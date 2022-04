Aziz is een schim en zijn dna zegt niet alles

Waar is Aziz, wie heeft Aziz gezien – en was het Aziz (39) wel? In ieder geval zit hij niet in de zittingszaal van de rechtbank in Haarlem waar de officier ‘verstek’ aan de voorzitter vraagt dat meteen wordt ‘verleend’.

Daarna ontvouwt zich in hoog tempo een strafzaak tegen ‘NN3’, die nooit is gepakt en over wiens identiteit alleen aannames bestaan. NN3 is een schim, die dus niet door de politie is gehoord, niet over een advocaat beschikt, geen dagvaarding ontving en mogelijk ook niet weet dat hij terecht staat. Dat maakt van de zitting een abstract onderonsje tussen drie rechters en één officier – strafrecht ultralight.

Ook het slachtoffer, de bejaarde meneer J. (83) is niet verschenen. Hij is wel door het Openbaar Ministerie erop geattendeerd dat ‘zijn’ zaak, na drie jaar eindelijk behandeld zal worden. Maar hij hoefde niet meer. De officier biedt er op de zitting haar excuses voor aan – een „fout in ons computersysteem” is de oorzaak. De zaak was kennelijk jarenlang zoek.

Een avond in december 2017 dus. Er werd bij meneer aangebeld – bij opendoen werd hij opzij geduwd door drie gemaskerde mannen. Hij viel, kreeg een voet op zijn borstkas, werd daarna overeind gesjord en in een stoel geplaatst. Daar werd gepoogd z’n polsen met tie-wraps, plastic sluitstrips, vast te binden. Dat boeien wist meneer te voorkomen door te wijzen op zijn reuma. De overvallers maakten uiteindelijk 100 euro uit zijn portemonnee buit, en een kluisje. Met daarin twee ringen en een bedrag van 1.000 euro.

De man die hem probeerde te boeien, was kaal en had een bol gezicht, zo weet meneer J. nog – en hij droeg geen handschoenen. Dat is dan meteen de kern van het bewijs tegen ‘NN3’. Op een achtergelaten tie-wrap trof de forensische opsporing een dna-spoor aan dat met een zeer hoge betrouwbaarheid aan de verdachte kon worden gelinkt.

Aziz was bekend bij de politie omdat hij in 2009 tot ongewenst vreemdeling was verklaard. Maar dat is dan ook het enige waar justitie over beschikt. Aziz werd niet thuis aangetroffen – volgens zijn moeder woont hij in Spanje. Telefoontaps, camera-observatie bij moeders woning: geen resultaat. Ook signalering met een Europees arrestatiebevel leverde niets op.

Aziz is in rook opgegaan. De officier vindt de zaak rond. De achtergelaten tie-wrap met Aziz’ dna noemt ze „zeer belastend”. Ze vindt Aziz ten minste „medepleger” aan de overval en denkt dat er voldoende aanleiding is om hem als ‘NN3’ aan te merken, de man die de tie-wrap probeerde aan te leggen.

Ze erkent wel dat in de jurisprudentie „enkel dna-bewijs” soms niet voldoende is voor een veroordeling, zeker als het om een verplaatsbaar voorwerp gaat. Mede bepalend voor de bewijskracht is dan de „aard van het spoor” en de relatie tot het delict. Daaraan is echter voldaan, meent ze. Ook sluit het signalement van de dader „verdachte niet uit”.

Het gepleegde feit vindt ze „zeer ernstig”; het slachtoffer was na de overval hevig ontdaan en overstuur. In 2005 is Aziz al eens voor soortgelijke feiten veroordeeld. Van een overschrijding van de wettelijke verplichte „redelijke termijn” waarbinnen een vervolging moet plaatsvinden, is geen sprake, meent de officier. De verdachte wist immers niet dat hij werd vervolgd. Dus van een onredelijke lang durende dreiging van een strafzaak boven zijn hoofd is feitelijk geen sprake geweest. Ze eist vijf jaar cel en een ‘bevel gevangenneming’, dat na een korte schorsing door de rechtbank meteen wordt verleend. Daarna mag de rechtbank twee weken nadenken over de vraag of het dna-spoor op de tie-wrap inderdaad door Aziz ín de woning van het slachtoffer is achtergelaten. Of misschien elders, waarna een ander het meenam naar de plaats delict.

De rechtbank oordeelt twee weken later dat de tie-wraps bij de overval „niet noodzakelijkerwijs” door de verdachte zijn vastgehouden. Het is onduidelijk hoe, waar en onder welke omstandigheden het dna van Aziz erop is gekomen. Ook het signalement is te algemeen en de politiefoto van Aziz uit 2005 te oud om er veel bewijskracht aan toe te kennen. Vrijspraak dus.

Procesdeelnemers: Rechters: mr. E.C. Smits, mr. G.D. Kleijne, mr. E. Broekhof Officier van Justitie: mr. M. Hobbelink Advocaat: geen