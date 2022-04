De uitwonende pechstudenten lopen veel geld mis: ‘heel treurig’

Thuis blijven wonen en twaalf uur per week werken in de supermarkt: zo kwam Timo van Baarsen (25) uit Amstelveen zijn studententijd door zónder geld te lenen. „Ik heb economie gestudeerd, dus maak altijd rekensommetjes in mijn hoofd. Ongeveer 600 euro voor huur, plus 200 à 300 euro aan boodschappen: dat had ik niet gered zonder te lenen, met een salaris van ongeveer 700 euro per maand.”

Studenten die zoals Van Baarsen tussen 2015 en 2022 aan een studie begonnen, zien zichzelf als de ‘pechgeneratie’: zij maakten geen aanspraak op de basisbeurs maar vielen onder het leenstelsel. Voor uitwonende studenten was de basisbeurs vóór het studiejaar 2015/2016 286,15 euro per maand, voor thuiswonende studenten 102,77 euro.

„Ik had het gezellig thuis”, zegt Van Baarsen, die in 2015/2016 begon. „Die beurs had de drempel uit huis te gaan toch wel verlaagd. Het is een groot bedrag voor een student, een huur van 600 euro wordt er bijna door gehalveerd.” Hij studeerde vorig jaar af. Nu heeft hij een voltijdsbaan bij een vastgoedbedrijf, op zondagen staat hij nog in de supermarkt. „Ik ben het gewoon zo gewend geraakt.”

Met ingang van het collegejaar 2023/ 2024 wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Maandag spreekt de Tweede Kamer over de hoogte van de beurs en de compensatieregeling voor studenten die tussen 2015 en 2022 aan een studie begonnen – en dus geen basisbeurs ontvingen. In de voorlopige plannen van het kabinet gaat het om 255 euro per maand voor uitwonende studenten, 91 euro per maand voor thuiswonende studenten. Die bedragen zijn even hoog als de basisbeurs in 2008, terwijl de huren sindsdien ieder jaar met gemiddeld 2,5 procent zijn gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Studievouchers

De voorgestelde compensatie bedraagt 1.436 euro voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Vooral uitwonende ‘pechstudenten’ lopen zo veel geld mis: onder het systeem vóór 2015 hadden zij met vier jaar studeren 13.735 euro ontvangen, onder het systeem vanaf 2023 zou dat 12.240 euro zijn. Het kabinet overweegt de eerder aangekondigde ‘studievouchers’ vrij besteedbaar te maken. Eerder konden die alleen vijf jaar na afstuderen uitgegeven worden aan bijscholing. Zo komt het totale bedrag uit op 3.206 euro compensatie per ‘pechstudent’.

Denzel Sweeb (26) uit Rotterdam was zo’n uitwonende student. Hij had een schuld van 36.000 euro. „Compensatie van 1.400 maakt weinig verschil.” Volledige compensatie zou zijn schuld niet doen verdampen, wel flink verminderen.

Een woordvoerder van GroenLinks noemt het „heel treurig” dat één groep nu buiten de beurs valt. „Zij moeten op een betere manier gecompenseerd worden. De politieke wil ontbreekt.” In het notaoverleg deze maandag probeert GL het bedrag „op te plussen”, liefst naar de 10.000 euro ‘startkapitaal’ die GL voor elke 18-jarige wil (ter vervanging van de basisbeurs). „Daar hebben we 7,7 miljard voor nodig. We willen miljonairs met 1 procent extra belasten vanaf een miljoen euro.”

Wrang

Ook een woordvoerder van het ministerie van OCW noemt het „wrang” dat een generatie „tussen beide stelsels heeft gestudeerd”. Basis voor de hoogte van de compensatie is de 1 miljard euro die het kabinet ervoor heeft uitgetrokken. „We zien geen ruimte dat bedrag te verhogen.”

„D66 vindt het heel wrang dat er een groep studenten is die tussen beide leenstelsels invallen”, zegt een woordvoerder. „Het is daarom ook heel mooi nieuws dat er in het coalitieakkoord een tegemoetkoming is afgesproken en dat de studievouchers ook verzilverbaar zijn.”

Voor Sweeb was lenen iets wat je „standaard” deed als student. Dat de nieuwe lichting wél een basisbeurs krijgt, geeft hem het gevoel dat je „net geluk moet hebben met wanneer je geboren bent”.

Tegen die ongelijkheid ageert ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). „Net iets eerder of net iets later studeren betekent veel minder schuld. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd, in 2021 besloot het kabinet het alweer af te schaffen. Zo creëerde de overheid een groep binnen een generatie die kampt met een veel grotere schuld. Die schuld beïnvloedt de hoogte van de hypotheek die zij later kunnen krijgen. Straks moet de pechgeneratie op de huizenmarkt concurreren, dat is een onbegonnen strijd”, zegt voorzitter Ama Boahene.

Thijn van Summeren (22) uit Hilversum ging in 2018 studeren. „In mijn huis woonden een paar mensen die voor 2015 begonnen waren. Zij ontvingen wel een beurs, wij niet. Dat was best scheef.”

Soesja Brunink (25)

”Iedereen heeft, net als ik na bijna zes jaar studie, een schuld van 60.000 euro”

Hij heeft een schuld van ongeveer 15.000 euro. „Als ik nu een huis wil kopen, zit er een gat van 15k in mijn hypotheek. Dat is gewoon klote.”

Ook Soesja Brunink (25), student civiele techniek in Delft en van de ‘pechgeneratie’, maakt zich zorgen over haar positie op de huizenmarkt. „Toen ik ging studeren, heb ik dit nieuwe systeem geaccepteerd met het idee dat iedereen een grote studieschuld zou opbouwen. Nu het leenstelsel wordt teruggedraaid, heb ik een grotere studieschuld dan mensen die een paar jaar laten gingen studeren. Zo heb ik een achterstand op de huizenmarkt.”

Soesja Brunink verbaast zich over de gemiddelde studieschuld van 15.000 euro, die vaak in het nieuws wordt genoemd. „Daarin zijn mensen meegenomen uit allerlei situaties, ook studenten die niet lenen, kort studeren of thuis blijven wonen. Dat geeft een scheef beeld. Iedereen om mij heen heeft – net als ik na bijna zes jaar studeren – een studieschuld van zo’n 60.000 euro.” De gemiddelde studieschuld als alleen lenende studenten worden meegeteld, is 24.121 euro. Met dagelijkse lesdagen van 9 tot 5 uur kon Brunink maar weinig uren werken om de schuld omlaag te brengen.

‘Compensatie is lachwekkend’

De compensatie vindt Beau de Vos (25), student kunstgeschiedenis, „lachwekkend”. „Het zou pas écht eerlijk zijn als we hetzelfde bedrag zouden ontvangen als studenten met de vroegere basisbeurs plus inflatie. Ja, daar zou de overheid een heel groot bedrag voor moeten uittrekken. Maar dat is niet onze schuld.”

Ama Boahene

‘‘Straks moet pechgeneratie op de huizenmarkt concurreren, dat is een onbegonnen strijd”

De LSVb vindt de compensatie ook veel te laag. „De overheid heeft toegegeven dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt met het leenstelsel. Voor zo’n fout, waar studenten echt last van hebben, moet je compenseren”, zegt Boahene. „Bovendien is de hoogte van het bedrag op een vreemde manier tot stand gekomen. De overheid heeft niet gekeken naar de problemen waar studenten tegenaan lopen en welke compensatie nodig is om bij te dragen aan een oplossing. In plaats ervan hebben ze bedacht dat er 1 miljard vrijgemaakt kon worden en daarna bekeken hoe ze dat het best konden verdelen.”

Voor De Vos voelt het alsof haar generatie „dubbel bestolen” is, omdat ook de voorgenomen investeringen in het onderwijs volgens de Algemene Rekenkamer niet werden waargemaakt.

Timo van Baarsen, de schuldenvrije student uit Amstelveen, heeft de hoop op een huis niet opgegeven. „Ik heb dan ook een wat betere startpositie.” Daar heeft hij in zijn studententijd „het een en ander” voor moeten laten – ook hij zou volledige compensatie een eerlijker vinden dan de voorgestelde 1.436 euro per student. „Wat ik ervan zou doen? In een zwembroek op het strand gaan liggen.”