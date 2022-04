Bondscoach Louis van Gaal heeft prostaatkanker

Louis van Gaal heeft een agressieve vorm van prostaatkanker en is al 25 keer bestraald. Dat heeft de zeventigjarige bondscoach van het Nederlands elftal zondagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Humberto, waarin hij een documentaire over zijn leven promootte. In die film komt zijn ziekte ook ter sprake.

Van Gaal heeft de spelers van Oranje, met wie hij eind dit jaar naar het WK in Qatar gaat, niet over de prostaatkanker verteld. „Zij zien een bloos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo.” Tijdens trainingskampen werd Van Gaal in de avonduren behandeld in het ziekenhuis.

„Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood”, vertelde hij verder aan tafel bij Humberto Tan. „Het zijn meestal de achterliggende ziektes waaraan je overlijdt.” Tijdens de afgelopen interlandperiode had de bondscoach het coronavirus, waardoor hij een deel van de voorbereiding op de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland noodgedwongen vanaf zijn hotelkamer moest doen met een videoverbinding.

Wel naar het WK

Ondanks zijn ziekte zegt Van Gaal eind dit jaar wel met het Nederlands elftal naar het WK te gaan. „Ik heb ongelooflijk veel wilskracht om door te gaan. Deze spelersgroep is een cadeautje op latere leeftijd.”

Louis van Gaal kondigde in 2019 zijn pensioen aan, maar keerde vorig jaar augustus toch terug en werd voor de derde keer aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Want ja, zei hij, wie had het anders moeten doen?