijkheid. Een standbeeld in Moskou zou hem toekomen, zegt hij, „alleen weet vrijwel niemand wie hij is”.

Een standbeeld? Sauer hoort het geamuseerd aan. „Zet dát dan in je artikel.” Dan, ernstig: „Goede journalistiek bedrijven is het enige wat je kan doen. Wij zijn geen politici of activisten, maar journalisten. We proberen zo feitelijk mogelijk te verslaan. Dat heb ik er overal ingestampt.”

In Rusland, zegt Sauer, is het vaak: of je hoort bij de overheid, of bij de oppositie. „Dat maakt ons toch altijd een vreemde eend daar in de journalistieke vijver. We hebben aanvaringen gehad met Navalny, toen we berichtten over zijn racistische uitspraken. En recenter met Dmitri Moeratov [medewinnaar Nobelprijs voor de Vrede], want er was een MeToo-affaire bij Novaja Gazeta waar wij over schreven. Nou, ik heb nog nooit zo’n boze Moeratov meegemaakt: ‘Wat maak je me nou, we zitten in hetzelfde schuitje!’ Maar wij zijn niet voor of tegen. Wij schrijven.”